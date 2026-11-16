O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor

Programul de finanțare a bateriilor pentru stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice intră într-o nouă etapă. Instalatorii se pot înscrie începând de luni, 16 noiembrie, iar proprietarii de locuințe care produc energie electrică vor putea obține un sprijin de până la 15.000 de lei pentru achiziția și montarea bateriilor. Bugetul total alocat este de 400 de milioane de lei, potrivit Adevărul Financiar.

AFM a demarat etapa înscrierii instalatorilor în programul de baterii de stocare Foto: CNG Solar

Sesiunea pentru validarea instalatorilor a început la ora 10:00 și se încheie pe 20 noiembrie, la ora 23:59. Persoanele fizice vor putea depune cererile în intervalul 20–25 noiembrie, cu deschiderea înscrierilor la ora 10:00 în prima zi, conform calendarului prezentat de publicație.

Cât acoperă finanțarea și ce capacitate trebuie să aibă bateriile

Ajutorul poate acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Beneficiarul suportă diferența din fonduri proprii, ceea ce înseamnă o contribuție de cel puțin 25%. Dacă plafonul finanțării este depășit, suma achitată de solicitant crește.

Sistemul de stocare trebuie să aibă o capacitate de minimum 10 kWh. Standardul maxim de cost eligibil este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclusă. Sunt eligibile atât achiziția echipamentelor, cât și montajul și punerea lor în funcțiune.

Cine poate solicita sprijinul și ce documente sunt necesare

Programul se adresează persoanelor fizice care sunt prosumatori și dețin contractul de prosumator și certificatul de racordare pentru instalația vizată. Energia produsă nu trebuie folosită pentru activități economice. Dacă la aceeași adresă se desfășoară o astfel de activitate, consumul acesteia trebuie contorizat separat de cel casnic.

Dosarul se depune online, în aplicația AFM. Potrivit sursei citate, acesta trebuie să includă cererea de finanțare completată și descărcată din aplicație, actul de identitate, certificatele de atestare fiscală de la ANAF și primăria de domiciliu, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni. Dacă proiectul se implementează la altă adresă decât cea de domiciliu, este necesar și certificatul fiscal de la primăria pe raza căreia se află imobilul.

La rândul lor, instalatorii trebuie să depună un dosar online care cuprinde cererea semnată electronic, certificatul constatator, cazierele fiscal și judiciar, certificatele fiscale și dovada contului bancar cerut prin ghid. Companiile trebuie să dețină și un atestat ANRE de tip B sau echivalent, valabil la depunerea cererii și emis cu cel puțin 12 luni înainte.

Bateriile permit folosirea ulterioară a unei părți din energia produsă în timpul zilei, inclusiv seara, când producția panourilor nu mai acoperă consumul locuinței. Obiectivul programului este creșterea autoconsumului și reducerea dependenței gospodăriilor de energia preluată din rețea.