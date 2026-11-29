Un fost colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei a sugerat folosirea materialelor radioactive din zona Cernobîl pentru contaminarea Moscovei și a altor orașe rusești. Propunerea lui Dmitri Kașcenko, fost comandant al Brigăzii 58 Motorizate Separate și decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, presupune transportarea materialelor radioactive cu ajutorul dronelor și lansarea lor asupra unor centre urbane din Rusia.

Centrala de la Cernobîl Foto: Getty Images

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistei ucrainene Yanina Sokolova, în cadrul unei discuții despre posibilitatea ca Ucraina să dezvolte propriile rachete balistice și să obțină arme nucleare.

„În ceea ce privește problema nucleară, noi avem Cernobîlul. Acolo există materiale”, a afirmat fostul ofițer.

Acesta a avansat apoi ideea folosirii acestor materiale pentru a contamina orașe rusești, inclusiv capitala Moscova.

„Putem lua ceea ce există la Cernobîl, să atașăm materialele respective unor drone și să le lansăm asupra rușilor din Moscova. Va exista o contaminare extrem de gravă, cu efecte pe termen lung”, a declarat Dmitri Kașcenko.

Jurnalista ucraineană a avertizat asupra unei posibile riposte nucleare

În timpul interviului, Yanina Sokolova a reacționat zâmbind la propunerea fostului militar, pe care a numit-o ironic „un plan minunat”. Ulterior, jurnalista a atras atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea o asemenea acțiune, avertizând că Moscova ar putea răspunde printr-un atac nuclear.

Kașcenko a menținut, însă, ideea că Ucraina ar trebui să dispună de mijloace de descurajare în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.

Centrala nucleară de la Cernobîl, locul celui mai grav accident nuclear din istorie, produs în 1986, conține în continuare materiale radioactive. Acestea sunt păstrate în structuri de protecție, iar zona din jurul fostei centrale este supusă unor restricții stricte din cauza contaminării radioactive.

Declarațiile lui Dmitri Kașcenko au fost făcute în nume personal și nu reprezintă o decizie sau o strategie anunțată de conducerea de la Kiev.