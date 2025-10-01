search
Vodafone România finalizează achiziția Telekom România Mobile Communications: „O etapă semnificativă pentru industria telecomunicațiilor”

0
0
Publicat:

De miercuri, 1 octombrie, Telekom România Mobile Communications devine subsidiară deținută majoritar de Vodafone România. 

Vodafone a finalizat achiziția România Mobile Communications. FOTO Facebook Vodafone România
Vodafone a finalizat achiziția România Mobile Communications. FOTO Facebook Vodafone România

„Achiziția contribuie la consolidarea pieței de telecomunicații, asigurând dimensiunea necesară pentru inovație și investiții substanțiale în viitorul industriei din România (...). Tranzacția are loc după încheierea tuturor documentelor legale și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române. Astfel, Vodafone dobândește controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi preluate de Digi România”, se arată într-un comunicat transmis de Vodafone România, care anunță finalizarea achiziției Telekom România Mobile Communications.

Achiziția Telekom România de către Vodafone are o valoare de 30 milioane de euro. Tranzacția va implica investiții ulterioare substanțiale, cu precădere în integrarea rețelei, completând cele peste 6,5 miliarde de euro investite până acum de Vodafone în cei 28 de ani de prezență în România.

„Acest moment marchează o etapă semnificativă pentru industria telecomunicațiilor, prin consolidarea pieței și crearea premiselor pentru inovație și investiții semnificative. Ca urmare a tranzacției, clienții vor beneficia în viitor de o rețea mai puternică, cu viteză mai mare, calitate superioară și acoperire sporită a conectivității, prin extinderea spectrului și creșterea numărului de site-uri”, mai precizează compania.  

Vodafone va prelua majoritatea angajaților Telekom România

În cadrul procesului de integrare, Vodafone România va prelua majoritatea angajaților Telekom România, asigurând o tranziție lină printr-un program de aliniere organizațională, culturală și operațională, ce va păstra punctele forte și expertiza semnificativă a ambelor organizații.

„Suntem încântați să primim Telekom România în familia Vodafone, un pas important în misiunea noastră de a conecta România și pe români la un viitor mai bun. Acesta este începutul unui nou capitol plin de oportunități, pe măsură ce continuăm să fim în avangarda transformării digitale în industria telecomunicațiilor.  Astăzi, Vodafone și Telekom își unesc forțele pentru a dezvolta o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, pentru a oferi o experiență mai bună și acces la tehnologie de ultimă oră pentru familiile și afacerile din România. Este un moment crucial pentru piața telecomunicațiilor din România, o piață consolidată, mai puternică și cu potențial semnificativ de creștere în urma acestei tranzacții. Continuăm, astfel, să investim în inovație și în viitorul industriei, contribuind la transformarea digitală a României, în beneficiul clienților, angajaților și al întregii societăți", a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Până la finalizarea procesului de fuziune, estimată la începutul anului 2026, cele două companii vor continua să funcționeze ca entități juridice separate dar parte din același grup.

Integrarea celor două organizații se va desfășura în etape.

„Această abordare asigură stabilitate și valoare adăugată în viitor prin operațiuni unificate, inovare și investiții. Angajații, clienții și partenerii celor două companii vor fi informați prin actualizări periodice, pentru a fi la curent cu fiecare evoluție de-a lungul procesului”. se precizează în comunicat

Clienții găsesc AICI  explicații cu privire la fiecare etapă.

„Această tranzacție va permite Vodafone România să se concentreze pe dezvoltarea continuă a serviciilor și a rețelei sale la nivel local, sprijinind competitivitatea României în ceea ce privește conectivitatea și potențialul tehnologiei la nivel european. Compania își reconfirmă, așadar, promisiunea față de România – aceea de a continua investițiile pentru a furniza românilor servicii la cele mai înalte standarde, o experiență modernă și de calitate, bazată pe tehnologie de ultimă generație și pe expertiza acumulată în domeniul telecomunicațiilor”, se mai arată în comunicat.

 355 de milioane de clienți

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa, care furnizează servicii mobile și fixe către peste 355 de milioane de clienți

„Operăm rețele în 15 țări investind în alte cinci și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări. Cablurile noastre submarine susțin o bună parte din traficul global de internet și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu 215 milioane de conexiuni la nivel global, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 92 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor”, precizează Vodafone.

Economie

