Top 15 miniseriale de neratat din ultimii ani. Ce le face speciale și de ce mari actori aleg acest format limitat

Miniseriile reprezintă o zonă de mijloc între serialele de lungă durată, care se întind pe mai multe sezoane și filmele artistice clasice, și au parte de un grad ridicat de popularitate în cultura cinematografică actuala, scrie Mike Bedard în TVline. Una dintre cele mai frecvente critici aduse miniseriilor moderne este că multe seamănă mai degrabă cu filme de 8-10 ore decât cu un serial clasic. Totuși, există și suficiente miniserii care reușesc să găsească echilibrul perfect între durată și poveste, iar ultimii ani ne-au oferit numeroase producții remarcabile în acest format.

O miniserie oferă o poveste complexă, într-un număr prestabilit de episoade. Nu se prelungește ani la rând, ceea ce reprezintă un avantaj major în atragerea unor actori de top. Kate Winslet, Colin Farrel sau Elizabeth Olsen sunt doar câteva exemple de actori care au acceptat roluri principale în miniserii apreciate, tocmai pentru că implică un angajament limitat în timp - pot filma cateva luni și apoi să se orienteze către alte proiecte.

Nu e deloc simplu să respecți planul inițial de a rămâne la un singur sezon. Shōgun, de pildă, ar fi funcționat perfect în acest format, dar succesul uriaș i-a adus două sezoane suplimentare.

În lista de mai jos sunt prezentate miniseriile care, în opinia lui Mike Bedard, au rămas fidele formatului limitat. Iată clasamentul său cu cele mai bune 15 miniserii din 2020 până în prezent, bazat pe impactul cultural și valoarea artistică a acestora:

1. The Queen's Gambit

„The Queen's Gambit” reușește să fie nu doar una dintre cele mai bune miniserii ale anilor 2020, ci și unul dintre cele mai bune seriale TV inspirate dintr-o carte. Povestea urmărește o tânără jucătoare de șah, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), care luptă cu sexismul și dependențele pentru a ajunge în vârful domeniului ei. Un serial despre șah nu pare neapărat captivant, dar fiecare episod este realizat cu măiestrie.

Filmul surprinde fiecare partidă de șah într-un mod captivant, iar Taylor-Joy transmite totul prin priviri și mici gesturi, fără să fie nevoie de cuvinte. Emoțiile lui Beth se simt în modul în care gândește și mută piesele de șah. Serialul este și un adevărat festin vizual: acțiunea se desfășoară în anii ’50 și ’60, iar totul, de la mașini la haine, arată impecabil. Miniseria are doar șapte episoade, dar odată ce o începi, nu te mai poți opri.

2. The Dropout

Povestea reală a lui Elizabeth Holmes este fascinantă. O femeie care activa într-un domeniu dominat în mare parte de bărbați și care și-a promis să revoluționeze sistemul de sănătate prin compania sa, Theranos. Totuși, tot ce a promis s-a bazat pe minciuni, iar miniseria „The Dropout”, în care Amanda Seyfried o interpretează pe controversata figură, urmărește ascensiunea și prăbușirea sa. Este o reinterpretare modernă a mitului lui Icar, care arată atât cum Holmes a fost trasă la răspundere, cât și motivele care au dus la exagerările ei.

Seyfried o portretizează magistral pe Holmes ca pe o persoană străină de mediul ei în Silicon Valley, modificându-și vocea pentru a părea mai autoritară, dar ajungând la cruzime. E o narațiune contemporană despre trufie, care critică înșelătoriile din lumea tehnologiei și te pune pe gânduri în privința minunilor medicale false în care am crezut cu toții.

3. Swarm

Swarm îmbină comedia neagră cu elemente de groază și o plasează în centru atenției pe Dre (Dominique Fishback). Ea este o admiratoare obsesivă a vedetei pop Ni'Jah (Nirine S. Brown) și ar face literalmente orice pentru a avea o șansă să o întâlnească sau măcar să-i apere onoarea (inclusiv să ucidă persoane care o insultă pe Ni'Jah pe internet). Serialul are un aer suprarealist și nu întotdeauna o intrigă perfect coerentă, ceea ce e de așteptat de la o producție co-creată de Donald Glover după experiența „Atlanta"

4. The Penguin

Colin Farrell revine ca Oz Cobb/Pinguinul într-o dramă din universul Gotham, unde își extinde imperiul confruntându-se cu Sofia Falcone (Cristin Milioti). Farrell este complet transformat, dezvăluind un personaj malefic, dar fascinant, unde captivează seriozitatea dialogurilor.

