Ministrul Dezvoltării dă asigurări că nu se vor majora taxele locale în 2027: „Cel puțin eu nu semnez”

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a asigurat vineri, 30 octombrie, că taxele locale nu vor crește anul viitor.

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„Nu, nu va exista nicio majorare pentru acest caz. Cel puțin eu nu semnez, rămân așa cum sunt. Știți că autonomia locală are dreptul să facă anumite lucruri. Rămâne la latitudinea primarului dacă vrea să mărească aceste taxe.

Cel puțin din punctul nostru de vedere, de la Ministerul Dezvoltării, noi nu mai susținem acest lucru și automat eu nu voi semna măriri de taxe și impozite locale”, a declarat Alexandru Stoica pentru Digi24.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirma că impozitarea locuințelor și terenurilor în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă de la 1 ianuarie 2027. Declarațiile au fost făcute la finalul audierilor din comisiile parlamentare, înainte de învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027.

Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a declarat Alexandru Nazare.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era prevăzută inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului informatic e-Proprietatea. Reforma face parte din jalonul 237 al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din angajamentele fiscal-bugetare asumate de România.

Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a explicat că taxele și impozitele locale nu pot fi calculate în funcție de valoarea de piață a proprietăților de la 1 ianuarie 2027. Potrivit acesteia, implementarea noului sistem este imposibilă din punct de vedere administrativ și legal în următorul an fiscal.

„Ca să încep cu concluzia: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027, și o să vă spun pe ce mă bazez.

În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027. În al doilea rând, ca să se poată calcula noile impozite, ar trebui să fie gata aplicația E-proprietate, prin care se pot calcula acestea.

Aplicația este jalon în PNRR (...) și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026”, a declarat Lia-Olguța Vasilescu.