Proprietarii de panouri fotovoltaice vor putea folosi mai flexibil valoarea energiei livrate în rețea, inclusiv pentru plata facturilor de la alte proprietăți sau, în anumite condiții, a gazelor naturale. Noua metodologie aprobată de ANRE introduce compensarea lunară și stabilește termene pentru clarificarea sumelor restante. Schimbările simplifică relația cu furnizorii, dar nu rezolvă problema unei piețe în care capacitățile de producție fotovoltaică au crescut mai repede decât soluțiile de stocare și infrastructura de distribuție.

Prosumatorii intră într-o nouă etapă Foto: arhivă

Metodologia, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 67/2026, pune în aplicare Legea nr. 160/2026 și înlocuiește integral Ordinul nr. 15/2022. Noile reguli se aplică energiei livrate în rețea începând cu 26 iulie 2026, inclusiv pentru contractele aflate deja în derulare.

Una dintre principalele modificări este compensarea lunară. Furnizorul compară energia consumată din rețea cu cea livrată în aceeași lună și compensează cantitatea mai mică dintre cele două. Surplusul este valorificat financiar, potrivit mecanismului de decontare. Compensarea privește energia activă, nu și toate celelalte componente ale facturii, precum tarifele de transport și distribuție sau taxele.

O noutate importantă este posibilitatea de a utiliza valoarea surplusului pentru plata facturilor aferente altor locuri de consum. Facilitatea se aplică dacă proprietățile au același titular și sunt în portofoliul aceluiași furnizor. În plus, persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 kW pot folosi valoarea energiei excedentare și pentru plata gazelor naturale, dacă au contractul de furnizare a gazelor încheiat cu același furnizor. Opțiunea se stabilește pentru o perioadă contractuală de cel puțin 12 luni.

Furnizorii trebuie să clarifice soldurile restante

Pentru prosumatorii care au acumulat sume neîncasate sau necompensate, metodologia stabilește obligații concrete de evidență și regularizare. Furnizorii trebuie să prezinte separat energia livrată până la 25 iulie 2026 și rămasă în sold, cu informații privind cantitățile, prețurile istorice și scadențele.

Regularizarea acestor sume trebuie făcută în cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Un termen similar este prevăzut pentru energia livrată între 26 iulie 2026 și ziua anterioară publicării ordinului.

Metodologia simplifică și procedurile pentru persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 kW, care nu mai trebuie să emită facturi pentru energia livrată în rețea. Documentele de achiziție și decontare sunt întocmite de furnizor.

Pentru instalațiile de cel mult 200 kW se menține compensarea cantitativă până la 31 decembrie 2030. Capacitățile cuprinse între 200 și 400 kW beneficiază de regularizare financiară, la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare. De la 1 ianuarie 2031, energia livrată de instalațiile de cel mult 200 kW va fi valorificată potrivit acestui reper de piață, în condițiile legii.

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Furnizorii trebuie să adapteze sistemele informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026, dar au obligația să aplice noile reguli și până la finalizarea acestor modificări, prin soluțiile existente sau proceduri temporare.

Dorin Chisăliță: piața trebuie să treacă de la instalarea panourilor la stocarea energiei

Dincolo de schimbările de facturare, următoarea provocare pentru piața fotovoltaică este folosirea energiei în momentul în care gospodăriile au nevoie de ea. Panourile produc în principal în timpul zilei, în timp ce o parte importantă a consumului casnic se înregistrează dimineața și seara. Diferența dintre producție și consum duce la livrarea surplusului în rețea și la cumpărarea ulterioară a energiei necesare.

Dorin Chisăliță, director de vânzări Livoltek România, spune pentru Adevărul Financiar că dezvoltarea pieței trebuie să se concentreze acum și pe stocare, nu doar pe instalarea de noi capacități fotovoltaice.

„Provocarea nu mai este doar producerea energiei solare, ci și utilizarea eficientă a acesteia”, afirmă reprezentantul companiei.

Acesta atrage atenția că extinderea instalațiilor fotovoltaice nu a fost însoțită întotdeauna de investiții suficiente în rețelele de distribuție și în capacitățile de stocare.

„România a încurajat instalarea panourilor fotovoltaice, însă infrastructura de distribuție și capacitățile de stocare nu au ținut întotdeauna pasul”, spune Chisăliță.

Bateriile permit păstrarea energiei produse în timpul zilei pentru consumul din intervalele în care panourile generează mai puțin. Astfel, gospodăriile pot crește autoconsumul și pot reduce cantitatea de electricitate cumpărată din rețea. Rentabilitatea unei asemenea investiții depinde însă de profilul de consum, de costul echipamentelor și de condițiile de valorificare a surplusului.

„Viitorul pieței nu va depinde doar de câtă energie solară producem, ci și de cât de eficient reușim să o stocăm și să o consumăm”, afirmă directorul Livoltek România.

Miza este cu atât mai importantă cu cât creșterea numărului de prosumatori pune presiune pe rețelele de distribuție, care trebuie să gestioneze volume variabile de energie injectată. Stocarea poate reduce o parte din acest dezechilibru, dar nu înlocuiește investițiile în modernizarea rețelelor și în sistemele de măsurare.

Noile reguli ANRE aduc mai multă claritate în relația comercială dintre prosumatori și furnizori și oferă posibilități suplimentare de utilizare a surplusului. Următoarea etapă a pieței va depinde însă de capacitatea gospodăriilor și a sistemului energetic de a valorifica energia produsă, nu doar de a o livra în rețea.