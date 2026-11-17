Cabana Babele, unul dintre cele mai cunoscute locuri de cazare din Munții Bucegi, a fost preluată de noii proprietari și urmează să fie renovată. În spatele proiectului se află investitori din Dubai, care vor să transforme clădirea într-un hotel de patru stele, cu restaurant și SPA.

Cabana Babele urmează să fie renovată. Foto: arhivă

Cabana se află pe Platoul Bucegi, aproape de Babele și Sfinx, la peste 2.200 de metri altitudine. De-a lungul anilor, aceasta a fost un loc de popas pentru turiștii care urcau pe munte, dar și o variantă de cazare pentru cei care doreau să petreacă mai mult timp în zonă.

Pe site-ul oficial al Cabanei Babele, noii proprietari confirmă preluarea clădirii în 2026 și începutul renovării. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru redeschidere.

Ce schimbări sunt pregătite la Cabana Babele

Planurile prezentate pentru modernizarea cabanei includ amenajarea unor camere de hotel, a unui restaurant și a unei zone SPA. Proiectul ar urma să schimbe condițiile de cazare și serviciile oferite turiștilor care ajung pe Platoul Bucegi.

Investitorii vor să păstreze și posibilitatea ca turiștii aflați în drumeție să se oprească la cabană, fără să fie nevoiți să se cazeze. În acest sens, este prevăzută amenajarea unei terase.

Proiectul este asociat fondului de investiții Ice Capital, cu sediul în Dubai. Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial, fondul investește în special în companii din domeniul tehnologiei, inclusiv aplicații mobile și servicii financiare digitale.

Printre proiectele prezentate în portofoliul său se numără aplicația de călătorii Framey, platforma ShapeHost și WEBScrapingAPI.

O cabană cu aproape 90 de ani de istorie

Istoria Cabanei Babele începe în 1937, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial. De atunci, clădirea a devenit un reper pentru turiștii care vizitează Munții Bucegi.

Noii proprietari vor să păstreze o parte din această istorie și au lansat o invitație celor care au trecut pragul cabanei în urmă cu mai mulți ani. Aceștia pot trimite fotografii vechi, obiecte sau povești despre experiențele trăite acolo.

Amintirile pot fi trimise la adresa info@babele.ro, iar evoluția renovării va putea fi urmărită pe canalele oficiale ale cabanei.

Deocamdată, proprietarii nu au comunicat pe site-ul oficial când vor fi finalizate lucrările și când va putea primi din nou turiști.