În cinematografia modernă există tendința de a-i face pe răufăcători să pară simpatici, de a găsi o explicație sau o scuză pentru felul în care sunt și acționează. Dar, cu fiecare episod pe care-l vezi, îți dai seama că Oz este un suflet cu adevărat rău, până în măduva oaselor. Cumva, reușește să-și depășească propriile limite în materie de ticăloșie.

5. Adolescence

Miniseria, cu doar patru episoade, spune povestea lui Jamie Miller, un băiat în vârstă de 13 ani (Owen Cooper) acuzat de uciderea unei colege de clasă și impactul acestei tragedii asupra școlii, familiei și comunității din care face parte, ba chiar și a lui însuși. Cooper a câștigat pe bună dreptate un Emmy pentru rolul său, strălucind mai ales în episodul 3, în întâlnirea cu psihologul criminalist Briony Ariston (Erin Doherty). Ca spectator, oscilezi între compătimirea unui copil și descoperirea laturii sale sinistre .„Adolescence” iese în evidență prin faptul că fiecare episod e filmat într-un plan-secvență continuu.

6. Mare of Easttown

Îți dai seama că o miniserie TV e reușită atunci când oamenii laudă chiar și accentul pe care îl folosesc actorii. Mai precis, în „Mare of Easttown”, actorii adoptă și reușesc perfect accentul Delco, destul de rar și întâlnit în zona de sud-vest a Philadelphiei, Pennsylvania. Este un accent foarte specific, dar aici este surprins cu atenție. Acest detaliu reflectă grija cu care a fost realizat întregul serial, acordându-se atenție chiar și elementelor pe care majoritatea publicului probabil nu le-ar fi observat sau apreciat.

Mare of Easttown este un serial polițist clasic, de data aceasta concentrat pe Mare Sheehan (Kate Winslet), care investighează moartea misterioasă a adolescentei Erin (Cailee Spaeny). Deși misterul este în prim-plan, serialul explorează și traumele personale ale diferitelor personaje. Fiecare are ceva de ascuns sau o experiență care l-a transformat în persoana fracturată pe care o vedem pe ecrane. Winslet este, ca întotdeauna, extraordinară, dar întregul grup de actori merită laude pentru că aduc la viață aceste personaje și le fac credibile.

7. Maid

„Maid” poate candida la titlul de „unul dintre cele mai sfâșietoare și greu de vizionat miniserii” începând cu 2020. Alex (Margaret Qualley) își părăsește iubitul abuziv, luând-o cu ea pe fiica ei mică. Pentru a se pune din nou pe picioare, trebuie să stea într-un adăpost în care sunt protejate victimele violenței domestice și să accepte un job de femeie de serviciu ca să câștige bani pentru a supraviețui.

Miniseria privește fără compromisuri ciclul abuzului: cât de greu este să ieși dintr-o astfel de relație, mai ales atunci când e implicat și un copil, și pune accent pe modul în care în mai multe rânduri, femeile ajung, până la urmă, să se întoarcă la partenerii abuzivi.

8. Baby Reindeer

Multe miniserii se bazează pe evenimente reale. Totuși, „Baby Reindeer” duce lucrurile la un alt nivel, cu Richard Gadd jucând o versiune inventată a sa, reconstituind întâmplări prin care a trecut. Serialul îl urmărește pe Donny, personajul său, un comedian de stand-up aflat în dificultate, care se confruntă cu o urmăritoare, Martha (Jessica Gunning). El înțelege repede ce se întâmplă între ei, dar îi ia mult timp să facă ceva în privința asta. Serialul explorează oameni cu defecte care nu acționează întotdeauna așa cum te-ai aștepta, iar aici stă genialitatea „Baby Reindeer”.

