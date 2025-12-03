Germania recrutează candidați pentru un job plătit cu 23.000 de euro care durează 100 de zile. Ce condiții trebuie îndeplinite

Mai multe persoane vor fi plătite cu 23.000 de euro în Germania pentru a petrece 100 de zile într-un loc special, departe de lume. Candidații trebuie să aibă între 25 și 55 de ani, să fie într-o stare fizică bună, să dețină o diplomă universitară și să cunoască foarte bine limba engleză.

Șase persoane vor avea ocazia să participe la un experiment unic în Germania, pentru care vor fi plătite cu 23.000 de euro, timp de 100 de zile.

Studiul, care urmează să se desfășoare în primăvara anului 2026, este organizat de Agenția Spațială Europeană (ESA) și analizat de Centrul German pentru Aeronautică și Astronautică (DLR).

Participanții vor trăi izolați într-un laborator din Köln, într-o stație spațială simulată. Programul zilnic include activități de grup, exerciții fizice și diverse sarcini necesare funcționării stației.

Scopul cercetării este de a înțelege efectele condițiilor extreme asupra sănătății, comportamentului și performanței umane, informații esențiale pentru viitoarele misiuni spre Lună sau Marte, potrivit golem.de.

Condițiile pentru înscriere includ: vârsta între 25 și 55 de ani, diplomă universitară, cunoștințe foarte bune de limba engleză și o stare fizică bună. Aplicațiile se fac până pe 12 decembrie 2025, pe site-ul dedicat proiectului.

Aceasta urmează după studiul „Solis8”, în cadrul căruia voluntarii au fost izolați timp de opt zile.

În paralel, DLR derulează un alt experiment, destinat simulării efectelor gravitației zero, pentru care caută 12 participanți care vor petrece 60 de zile în repaus la pat.