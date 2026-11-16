 O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Programul de finanțare a bateriilor pentru stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice intră într-o nouă etapă. Instalatorii se pot înscrie începând de luni, 16 noiembrie, iar proprietarii de locuințe care produc energie electrică vor putea obține un sprijin de până la 15.000 de lei pentru achiziția și montarea bateriilor. Bugetul total alocat este de 400 de milioane de lei, potrivit Adevărul Financiar.

Baterie de stocare racordată la un panou fotovoltaic
AFM a demarat etapa înscrierii instalatorilor în programul de baterii de stocare Foto: CNG Solar

Sesiunea pentru validarea instalatorilor a început la ora 10:00 și se încheie pe 20 noiembrie, la ora 23:59. Persoanele fizice vor putea depune cererile în intervalul 20–25 noiembrie, cu deschiderea înscrierilor la ora 10:00 în prima zi, conform calendarului prezentat de publicație.

Cât acoperă finanțarea și ce capacitate trebuie să aibă bateriile

Ajutorul poate acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Beneficiarul suportă diferența din fonduri proprii, ceea ce înseamnă o contribuție de cel puțin 25%. Dacă plafonul finanțării este depășit, suma achitată de solicitant crește.

Sistemul de stocare trebuie să aibă o capacitate de minimum 10 kWh. Standardul maxim de cost eligibil este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclusă. Sunt eligibile atât achiziția echipamentelor, cât și montajul și punerea lor în funcțiune.

Cine poate solicita sprijinul și ce documente sunt necesare

Programul se adresează persoanelor fizice care sunt prosumatori și dețin contractul de prosumator și certificatul de racordare pentru instalația vizată. Energia produsă nu trebuie folosită pentru activități economice. Dacă la aceeași adresă se desfășoară o astfel de activitate, consumul acesteia trebuie contorizat separat de cel casnic.

Dosarul se depune online, în aplicația AFM. Potrivit sursei citate, acesta trebuie să includă cererea de finanțare completată și descărcată din aplicație, actul de identitate, certificatele de atestare fiscală de la ANAF și primăria de domiciliu, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni. Dacă proiectul se implementează la altă adresă decât cea de domiciliu, este necesar și certificatul fiscal de la primăria pe raza căreia se află imobilul.

La rândul lor, instalatorii trebuie să depună un dosar online care cuprinde cererea semnată electronic, certificatul constatator, cazierele fiscal și judiciar, certificatele fiscale și dovada contului bancar cerut prin ghid. Companiile trebuie să dețină și un atestat ANRE de tip B sau echivalent, valabil la depunerea cererii și emis cu cel puțin 12 luni înainte.

Bateriile permit folosirea ulterioară a unei părți din energia produsă în timpul zilei, inclusiv seara, când producția panourilor nu mai acoperă consumul locuinței. Obiectivul programului este creșterea autoconsumului și reducerea dependenței gospodăriilor de energia preluată din rețea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
Putin a lansat un ultimatum Europei. Cerință fără precedent pentru Marea Britanie și Franța
stirileprotv.ro
image
Acuzații grave într-o mare companie din România. Directoarea cu salariu de 12.000 de euro pe lună, izolată într-o cameră frigorifică
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. 8 jucătoare și 3 membri ai staffului sunt la Urgențe!
fanatik.ro
image
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
digisport.ro
image
8 remedii pentru durerea în gât care chiar funcționează
click.ro
image
Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să construiască centre de date
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
cancan.ro
image
Pensiile pe card vor fi plătite mai devreme în decembrie. Prin Poștă, distribuite cu o mică întârziere. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare
playtech.ro
image
Gică Hagi riscă să aibă două meciuri oficiale în 10 luni! Scenariu de coşmar dacă pierde cu Bosnia
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O întâlnire la hotel ar fi fost de ajuns. Jannik Sinner, "îndrăgostit nebunește"
digisport.ro
image
Când te poți spovedi în Postul Crăciunului. Zilele cele mai potrivite pentru mărturisirea păcatelor
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Bolojan, mare barosan. Și-a măritat fata în palatul celui spre care au curs peste 67 de milioane de lei din bani publici!
romaniatv.net
image
Horoscop 16 noiembrie 2026. Lunea în care se rupe tăcerea! O zodie află un adevăr incomod, iar alta primește o veste care îi schimbă săptămâna
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris
click.ro
image
Când te poți spovedi în Postul Crăciunului. Zilele cele mai potrivite pentru mărturisirea păcatelor
click.ro
image
Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește
click.ro
Prințesa Kate, ravisantă în India, Profimedia (2) jpg
Detaliul adorabil cu care Kate Middleton a făcut furori la Mumbai! Mica bijuterie ascunsă a Prințesei, într-un loc în care nimeni nu s-ar fi gândit
okmagazine.ro
Aventura indiană a început pentru Kate Middleton și Prințul William, Profimedia (4) jpg
Kate cucerește India chiar din prima zi a vizitei la Mumbai. Start aventură indiană pentru Prințul și Prințesa de Wales
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
image
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris

OK! Magazine

image
Kate cucerește India chiar din prima zi a vizitei la Mumbai. Start aventură indiană pentru Prințul și Prințesa de Wales