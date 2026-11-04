Taxele și impozitele locale din București rămân neschimbate în 2027. Nici parcarea de reședință nu se scumpește

Taxele și impozitele locale din București, precum și taxa pentru parcarea de reședință, vor rămâne la același nivel și în 2027, anunță Primăria Municipiului București (PMB). Decizia a fost luată de primarul general Ciprian Ciucu, care a propus plafonarea acestora la valorile din 2026.

Casierie taxe și impozite Foto: Adevărul

Potrivit reprezentanților PMB, nici taxa de promovare turistică nu va fi majorată, urmând să rămână la valoarea de 10 lei pe noapte.

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, a transmis Primăria Capitalei, miercuri, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Pentru aplicarea acestei măsuri, municipalitatea a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și impozitelor locale în anul 2027.

Proiectul urmează să fie supus votului în ședința Consiliului General al Municipiului București, programată pentru luna decembrie.