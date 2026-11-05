 Bucureștiul și Transilvania, cele mai scumpe piețe pentru cumpărătorii cu credit. Unde sunt cele mai ieftine locuințe | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureștiul și Transilvania, cele mai scumpe piețe pentru cumpărătorii cu credit. Unde sunt cele mai ieftine locuințe

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Prețurile locuințelor cumpărate prin credit ipotecar diferă considerabil în România, în funcție de regiune. În București-Ilfov și Transilvania, cumpărătorii plătesc în medie peste 121.000 de euro pentru o proprietate, în timp ce în Muntenia prețul mediu este de puțin peste 90.000 de euro. Diferențele se reflectă și în valoarea creditelor contractate, dar și în veniturile declarate de solicitanți.

Cineva predă cheia casei noului proprietar
Diferențele de preț între locuințele luate cu credit ipotecar sunt foarte mari între regiuni Foto: arhivă

În București-Ilfov se înregistrează cel mai ridicat preț mediu al locuințelor cumpărate prin credit: 122.062 de euro. Cumpărătorii împrumută, în medie, puțin peste 86.000 de euro, iar venitul mediu înregistrat într-un dosar de credit se apropie de 12.000 de lei.

Transilvania se află foarte aproape de Capitală. Prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit ajunge la 121.619 euro, iar valoarea medie a împrumutului se apropie de 84.000 de euro. Venitul mediu declarat în dosarele de finanțare este de aproximativ 10.500 de lei.

Cât costă locuințele în Banat, Dobrogea și Oltenia

În Banat, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit este de aproape 108.000 de euro. Împrumutul mediu ajunge la aproximativ 76.000 de euro, iar veniturile înregistrate în cererile de finanțare se situează între 9.000 și 10.000 de lei.

În Dobrogea, locuințele cumpărate prin credit costă în medie aproximativ 103.000 de euro, iar creditele se apropie de 75.000 de euro. Venitul mediu declarat în dosarele de finanțare este de circa 11.500 de lei, unul dintre cele mai ridicate niveluri din țară. Acesta este influențat și de câștigurile unor categorii profesionale cu venituri mai mari, inclusiv navigatorii.

În Oltenia, prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit a fost de 100.003 euro. Cumpărătorii au contractat împrumuturi de aproximativ 70.500 de euro, iar veniturile din dosarele de credit s-au situat între 9.000 și 10.000 de lei.

Muntenia înregistrează cele mai mici valori dintre regiunile analizate. Prețul mediu al locuințelor cumpărate prin credit este de puțin peste 90.000 de euro, iar valoarea medie a împrumutului ajunge la 66.005 euro. Venitul mediu declarat în cererile de finanțare se situează, la rândul său, între 9.000 și 10.000 de lei.

Salariile din regiuni, sub veniturile declarate în dosarele de credit

Diferențele dintre veniturile declarate în dosarele de credit și salariile medii nete sunt importante. În iulie 2026, salariul mediu net calculat ca medie aritmetică a valorilor județene a fost de aproximativ 6.682 de lei în București-Ilfov și de 5.293 de lei în Transilvania.

În Banat, media județelor a fost de aproximativ 5.080 de lei, iar în Dobrogea, de circa 4.899 de lei. În Oltenia, salariul mediu net calculat în același mod a ajuns la aproximativ 4.808 lei, iar în Muntenia, la 4.838 de lei.

Aceste valori sunt medii aritmetice ale salariilor nete județene, nu medii regionale ponderate în funcție de numărul de angajați.

Comparația trebuie făcută și ținând cont de faptul că venitul dintr-un dosar de credit poate include câștigurile mai multor persoane. Aproximativ 40% dintre cererile de finanțare analizate la nivel național au inclus și venitul unui codebitor. Ponderea ajunge la 44-45% în Transilvania și Moldova, la 39% în București-Ilfov și la 36% în Dobrogea.

La nivel național, venitul mediu înregistrat într-o cerere de credit a fost de 10.183 de lei. Prin comparație, salariul mediu net pe țară a fost de 5.820 de lei în iulie 2026. Diferența se explică, între altele, prin faptul că o parte dintre solicitanți au inclus în dosar și venitul partenerului sau al unei alte persoane care participă la credit.

Cât se împrumută românii pentru o locuință

La nivelul întregii țări, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de 105.080 de euro, iar valoarea medie a împrumutului s-a apropiat de 75.000 de euro.

Peste 84% dintre cererile de credit analizate au avut ca scop cumpărarea unei proprietăți, în timp ce aproape 16% au vizat refinanțarea unor împrumuturi existente.

Diferențele dintre regiuni sunt legate de dimensiunea și dezvoltarea piețelor imobiliare locale. În zonele cu piețe mai mari și cerere mai ridicată, prețurile locuințelor și sumele împrumutate tind să fie mai mari.

Diferențele reflectă nivelul de dezvoltare al piețelor imobiliare regionale. În piețele mai mari, prețurile locuințelor și valorile creditelor sunt mai ridicate”, a explicat Laurențiu Bogdan, expert Ipotecare.ro.

Acesta a atras atenția și asupra rolului veniturilor codebitorilor în obținerea finanțării. Piața creditelor ipotecare a continuat să se dezvolte în 2026, iar diferențele dintre regiuni încep să se reducă în tot mai multe zone.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Presa britanică: Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa se află în România. „Găsim cel mai accesibil pahar de vin fiert”
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
gandul.ro
image
Panică pe aeroporturile din Europa! Zeci de avioane, amenințate cu bombă într-o singură zi. Ce suspectează experții în securitate
mediafax.ro
image
﻿Marius Mitran, euforic după Craiova – Egnatia 2-0: „Știința bate tot, Coelho știe mult!”
fanatik.ro
image
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
libertatea.ro
image
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
digi24.ro
image
După inundația din iunie, Casa Fotbalului se confruntă cu o altă problemă: „E mai rău ca afară!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
digisport.ro
image
Robotul turist s-a plimbat prin Londra! EVO a interacționat cu trecătorii și a făcut poze cu ei
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil de norocos”
digisport.ro
image
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
Impozitele pentru locuințe cu balcoane în 2027. Ministrul Dezvoltării dă vești celor care stau la bloc
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține
click.ro
image
Scandalul moștenirii lui Ion Dolănescu nu a fost uitat! Dragoș rupe tăcerea despre relația tatălui cu Ionuț
click.ro
image
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan, Profimedia (1) jpg
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
image
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile