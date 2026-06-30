Carburanții, mai scumpi chiar și cu acciza redusă. De ce plafonarea nu a ajutat șoferii. Economist: „Singurul efect a fost eliminarea unor jucători din piață”

Plafonarea accizei la carburanți nu a reușit să tempereze prețurile la pompă, întrucât costul final al motorinei și benzinei este determinat în primul rând de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului, explică economistul Cristian Păun.



Cristian Păun explică, pentru Agerpres, că măsura Guvernului a avut un impact „insesizabil” asupra consumatorilor.

Profesorul subliniază că, în contextul fluctuațiilor globale ale petrolului - influențate inclusiv de situația din Strâmtoarea Ormuz - plafonarea accizei nu poate contracara scumpirile generate de materia primă:

„Prețurile oricum au continuat să crească. Ideea asta de a plafona prețurile în condițiile în care materia primă se scumpește sau se ieftinește, în funcție de cum se eliberează Strâmtoarea Ormuz, este o iluzie pur și simplu vândută oamenilor pe post de pseudo-soluții”, a spus Cristian Păun.

Alternative, nu plafonări

Cristian Păun consideră că soluțiile reale țin de investiții în infrastructură și de dezvoltarea unor alternative la transportul dependent de carburanți.

Economistul atrage atenția că românii sunt mai vulnerabili la scumpiri decât cetățenii din statele vest-europene, unde transportul public este electrificat și bine dezvoltat.

Economistul recomandă orientarea către transportul în comun, biciclete, trotinete electrice sau vehicule electrice, în locul măsurilor temporare care nu modifică structura pieței:

„Românii care nu au în București sau în marile orașe la dispoziție piste de biciclete, nu au transport electrificat de tip trenuri metropolitane, tramvaie metropolitane care merg pe electric sau un parc de transport în comun puternic electrificat, vor fi mai sărăciți de această criză apărută la mare distanță de noi decât spaniolii, italienii sau francezii, care au o infrastructură mult mai bine pusă la punct de transport în comun” .

Plafonarea adaosului comercial: efect invers

Cristian Păun afirmă că plafonarea adaosului comercial la carburanți a afectat concurența, lovind în distribuitorii independenți care nu au rafinării proprii. Aceștia au fost nevoiți să cumpere combustibil la prețuri mai mari, iar adaosul limitat la 10% nu le-a permis să acopere costurile.

„Singurul efect a fost eliminarea unor jucători din piață. Prețul a crescut chiar și cu adaos plafonat, pentru că materia primă s-a scumpit”.

În mediul rural și în zonele izolate, dispariția benzinăriilor independente a îngreunat accesul la carburanți.

„Nu toate s-au închis. Unele benzinării au fost preluate de marile lanțuri. Cei care au rafinării au cumpărat aproape pe nimic o parte dintre aceste benzinării și continuă să le cumpere. Această criză și modul în care a fost tratată de politicieni nu au făcut decât să ducă la consolidarea pieței și la dispariția unui tip de benzinar, cel care comercializa doar produse petroliere”, a adăugat specialistul.

Măsura nu va fi prelungită

Guvernul a redus temporar acciza la motorină începând cu 7 aprilie 2026, cu 30 de bani pe litru (36 de bani cu TVA). Deputatul PSD Augustin Hagiu a anunțat marți că plafonarea nu va fi prelungită.

Amintim că Parlamentul a amânat marți luarea unei decizii privind prelungirea cu încă trei luni a măsurilor adoptate în primăvară pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, inclusiv reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. În lipsa unui vot favorabil, facilitățile expiră la 30 iunie.