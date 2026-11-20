Aproape 2,9 milioane de pensionari cu venituri de cel mult 3.000 de lei sunt vizați de ajutorul financiar acordat de stat în 2026. A doua tranșă va fi plătită în decembrie, odată cu pensia, iar beneficiarii nu trebuie să depună cereri. Pentru unii pensionari, suma suplimentară ajunge la 500 de lei.

Pensionarii primesc a doua tranșă a ajutorului de la stat în decembrie Foto: arhivă

Pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei urmează să primească în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în cadrul pachetului de solidaritate. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile beneficiarilor, iar plata se face automat, prin casele de pensii, fără solicitări sau documente suplimentare.

Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 23/2026, care stabilește acordarea sprijinului în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie. Prima plată a fost făcută în primăvară, iar în ultima lună a anului pensionarii eligibili vor primi diferența prevăzută de actul normativ.

Câți bani primesc pensionarii în decembrie

Valoarea ajutorului depinde de veniturile lunare cumulate ale fiecărui beneficiar. Pentru tranșa din decembrie, grila este următoarea:

Venituri lunare cumulateAjutor plătit în decembrieAjutor total în 2026Până la 1.500 lei inclusiv500 lei1.000 leiÎntre 1.501 și 2.000 lei inclusiv400 lei800 leiÎntre 2.001 și 3.000 lei inclusiv300 lei600 lei

Prin urmare, un pensionar care are o pensie de 1.400 de lei va primi în decembrie încă 500 de lei. Pentru un venit de 1.800 de lei, ajutorul este de 400 de lei, iar pentru o pensie de 2.500 de lei, suma suplimentară este de 300 de lei.

Banii reprezintă a doua jumătate a sprijinului anual. Astfel, pensionarii din prima categorie primesc în total 1.000 de lei în 2026, cei din categoria a doua beneficiază de 800 de lei, iar cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei primesc 600 de lei.

Ce venituri sunt luate în calcul pentru plata din decembrie

Un detaliu important este că eligibilitatea pentru a doua tranșă nu se stabilește după veniturile din primăvară, ci după cele cuvenite în luna noiembrie 2026.

Ordonanța prevede că sunt luate în calcul veniturile din pensiile acordate în sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari. Aceste venituri se cumulează pentru fiecare persoană, iar suma rezultată este comparată cu plafoanele de 1.500, 2.000 și 3.000 de lei.

Așadar, faptul că un pensionar a primit prima tranșă în luna mai nu garantează automat că va primi și a doua tranșă în decembrie. Dacă veniturile sale cumulate au crescut între timp și depășesc plafonul de 3.000 de lei, persoana nu mai îndeplinește condițiile pentru acest sprijin.

În sens invers, pensionarii care nu s-au încadrat în primăvară pot deveni eligibili pentru plata din decembrie dacă veniturile lor din noiembrie se situează sub unul dintre plafoanele stabilite de lege.

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Pensionarii nu trebuie să depună cereri

Ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale. Beneficiarii nu trebuie să completeze formulare, să depună cereri sau să se deplaseze la instituții pentru a solicita banii.

Plata este suportată de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile de plata pensiilor, inclusiv Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

În cazul pensiilor de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, în funcție de veniturile care îi revin și de încadrarea în plafoanele prevăzute de ordonanță. Legea stabilește și că sprijinul se acordă integral chiar dacă drepturile încasate în luna noiembrie corespund doar unei fracțiuni din lună.

O altă prevedere îi privește pe pensionarii care încasează în noiembrie diferențe de pensie restante, aferente unor perioade anterioare. Aceste sume nu sunt luate în calcul la stabilirea plafonului pentru ajutorul financiar.

Când ajung banii la pensionari

Ajutorul din decembrie este plătit împreună cu pensia aferentă aceleiași luni. Data la care beneficiarii intră efectiv în posesia banilor depinde de modalitatea de plată aleasă.

Pensionarii care primesc pensia prin cont bancar vor încasa ajutorul prin aceeași modalitate de plată. Cei care primesc pensia în numerar vor primi suma suplimentară odată cu drepturile distribuite de Poșta Română, la domiciliu.

Calendarul concret al distribuirii prin poștă depinde de programul de livrare din fiecare zonă. Pensionarii care nu sunt găsiți acasă în perioada distribuirii trebuie să urmeze instrucțiunile de pe avizul lăsat de poștaș pentru ridicarea banilor de la oficiul poștal.

Aproape 2,9 milioane de pensionari, vizați de ajutor

Potrivit Ministerului Muncii, aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv sunt vizați de pachetul de sprijin financiar din 2026. La adoptarea măsurii, ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că ajutorul este destinat persoanelor cu venituri mici, inclusiv celor care au contribuit la sistemul public, dar au ieșit la pensie în perioade în care salariile din România erau reduse.

Ajutorul este acordat pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat care au domiciliul în România și se află în evidența caselor de pensii. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de această măsură.

Sprijinul din decembrie este o plată punctuală, stabilită pentru anul 2026. Ordonanța nu prevede transformarea lui într-un drept permanent și nici majorarea automată a pensiei lunare cu valoarea ajutorului. După plata celei de-a doua tranșe, pensia obișnuită va rămâne la nivelul stabilit prin drepturile individuale ale fiecărui beneficiar.