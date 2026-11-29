Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce un adolescent pe care l-ar fi tractat pe o anvelopă legată de autoturism s-a lovit cu capul de un stâlp și a murit. Polițiștii au stabilit că șoferul nu avea permis de conducere.

Șoferula fost reținut Foto: NewsFlux

Adolescentul de 16 ani, din comuna Poiana Mare, județul Dolj, a murit după ce ar fi fost tractat pe o anvelopă auto legată cu o funie de un autoturism. La volan se afla un tânăr de 21 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, care nu avea permis de conducere, potrivit polițiștilor din Dolj.

Din cercetările polițiștilor a reieșit că tânărul conducea pe strada Zootehniei, tractând anvelopa pe care se afla minorul. La intersecția cu strada Cerbului, în timpul unui viraj la stânga, adolescentul s-ar fi dezechilibrat, ar fi ieșit în afara carosabilului și s-ar fi lovit cu capul de un stâlp, scrie publicația locală NewsFlux.

Băiatului i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă nu a mai putut fi salvat.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul de 21 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Potrivit poliției, tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, în vederea luării unei măsuri preventive.