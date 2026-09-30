 Dincolo de mărfuri: cum schimbă serviciile și datele economia comerțului | adevarul.ro

Dincolo de mărfuri: cum schimbă serviciile și datele economia comerțului

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comerțul mondial se schimbă pe măsură ce serviciile ocupă un loc tot mai important în producție și exporturi. Datele, infrastructura digitală, competențele și serviciile care pot fi furnizate de la distanță au devenit componente esențiale ale schimburilor comerciale, iar ritmul acestei transformări diferă de la o economie la alta.

Cineva tastează pe laptop datele cardului
Comerțul digital a schimbat regulile comerciale Foto: arhivă

Potrivit Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), serviciile au reprezentat, în 2022, aproximativ 71% din inputurile intermediare utilizate la nivel global. În economiile dezvoltate, ponderea a ajuns la 78%, față de 61% în economiile în curs de dezvoltare.

Serviciile au o pondere importantă și în producția destinată exportului. În economiile dezvoltate, acestea reprezintă 33% din inputurile intermediare utilizate pentru exporturile de produse industriale, în timp ce în economiile în curs de dezvoltare ponderea este de 27%. În țările cel mai puțin dezvoltate, serviciile reprezintă 13% din aceste inputuri.

Serviciile livrabile digital cresc mai repede decât comerțul cu servicii

Exporturile mondiale de servicii au crescut cu aproximativ 6,7% pe an în ultimul deceniu, iar în 2025 ritmul de creștere a ajuns la 8,3%, potrivit celui mai recent raport al UNCTAD, publicat în septembrie 2026.

Serviciile care pot fi furnizate de la distanță prin intermediul rețelelor de calculatoare au avut o evoluție și mai rapidă, cu o creștere medie de 7,1% pe an în ultimul deceniu. În prezent, acestea reprezintă 56% din exporturile globale de servicii.

Categoria include servicii de asigurări și financiare, telecomunicații, servicii informatice și servicii asociate proprietății intelectuale, precum și activități de cercetare și dezvoltare. Sunt incluse, de asemenea, servicii comerciale, tehnice, manageriale, de consultanță, inginerie și arhitectură, precum și anumite servicii din domeniile audiovizual, educație, sănătate și activități culturale.

Evoluția diferă însă în funcție de nivelul de dezvoltare al economiilor. Exporturile de servicii ale țărilor cel mai puțin dezvoltate au crescut cu aproximativ 3% pe an, iar ponderea acestor state în exporturile mondiale de servicii a scăzut la 0,6% în 2025.

În aceste țări, serviciile livrabile digital reprezintă doar 16% din exporturile de servicii, față de 61% în economiile dezvoltate.

Comerțul digital schimbă regulile comerciale

Extinderea comerțului digital a dus la apariția unui număr tot mai mare de prevederi referitoare la comerțul electronic și digital în acordurile comerciale.

Potrivit UNCTAD, 55% dintre acordurile comerciale preferențiale semnate între 2000 și 2025 includ prevederi referitoare la comerțul electronic sau la comerțul digital. Din 2020, astfel de prevederi apar în acordurile la care au participat 90% dintre economiile dezvoltate, 62% dintre economiile în curs de dezvoltare și 66% dintre țările cel mai puțin dezvoltate.

Internetul slab poate costa firmele timp și bani. Unde sunt problemele și cât de digitalizate sunt companiile românești

Organizația arată că regulile comerciale multilaterale privind serviciile au fost concepute, în mare parte, înainte de dezvoltarea economiei digitale. Între timp, prevederile referitoare la comerțul digital s-au extins prin acorduri regionale și bilaterale, ceea ce a dus la apariția unui cadru de reglementare mai fragmentat.

UNCTAD indică transparența, cooperarea în materie de reglementare și dezvoltarea capacității de negociere drept elemente care pot contribui la o participare mai mare a țărilor în curs de dezvoltare la elaborarea regulilor privind comerțul digital.

Dincolo de produsul final: serviciile care susțin economia

Datele UNCTAD arată că serviciile sunt integrate tot mai mult în producția de bunuri și în modelele de afaceri ale companiilor.

De la serviciile financiare și logistice până la software, telecomunicații, consultanță și servicii de proiectare, o parte din valoarea unui produs poate proveni din activități care nu sunt vizibile în produsul final. O companie poate exporta un produs fizic, însă în spatele acestuia pot exista servicii de proiectare, programare, finanțare, marketing, transport și management al datelor furnizate din alte țări.

În această nouă structură a economiei, competitivitatea unei companii nu mai depinde doar de produsul pe care îl vinde, ci și de tehnologia, datele, serviciile și infrastructura digitală care îl susțin.

Pentru țările care vor să participe mai mult la această economie, UNCTAD indică trei direcții principale: îmbunătățirea datelor privind comerțul cu servicii, dezvoltarea infrastructurii și a competențelor digitale și o participare mai mare la elaborarea regulilor internaționale privind comerțul digital.

O economie în care valoarea circulă și digital

Comerțul internațional nu mai înseamnă doar mutarea unor produse dintr-o țară în alta. În spatele fiecărui produs se află tot mai multe servicii, date, tehnologii și competențe care pot fi furnizate de oriunde.

Pe măsură ce economia se digitalizează, capacitatea de a furniza aceste servicii și de a le integra în producție și comerț devine o componentă tot mai importantă a competitivității economiilor. Iar granița dintre comerțul cu bunuri și cel cu servicii devine tot mai puțin vizibilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Anchetă CNAIR. Șoferii pot fi opriți în trafic și întrebați unde merg, de ce călătoresc și cât câștigă
stirileprotv.ro
image
Guvernul Siegfried Mureșan a picat în Parlament cu 182 de voturi. A strâns mai puține voturi decât Guvernul Veștea, care a avut 189 de voturi. Ce urmează
gandul.ro
image
ANALIZĂ! Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, cu banii la CFR Cluj. E vestea pe care o așteptau jucătorii lui Șumudică
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare: Cristiano Ronaldo refuză să se mai antreneze cu naționala Portugaliei!
gsp.ro
image
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
digisport.ro
image
Ce pensie primești după 15 ani de muncă în România. Calculul pe care trebuie să-l știe toți românii
click.ro
image
Primele imagini din avionul FlyDubai pe care pilotul a încercat să îl deturneze când zbura spre Israel. Un pasager are sânge pe tricou
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
A economisit ani de zile pentru casa visurilor. Vecinul a demolat jumătate din locuință şi a început coșmarul
observatornews.ro
image
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
cancan.ro
image
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva luni
fanatik.ro
image
Argumentele care împiedică un guvern PSD-AUR. Ce propun agendele familiilor europene din care fac parte
ziare.com
image
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
digisport.ro
image
H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand! Ce se întâmplă cu retailerul de modă în 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul Mureșan a picat oficial! Doar 182 de voturi favorabile din cele 233 necesare. Anunț important din PNL. Primele reacții
mediaflux.ro
image
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „Am învățat o lecție foarte importantă”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis
click.ro
image
Ce cadou i-a făcut Alin Oprea soției sale, la trei ani de la nuntă? Gestul făcut de Florin Zamfirescu care a impresionat-o pe Medana la gala Soniei Trifan
click.ro
image
„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
James Dean, în „Rebel fără cauză”
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop”
image
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!