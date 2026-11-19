Proprietarii de panouri fotovoltaice care vor să obțină bani de la stat pentru instalarea unei baterii de stocare trebuie să pregătească din timp documentele și să verifice dacă echipamentele sunt compatibile cu instalația existentă. Înscrierile în programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) încep vineri, 20 noiembrie, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei. Selecția nu se face în ordinea înscrierii, ci în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect.

Programul AFM pentru baterii începe pe 20 noiembrie. Foto: CNG Solar

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator. Banii sunt destinați achiziției și instalării unor sisteme de stocare care să permită folosirea ulterioară a energiei produse de panourile fotovoltaice.

Sesiunea de înscriere a persoanelor fizice se desfășoară între 20 noiembrie, ora 10:00, și 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Cererile se depun online, prin aplicația AFM.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a subliniat că dosarele vor fi evaluate în funcție de punctaj, nu după principiul „primul venit, primul servit”. Prin urmare, rapiditatea înscrierii nu garantează obținerea finanțării.

Câți bani dă statul și cât trebuie să plătească beneficiarul

AFM finanțează maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclus. Restul banilor reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

Ghidul stabilește un cost maxim eligibil de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată. Acesta este un plafon folosit la calcularea cheltuielilor eligibile, nu un preț fix pe care îl vor practica toți instalatorii.

Pentru o baterie de 10 kWh, de exemplu, plafonul eligibil calculat la acest standard este de 15.000 de lei. Finanțarea de 75% ar putea ajunge la 11.250 de lei, iar contribuția beneficiarului ar fi de cel puțin 3.750 de lei, dacă proiectul se încadrează integral în plafon și nu include cheltuieli neeligibile.

Pentru un sistem de 15 kWh, plafonul calculat la 1.500 de lei/kWh ajunge la 22.500 de lei. În acest caz, finanțarea este limitată la 15.000 de lei, iar contribuția proprie ar fi de cel puțin 7.500 de lei.

Costul efectiv poate fi mai mare. Dacă prețul echipamentelor și al lucrărilor depășește plafonul eligibil, diferența este suportată integral de beneficiar. La fel se întâmplă și cu echipamentele sau serviciile care nu sunt eligibile prin program.

Un exemplu important este invertorul hibrid. Dacă instalația fotovoltaică existentă nu are un astfel de echipament, acesta poate fi montat până la punerea în funcțiune a bateriei, însă achiziția și instalarea lui nu sunt decontate de AFM.

Ce capacitate a bateriei merită aleasă pentru a obține un punctaj mai bun

Bateria trebuie să aibă o capacitate de minimum 10 kWh. Alegerea unei capacități mai mari poate aduce un punctaj superior, dar presupune și o investiție mai mare.

Pentru capacitatea de stocare se acordă maximum 40 de puncte. Un sistem de 10 kWh primește 20 de puncte, iar punctajul crește proporțional până la 40 de puncte pentru o baterie de cel puțin 15 kWh.

Asta nu înseamnă însă că orice gospodărie are nevoie de o baterie de 15 kWh. Înainte de alegerea echipamentului, proprietarii ar trebui să analizeze câtă energie consumă seara și noaptea, cât surplus produc panourile în timpul zilei și câtă energie pot utiliza efectiv din baterie.

O baterie prea mică poate să nu acopere necesarul gospodăriei în intervalele în care panourile nu produc suficient. Una prea mare poate însemna o investiție suplimentară care nu este justificată de consumul real.

Capacitatea trebuie aleasă în funcție de profilul de consum și de producția instalației fotovoltaice, nu doar pentru obținerea unui punctaj mai mare.

Ce caracteristici tehnice trebuie să aibă bateria

Ghidul AFM impune mai multe condiții tehnice. Sistemul de stocare trebuie să fie nou, să aibă o capacitate de cel puțin 10 kWh și să utilizeze tehnologie Li-Ion, LiFePO4, Na-Ion sau o tehnologie echivalentă fără plumb. Bateriile pe bază de plumb-acid nu sunt eligibile.

Echipamentul trebuie să aibă o garanție de minimum cinci ani și să asigure cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare. De asemenea, trebuie să fie dotat cu un sistem de gestionare a bateriei, cunoscut sub denumirea BMS, care monitorizează temperatura, tensiunea și curenții de încărcare și descărcare și poate opri funcționarea atunci când este necesar pentru protecția echipamentului.

O altă cerință este ca bateria să poată fi încărcată automat din surplusul de energie produs de panourile fotovoltaice.

Înainte de a solicita o ofertă, proprietarul trebuie să verifice dacă bateria este compatibilă cu invertorul și cu restul instalației existente. Dacă este necesară schimbarea invertorului, trebuie să includă și acest cost în bugetul propriu, deoarece AFM nu îl decontează.

