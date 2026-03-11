Abonamentele Vodafone, Orange și Telekom s-ar putea calcula după noi criterii privind cursul valutar, potrivit unei propuneri legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență privind comunicațiile electronice.

Proiectul legislativ depus la Senat la data de 4 martie 2026 propune introduce o regulă clară și unitară privind modul în care operatorii de telecomunicații convertesc în lei tarifele exprimate în euro sau în alte monede străine. Inițiativa apare pe fondul unei situații în care furnizorii de servicii de comunicații aplică metode diferite de conversie valutară atunci când emit facturi către utilizatorii finali, deși plata efectivă se face în lei.

În prezent, în lipsa unei reglementări explicite, fiecare operator stabilește în mod independent cursul de schimb utilizat, ceea ce poate conduce la diferențe semnificative între sumele plătite de consumatori pentru servicii similare.

Potrivit expunerii de motive, unele companii utilizează cursuri de vânzare ale unor bănci comerciale, în timp ce altele aplică media unor cursuri bancare sau alte formule stabilite contractual. În schimb, există și operatori care folosesc deja cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua emiterii facturii.

„Astfel, Vodafone România precizează în Termenii și Condițiile publice că „valoarea facturii în lei se calculează utilizând cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank pentru persoane fizice, în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii"; Orange România aplică, potrivit clauzelor contractuale actuale, „cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii” sau, pentru contractele încheiate anterior datei de 1 septembrie 2022, „media cursurilor de vânzare ale WG, BRD și Banca Transilvania”; Telekom România Mobile utilizează „cursul de vânzare al ING Bank pentru persoane juridice, din ziua lucrătoare anterioară începerii perioadei de facturare”; DIGI Mobil este în prezent singurul operator care aplică cursul de schimb oficial al Băncii Naționale a României (BNR) valabil în ziua emiterii facturii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Diferențele dintre aceste metode pot genera costuri suplimentare pentru utilizatori, estimate la aproximativ 1–2% din valoarea facturii, deoarece cursurile de vânzare ale băncilor sunt de regulă mai mari decât cursul oficial publicat de banca centrală.

Abonamentele vor fi calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii facturii

În acest context, inițiatorii proiectului consideră că lipsa unei reguli unitare creează impredictibilitate și reduce transparența în relația contractuală dintre furnizori și clienți. De asemenea, situația este asociată cu alte probleme constatate în sectorul telecomunicațiilor, unde autoritatea de reglementare a identificat în ultimii ani diverse abateri legate de protecția utilizatorilor, inclusiv facturări nejustificate sau informări incomplete privind tarifele.

Pentru a corecta aceste disfuncționalități, proiectul de lege propune introducerea unui nou articol care să oblige furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice să convertească în lei toate sumele exprimate în euro sau în altă monedă străină exclusiv la cursul oficial al Băncii Naționale a României. Conversia ar urma să se facă folosind cursul comunicat în ziua lucrătoare precedentă emiterii facturii, fără adaosuri sau comisioane suplimentare. Prin această măsură se urmărește creșterea transparenței și asigurarea unui tratament echitabil pentru toți utilizatorii, indiferent de operatorul ales.

Inițiatorii susțin că schimbarea nu limitează libertatea comercială a operatorilor, ci stabilește un standard minim de protecție a consumatorilor și de funcționare corectă a pieței. În plus, măsura este considerată fezabilă, deoarece cursul oficial al BNR este public și utilizat deja în unele practici comerciale. Totodată, proiectul este prezentat ca fiind compatibil cu principiile legislației europene în domeniul comunicațiilor electronice, care pun accent pe transparența și previzibilitatea relațiilor contractuale dintre furnizori și utilizatori.

Din punct de vedere bugetar, susțin inițiatorii proiectului, inițiativa nu presupune cheltuieli suplimentare pentru stat. Impactul estimat este mai ales unul economic și social, prin reducerea diferențelor de facturare, creșterea încrederii consumatorilor în serviciile de telecomunicații și facilitarea activității de control a autorităților de reglementare. În ansamblu, proiectul urmărește să elimine practicile neunitare existente și să consolideze un cadru concurențial mai transparent și mai echitabil pe piața comunicațiilor electronice din România.

Dacă va fi adoptată, modificarea legislativă ar obliga furnizorii de servicii de comunicații electronice să aplice același mecanism de conversie valutară, bazat pe cursul oficial publicat de BNR, pentru toate serviciile facturate în monedă străină. Inițiatorii susțin că propunerea nu implică impact bugetar asupra statului, ci urmărește în principal protejarea consumatorilor și standardizarea practicilor din industrie.