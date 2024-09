Cea mai mare pensie din MAI. Suma pe care o primește lunar un fost militar

Peste 4.000 de euro este suma încasată de cel mai bine plătit pensionar militar din România, în timp ce 13% dintre cei 113.105 beneficiari ai pensiilor de stat primesc sub 3.000 lei. Începând cu octombrie, pensiile sub acest prag nu vor mai fi impozitate, iar cei cu pensii mai mari vor beneficia de o creștere de 100 de lei.

Cel mai bine plătit pensionar din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) încasează peste 4.000 de euro lunar. Casa de Pensii Sectorială a MAI are în prezent 113.105 beneficiari, dintre care 13% primesc pensii sub 3.000 de lei. În luna septembrie, cea mai mare pensie militară a fost de 22.420 de lei net, în timp ce cea mai mică a fost de 67 de lei, conform datelor furnizate de oficialii MAI, potrivit Hotnews.

Bugetul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru pensiile militare a depășit 7,3 miliarde de lei (aproximativ 1,5 miliarde de euro) în acest an, înregistrând o creștere de 11,7% față de anul trecut, când suma alocată a fost de peste 6,5 miliarde de lei. Începând cu luna octombrie, pensiile militare sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate, iar cei cu pensii mai mari decât acest prag vor beneficia de un plus de 100 de lei, arată sursa citată.

În România, pensiile militare sunt gestionate de trei case sectoriale: MApN, MAI și SRI. Aceste pensii nu sunt calculate pe baza contribuțiilor, ci pe criterii specifice.

Casa de Pensii Sectorială a MAI a plătit pensii militare de stat mai mici de 3.000 lei pentru 14.699 de beneficiari, în timp ce 98.406 de persoane primesc pensii mai mari de această sumă. La rândul său, Casa de Pensii a SRI a acordat pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș pentru 13.254 de beneficiari, dintre care 966 au avut pensii sub 3.000 lei, iar 12.288 au încasat sume mai mari de 3.000 lei.

Casa de Pensii a MApN nu a precizat câți pensionari au pensii sub 3.000 de lei.

Fără impozite pentru pensiile de 3.000 de lei

Pensiile militare nu au fost recalibrate în conformitate cu restul pensiilor din sistemul public, proces care va începe pe 1 septembrie 2024, odată cu aplicarea Legii nr. 360/2023, gestionată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Pe 11 septembrie, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a decis să majoreze plafonul lunar neimpozabil de la 2.000 lei la 3.000 lei, inclusiv pentru pensiile militare, începând cu luna octombrie. Această modificare va avea un impact bugetar negativ de 34,6 milioane lei în 2024, afectând aproximativ 200.000 de beneficiari, conform ministrului Finanțelor, Marcel Boloș.

În prezent, pensiile sub 2.000 lei nu sunt impozitate, iar cele care depășesc această sumă sunt supuse unui impozit de 10% pe diferența. Odată cu creșterea plafonului, pensionarii militari cu pensii sub 3.000 lei nu vor mai plăti impozitul, iar cei cu pensii mai mari vor beneficia de o creștere maximă de 100 lei, similar altor pensionari din sistemul public.