Este recomandat ca oferta instalatorului să precizeze clar capacitatea bateriei, tehnologia utilizată, numărul de cicluri garantate, perioada de garanție, compatibilitatea cu invertorul și costul total al montajului și punerii în funcțiune.

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Cum se acordă punctajul și ce contează pentru clasament

Proiectele pot obține maximum 100 de puncte, în funcție de trei criterii.

Capacitatea sistemului de stocare aduce maximum 40 de puncte. Pentru 10 kWh se acordă 20 de puncte, iar punctajul maxim este obținut de la 15 kWh în sus.

Contribuția proprie poate aduce maximum 35 de puncte. Pentru o contribuție de 5.000 de lei, în condițiile unei finanțări AFM de 15.000 de lei, solicitantul primește 10 puncte. Punctajul crește odată cu suma suportată din surse proprii și ajunge la maximum 35 de puncte pentru o contribuție de cel puțin 15.000 de lei.

Ultimul criteriu aduce 25 de puncte solicitanților care nu au mai beneficiat de finanțare publică pentru achiziția și instalarea unui sistem de stocare. Cei care au primit anterior un astfel de sprijin nu sunt excluși automat, dacă solicită finanțare pentru un sistem nou, distinct, dar nu primesc punctele aferente acestui criteriu.

Proiectele sunt ordonate descrescător după punctaj și finanțate în limita bugetului disponibil. În cazul dosarelor cu același punctaj, departajarea se face mai întâi în funcție de contribuția proprie, apoi de capacitatea bateriei, de accesarea anterioară a finanțărilor publice și, în cele din urmă, de data și ora înscrierii.

Ce documente trebuie pregătite înainte de înscriere

Dosarul se depune online și trebuie să conțină documentele prevăzute în ghidul de finanțare. Printre acestea se numără:

cererea de finanțare completată și descărcată din aplicația AFM;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;

certificatul de atestare fiscală emis de primăria de domiciliu;

certificatul fiscal de la primăria unde se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu;

contractul de prosumator încheiat pe numele solicitantului;

certificatul de racordare aferent locului de consum;

o factură de energie electrică emisă pe numele solicitantului, cu o vechime de cel mult șase luni.

Solicitantul trebuie să fie titularul contractului de prosumator și al certificatului de racordare. De asemenea, nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

Programul este destinat consumului casnic. Dacă la locul de implementare se desfășoară și activități economice sau profesionale, consumul aferent acestora trebuie să fie contorizat separat de cel al gospodăriei.

Un detaliu important pentru cei care au documente emise electronic: acestea trebuie încărcate în aplicație în formatul electronic original. Nu este suficientă imprimarea și scanarea ulterioară a unui document semnat digital.

Ce trebuie făcut după aprobarea finanțării

Înscrierea în program nu înseamnă că beneficiarul trebuie să cumpere imediat bateria. Ghidul precizează că sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM. Prin urmare, cumpărarea echipamentului înainte de aprobare poate duce la pierderea posibilității de decontare.

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După publicarea listei solicitanților aprobați, beneficiarii au la dispoziție 90 de zile pentru a selecta, prin aplicația AFM, un instalator validat. Dacă firma aleasă nu preia proiectul în termen de cinci zile, beneficiarul poate opta pentru un alt instalator, cu respectarea termenului de selecție.

Instalarea și punerea în funcțiune trebuie realizate în cel mult 12 luni de la publicarea listei beneficiarilor aprobați. În cadrul proiectului trebuie actualizat și certificatul de racordare, astfel încât să fie înscrisă și capacitatea de stocare.

De ce nu este suficient să alegi cea mai mare baterie

Scopul unui sistem de stocare este să permită utilizarea energiei produse în timpul zilei în intervalele în care panourile fotovoltaice nu mai generează suficientă electricitate. Bateria poate reduce cantitatea de energie cumpărată din rețea, însă economia depinde de consumul gospodăriei, de producția panourilor, de capacitatea bateriei și de modul în care aceasta este utilizată.

De aceea, înainte de alegerea echipamentului, proprietarii ar trebui să ceară instalatorului o evaluare a consumului și o ofertă detaliată. Este important să compare nu doar prețul bateriei, ci și costul total al proiectului, garanția, numărul de cicluri, compatibilitatea cu instalația existentă și eventualele cheltuieli suplimentare.

Programul AFM poate acoperi o parte importantă din investiție, dar contribuția proprie și costurile care nu sunt eligibile trebuie calculate înainte de înscriere. Un punctaj mai mare nu înseamnă automat și o investiție mai rentabilă pentru gospodărie.