Gadd și Gunning aduc subtilitate autentică rolurilor lor. Ar fi ușor să vezi în Martha doar un simplu răufăcător, dar există un strat de probleme mentale care aproape inspiră compasiune. La fel, Gadd este o victimă a percepțiilor legate de masculinitatea toxică și nu vrea neapărat să recunoască că este victima unei astfel de situații. Serialul te poate face să te simți inconfortabil, dar asta face adevărul.

9. I May Destroy You

Spre deosebire de multe alte seriale prezentate aici, „I May Destroy You” nu este ușor de urmărit. Arabella (Michaela Coel) este o vedetă pe social media care a devenit romancieră, iar viața ei merge aparent perfect, deși abia depășit perioada celor douăzeci de ani. Totuși, episodul pilot se încheie cu un atac sexual asupra sa, iar restul serialului urmărește modul în care încearcă să-și refacă viața după acest eveniment care o traumatizează.

În ciuda temei atât de grele, „I May Destroy You” a ocupat locul întâi în topul celor mai bune comedii ale anului 2020 realizat de TVLine. Serialul abundă în umor negru, dar nu diminuează niciodată mesajele sale foarte serioase. Abuzul sexual este doar unul dintre numeroasele subiecte relevante abordate, alături de homofobie și relația pe care o au oamenii cu rețelele de social media. „I May Destroy You” oferă tot ce ți-ai putea dori de la o miniserie: te face să râzi într-un moment și să plângi în următorul, deschizând totodată uși pentru conversații importante cu cei dragi.

10. Normal People

Paul Mescal și Daisy Edgar-Jones sunt doi dintre cei mai promițători și apreciați actori ai momentului, apărând chiar și în blockbustere precum „Gladiator 2” și „Twisters”. Totuși, dacă vrei să-i vezi în roluri mult mai naturale și apropiate de realitate, „Normal People” este un punct bun de plecare. Cei doi joacă rolurile unor colegi de liceu care încep o relație, iar pe parcursul celor 12 episoade urmărim evoluția acesteia, alternând între romantic, platonic și înapoi la romantic.

„Normal People” nu este o comedie romantică clasică și nici o dramă romantică obișnuită. Nu ni se oferă o poveste idealizată cu un final fericit clar. Ambele personaje sunt imperfecte, se schimbă în bine în unele privințe și în rău în altele, pe măsură ce trece timpul. Este o miniserie captivantă despre maturizare, care arată cum greșelile făcute la tinerețe pot avea efecte de durată, iar chimia dintre Mescal și Edgar-Jones te va face să vrei să crezi din nou în dragoste.

11. Carol & the End of the World

„Carol & the End of the World” nu seamănă cu alte seriale despre apocalipsă. Nu există lupte epice pentru supraviețuire, chiar dacă Pământul este pe punctul de a se ciocni cu o altă planetă în miniserie. Majoritatea oamenilor aleg să-și petreacă ultimele zile în hedonism total, dar există și Carol (voce: Martha Kelly). Ea nu are obiective mari de îndeplinit înainte de sfârșitul lumii, găsind în schimb confort într-un birou bizar, unde oamenii se ocupă cu sarcini lipsite de sens, alegând monotonia în locul extraordinarului.

Serialul este un omagiu veritabil adus frumuseții momentelor mici din viață. Oamenii tind adesea să privească viața ca pe un drum care trebuie să ducă undeva grandios, își pun ei o țintă pe care trebuie să o atingă înainte de sfârșit. Carol însă găsește liniște în rutină, reușind chiar să lege prietenii în acest birou dedicat… inactivității. Cu umor, „Carol & the End of the World” este o serie animată existențială care a trecut neobservată, dar care merită cu siguranță atenția ta.

12. Fleishman Is in Trouble

„Fleishman” surprinde cu atenție viața de zi cu zi a elitei newyorkeze. Taffy Brodesser-Akner și-a adaptat propriul roman într-o miniserie de opt episoade pentru Hulu, cu Jesse Eisenberg în rolul doctorului Toby Fleishman, care încearcă să-și refacă viața sentimentală după un recent divorț. Claire Danes joacă rolul fostei sale soții, Rachel, care dispare brusc, fără urmă, iar Lizzy Caplan și Adam Brody sunt prietenii lui Toby, Libby și Seth.

