Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”

Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Londra introduce de anul viitor o taxă de 10 euro pentru șoferii care aduc pasageri, măsură menită să reducă aglomerația și să încurajeze transportul public.

London City Airport (LCY) va introduce pentru prima dată o taxă de drop-off, începând cu 6 ianuarie, alăturându-se astfel aeroporturilor Heathrow, Gatwick, Stansted și Luton.

Pentru opririle între zero și cinci minute, șoferii vor fi taxați cu aproximativ 10 euro, iar fiecare minut suplimentar va costa câte 1 euro, până la maximum 10 minute.

Persoanele cu dizabilități înregistrate cu badge albastru vor fi scutite de plată, iar autoritățile iau în calcul scutirea taxiurilor, scrie express.

„Această măsură face parte din angajamentul nostru de a încuraja mai mult transportul către și de la aeroport prin mijloace publice și sustenabile, pe care deja două treimi dintre pasagerii noștri le folosesc”, a declarat un purtător de cuvânt al London City Airport.

Transport for London (TfL) va organiza o consultare publică anuală privind tarifele înainte de introducerea taxei.

Criticii nu au întârziat să reacționeze pe rețelele sociale.

„Acest lucru este dincolo de ridicol. Să ajung la LCY cu transportul public durează 45 de minute, cu mașina doar 15 minute. La un zbor de 7 dimineața, nici măcar nu sunt sigur că pot ajunge cu transportul public. Adaugă și un bagaj, chiar și unul mic, cu mai multe schimbări de mijloace de transport și devine foarte dificil”, a spus un internaut.

„Transportul vostru public nu este suficient”, a comentat altcineva.

Potrivit sursei citate, aeroportul Gatwick a anunțat luna aceasta că va crește taxa minimă la 12 euro, de la 8 euro, începând cu 6 ianuarie, în timp ce Heathrow percepe 7 euro pentru fiecare intrare în zona de drop-off a terminalului. Stansted și Luton vor continua să perceapă aproximativ 9 euro din aceeași dată.

Aeroporturile susțin că aceste taxe încurajează folosirea transportului public și reduc congestionarea traficului în zonele învecinate.

Plata se poate face online sau prin telefon, iar nerespectarea termenelor atrage amenzi drastice, cum este cazul Heathrow, unde penalitățile pot ajunge la 100 euro, reduse dacă plata se efectuează rapid.