Prosumatorii care vor să obțină bani de la stat pentru baterii de stocare trebuie să pregătească și o contribuție proprie. Programul Casa Verde Baterii 2026 are un buget de 400 de milioane de lei, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Înscrierile încep vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie pe 25 noiembrie, la ora 23:59.

Programul Casa Verde Baterii demarează vineri Foto: arrhivă

Selecția nu se face după principiul primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Acesta depinde de capacitatea bateriei, contribuția proprie și eventualele finanțări publice primite anterior pentru sisteme de stocare.

AFM acoperă maximum 75% din valoarea proiectului, în limita a 15.000 de lei. Costurile eligibile sunt calculate la maximum 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclus, iar diferența este suportată de beneficiar.

Cât costă o baterie și ce punctaj poate obține

Potrivit simulărilor realizate de Livoltek, pentru o baterie de 10 kWh contribuția proprie poate începe de la 3.750 de lei. În acest scenariu, solicitantul ar obține 55 de puncte.

Pentru un sistem de 15 kWh, contribuția proprie de 7.500 de lei poate aduce 81,25 puncte. Punctajul maxim, de 100 de puncte, poate fi obținut, în exemplele companiei, cu o contribuție proprie de 11.250 de lei pentru o baterie de 15 kWh sau de 12.000 de lei pentru una de 16 kWh.

Calculele sunt orientative și nu reprezintă oferte comerciale. Ele nu includ costul unui invertor hibrid nou, dacă acesta este necesar.

Punctajul se acordă astfel: maximum 40 de puncte pentru capacitatea bateriei, maximum 35 pentru contribuția proprie și 25 de puncte pentru solicitanții care nu au beneficiat anterior de finanțare publică pentru baterii. Sistemele de minimum 15 kWh primesc punctajul maxim pentru capacitate.

Cei care au mai primit finanțare pot solicita bani pentru o investiție distinctă, dar pot obține cel mult 75 de puncte. Nici punctajul maxim nu garantează aprobarea dosarului, deoarece finanțarea depinde de numărul și punctajele celorlalți solicitanți, precum și de bugetul disponibil.

Cum alegi bateria potrivită pentru locuință

Capacitatea bateriei nu ar trebui aleasă doar pentru a obține mai multe puncte. Răzvan Iordache, Coordonator Marketing Hexing Europe & Livoltek, a explicat pentru Adevărul Financiar că prosumatorii trebuie să țină cont de consumul real al locuinței, de surplusul de energie produs de panourile fotovoltaice și de bugetul pe care îl pot aloca investiției.

O baterie de 10 kWh poate fi suficientă pentru o gospodărie cu un consum mai redus. Variantele de 15–16 kWh pot stoca mai multă energie și permit obținerea punctajului maxim pentru capacitate, dar presupun și o contribuție financiară mai mare.

Contează în special câtă energie consumă familia seara și noaptea, când panourile nu mai produc electricitate, dar și dacă instalația fotovoltaică generează suficient surplus pentru încărcarea bateriei. O capacitate mai mare nu este neapărat mai eficientă dacă energia produsă nu o poate încărca în mod regulat.

Iordache recomandă verificarea compatibilității bateriei cu invertorul existent și compararea mai multor configurații înainte de înscriere. Prosumatorii ar trebui să urmărească și posibilitatea extinderii sistemului, garanția, existența unui service local și disponibilitatea asistenței tehnice în limba română.

Un alt cost care trebuie luat în calcul este cel al unui invertor hibrid nou, dacă instalația existentă nu permite conectarea bateriei. Achiziția și montajul acestuia nu sunt decontate prin program și trebuie suportate de beneficiar.

Câți prosumatori ar putea primi finanțare

Livoltek estimează că între 26% și 52% dintre solicitanți ar putea obține finanțare, dacă aproximativ 100.000 de persoane se înscriu. Calculul depinde de valoarea medie a ajutorului acordat: bugetul de 400 de milioane de lei ar putea acoperi circa 26.667 de proiecte la o finanțare medie de 15.000 de lei, 40.000 de proiecte la 10.000 de lei sau aproximativ 53.333 la 7.500 de lei.

Acestea sunt estimări ale companiei, nu prognoze oficiale ale AFM. Ele presupun folosirea integrală a bugetului și nu garantează șansele individuale de aprobare.

Programul se adresează persoanelor fizice care dețin panouri fotovoltaice și au statut de prosumator. Bateria trebuie să aibă cel puțin 10 kWh, să fie nouă și compatibilă cu instalația existentă, să beneficieze de o garanție de minimum cinci ani și să asigure cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare. Solicitanții nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat sau la cel local.

Sunt eligibile achiziția bateriei, montajul și punerea în funcțiune. Cheltuielile efectuate înainte de aprobarea finanțării nu sunt decontate, astfel că prosumatorii trebuie să aștepte aprobarea înainte de a cumpăra echipamentele.