„Serialul oferă un portret amuzant și acid al manhattanienilor neurotici, într-un stil care amintește de Woody Allen, dar Brodesser-Akner profită de formatul miniseriei pentru a explora în profunzime defectele și slăbiciunile fiecărui personaj”, spun specialiștii. Actorii se ridică la nivelul așteptărilor: Eisenberg, Caplan și Brody interpretează memorabil. Totuși, adevărata stea a serialului este Danes, care strălucește în episodul 7, când atenția se mută asupra lui Rachel și aflăm ce a dus la dispariția ei. Alegerea de a prezenta și perspectiva ei face ca vizionarea „Fleishman” să fie la fel de captivantă ca lectura unei cărți bune.

13. Dopesick

Puține miniserii din anii 2020 sunt la fel de importante precum „Dopesick”. În opt episoade, serialul arată cum SUA a ajuns în criza opioidelor în care se află astăzi. Publicul vede cum Purdue Pharma a promovat agresiv OxyContin, încercând să-l prescrie cât mai multor pacienți, dar apar și personaje create special pentru a reprezenta segmente largi din populația americană. Printre acestea se numără Dr. Samuel Finnix (Michael Keaton), un medic ezitant să recomande noul medicament, și Betsy Mallum (Kaitlyn Dever), o femeie care lucrează în mină și îl ia pentru durerile de spate.

TVLine a discutat cu Dever despre responsabilitatea de a juca un personaj în care se pot identifica atât de mulți oameni. „A trebuit să dau tot ce am putut pentru acest rol, pentru că echipa serialului și-a pus încrederea în mine”, a spus ea. „M-am simțit extrem de recunoscătoare că mi s-a oferit un proiect ca acesta.” „Dopesick” este un serial care te face să simți furie față de felul în care atât de multe sisteme au eșuat și au distrus nenumărate vieți.

14. WandaVision

Numeroase seriale Marvel au fost lansate pe Disney+, însă cel care rămâne reperul tuturor este primul dintre ele. „WandaVision” a fost începutul unui experiment amplu de a spune povești la scară mai mică, axate pe personaje introduse în filmele din Universul Cinematic Marvel. După evenimentele din „Avengers: Endgame”, Wanda (Elizabeth Olsen) duce o viață liniștită într-un orășel, în stilul sitcomurilor clasice, alături de soțul ei, Vision (Paul Bettany), care, în mod miraculos, este încă în viață după ce a murit în „Avengers: Infinity War”.”

„WandaVision” nu este doar un alt serial de acțiune și aventură. Primul episod imită stilul sitcomurilor clasice americane, din anii ’50-’60, combinând umorul domestic cu mici indicii că se ascunde ceva sinistru. Fanii urmăreau fiecare episod cu mare atenție pentru a descoperi detalii ascunse și pentru a formula teorii, iar experiența era extrem de captivantă pe măsură ce apariția fiecărei noi speculații ținea comunitatea în suspans. Alte seriale Marvel de pe Disney+ nu au avut același impact, însă „WandaVision” a stabilit un model pentru modul în care aceste producții pot spune povești foarte diferite față de filme

15. Midnight Mass

Mike Flanagan a realizat o serie de limited series horror cu adevărat remarcabile pentru Netflix, dar, după părerea noastră, cea mai bună dintre ele rămâne „Midnight Mass”. Se resimte o teamă apăsătoare pe parcursul multor episoade, pe măsură ce un orășel sărac începe să înflorească odată cu sosirea Părintelui Paul (Hamish Linklater), care pare să aducă cu el o prezență supranaturală.

Totuși, această prezență se dovedește mult mai malefică decât și-ar fi putut imagina cineva. Și, deși serialul se concentrează la început pe un soi de răutate generală, curând alunecă în teroare pură pe măsură ce fiara își face simțită prezența.

Chiar dacă nu te-ai considera un mare fan al genului horror, „Midnight Mass” are totuși multe de oferit. Serialul stăpânește arta monologului, multe dintre personaje reflectând asupra ideilor legate de credință sau de absența acesteia.

Serialul tratează cu măiestrie discuțiile despre cum religia în sine nu este greșită, dar poate degenera rapid în fanatism dacă o figură carismatică se face remarcată pentru a profita de dorința oamenilor de a crede într-o putere mai mare.