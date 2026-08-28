 Acciza la motorină va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor | adevarul.ro
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Acciza la motorină va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor

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Acciza aplicată motorinei standard va fi redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie 2026, a anunțat Ministerul Finanțelor. Măsura vine în contextul creșterii recente a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Acciza aplicată motorinei standard va fi redusă cu 25% între 1-15 septembrie 2026.
Acciza aplicată motorinei standard va fi redusă cu 25% între 1-15 septembrie 2026. Foto: Freepik

Reducerea este mai mare decât cea aplicată în a doua jumătate a lunii august, când acciza la motorină a fost diminuată cu 20%. Ajustarea este realizată în baza mecanismului instituit prin Legea nr. 162/2026, care prevede reevaluarea nivelului reducerii o dată la două săptămâni.

Concret, pentru perioada 1-15 septembrie, reducerea este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura are rolul de a reduce presiunea fiscală asupra prețului carburanților și de a limita efectele creșterii acestora asupra economiei.

„În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în perioada analizată, cotația Platts pentru motorină a crescut cu 45,65%, iar prețul mediu standard a înregistrat o creștere de 25,45%. Aceste evoluții au determinat aplicarea pragului de reducere de 25%, conform formulei prevăzute de lege.

Autoritățile susțin că intervenția urmărește să limiteze efectul de propagare a scumpirii carburanților asupra costurilor din transport și logistică și, implicit, asupra prețurilor bunurilor de consum.

Nivelul reducerii va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, iar Ministerul Finanțelor anunță că va monitoriza evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă pentru a decide eventuale ajustări.

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