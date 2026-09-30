Dincolo de mărfuri: cum schimbă serviciile și datele economia comerțului

Comerțul mondial se schimbă pe măsură ce serviciile ocupă un loc tot mai important în producție și exporturi. Datele, infrastructura digitală, competențele și serviciile care pot fi furnizate de la distanță au devenit componente esențiale ale schimburilor comerciale, iar ritmul acestei transformări diferă de la o economie la alta.

Comerțul digital a schimbat regulile comerciale Foto: arhivă

Potrivit Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), serviciile au reprezentat, în 2022, aproximativ 71% din inputurile intermediare utilizate la nivel global. În economiile dezvoltate, ponderea a ajuns la 78%, față de 61% în economiile în curs de dezvoltare.

Serviciile au o pondere importantă și în producția destinată exportului. În economiile dezvoltate, acestea reprezintă 33% din inputurile intermediare utilizate pentru exporturile de produse industriale, în timp ce în economiile în curs de dezvoltare ponderea este de 27%. În țările cel mai puțin dezvoltate, serviciile reprezintă 13% din aceste inputuri.

Serviciile livrabile digital cresc mai repede decât comerțul cu servicii

Exporturile mondiale de servicii au crescut cu aproximativ 6,7% pe an în ultimul deceniu, iar în 2025 ritmul de creștere a ajuns la 8,3%, potrivit celui mai recent raport al UNCTAD, publicat în septembrie 2026.

Serviciile care pot fi furnizate de la distanță prin intermediul rețelelor de calculatoare au avut o evoluție și mai rapidă, cu o creștere medie de 7,1% pe an în ultimul deceniu. În prezent, acestea reprezintă 56% din exporturile globale de servicii.

Categoria include servicii de asigurări și financiare, telecomunicații, servicii informatice și servicii asociate proprietății intelectuale, precum și activități de cercetare și dezvoltare. Sunt incluse, de asemenea, servicii comerciale, tehnice, manageriale, de consultanță, inginerie și arhitectură, precum și anumite servicii din domeniile audiovizual, educație, sănătate și activități culturale.

Evoluția diferă însă în funcție de nivelul de dezvoltare al economiilor. Exporturile de servicii ale țărilor cel mai puțin dezvoltate au crescut cu aproximativ 3% pe an, iar ponderea acestor state în exporturile mondiale de servicii a scăzut la 0,6% în 2025.

În aceste țări, serviciile livrabile digital reprezintă doar 16% din exporturile de servicii, față de 61% în economiile dezvoltate.

Comerțul digital schimbă regulile comerciale

Extinderea comerțului digital a dus la apariția unui număr tot mai mare de prevederi referitoare la comerțul electronic și digital în acordurile comerciale.

Potrivit UNCTAD, 55% dintre acordurile comerciale preferențiale semnate între 2000 și 2025 includ prevederi referitoare la comerțul electronic sau la comerțul digital. Din 2020, astfel de prevederi apar în acordurile la care au participat 90% dintre economiile dezvoltate, 62% dintre economiile în curs de dezvoltare și 66% dintre țările cel mai puțin dezvoltate.

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Organizația arată că regulile comerciale multilaterale privind serviciile au fost concepute, în mare parte, înainte de dezvoltarea economiei digitale. Între timp, prevederile referitoare la comerțul digital s-au extins prin acorduri regionale și bilaterale, ceea ce a dus la apariția unui cadru de reglementare mai fragmentat.

UNCTAD indică transparența, cooperarea în materie de reglementare și dezvoltarea capacității de negociere drept elemente care pot contribui la o participare mai mare a țărilor în curs de dezvoltare la elaborarea regulilor privind comerțul digital.

Dincolo de produsul final: serviciile care susțin economia

Datele UNCTAD arată că serviciile sunt integrate tot mai mult în producția de bunuri și în modelele de afaceri ale companiilor.

De la serviciile financiare și logistice până la software, telecomunicații, consultanță și servicii de proiectare, o parte din valoarea unui produs poate proveni din activități care nu sunt vizibile în produsul final. O companie poate exporta un produs fizic, însă în spatele acestuia pot exista servicii de proiectare, programare, finanțare, marketing, transport și management al datelor furnizate din alte țări.

În această nouă structură a economiei, competitivitatea unei companii nu mai depinde doar de produsul pe care îl vinde, ci și de tehnologia, datele, serviciile și infrastructura digitală care îl susțin.

Pentru țările care vor să participe mai mult la această economie, UNCTAD indică trei direcții principale: îmbunătățirea datelor privind comerțul cu servicii, dezvoltarea infrastructurii și a competențelor digitale și o participare mai mare la elaborarea regulilor internaționale privind comerțul digital.

O economie în care valoarea circulă și digital

Comerțul internațional nu mai înseamnă doar mutarea unor produse dintr-o țară în alta. În spatele fiecărui produs se află tot mai multe servicii, date, tehnologii și competențe care pot fi furnizate de oriunde.

Pe măsură ce economia se digitalizează, capacitatea de a furniza aceste servicii și de a le integra în producție și comerț devine o componentă tot mai importantă a competitivității economiilor. Iar granița dintre comerțul cu bunuri și cel cu servicii devine tot mai puțin vizibilă.