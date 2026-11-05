Bucureștiul și Transilvania, cele mai scumpe piețe pentru cumpărătorii cu credit. Unde sunt cele mai ieftine locuințe

Prețurile locuințelor cumpărate prin credit ipotecar diferă considerabil în România, în funcție de regiune. În București-Ilfov și Transilvania, cumpărătorii plătesc în medie peste 121.000 de euro pentru o proprietate, în timp ce în Muntenia prețul mediu este de puțin peste 90.000 de euro. Diferențele se reflectă și în valoarea creditelor contractate, dar și în veniturile declarate de solicitanți.

Diferențele de preț între locuințele luate cu credit ipotecar sunt foarte mari între regiuni Foto: arhivă

În București-Ilfov se înregistrează cel mai ridicat preț mediu al locuințelor cumpărate prin credit: 122.062 de euro. Cumpărătorii împrumută, în medie, puțin peste 86.000 de euro, iar venitul mediu înregistrat într-un dosar de credit se apropie de 12.000 de lei.

Transilvania se află foarte aproape de Capitală. Prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit ajunge la 121.619 euro, iar valoarea medie a împrumutului se apropie de 84.000 de euro. Venitul mediu declarat în dosarele de finanțare este de aproximativ 10.500 de lei.

Cât costă locuințele în Banat, Dobrogea și Oltenia

În Banat, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit este de aproape 108.000 de euro. Împrumutul mediu ajunge la aproximativ 76.000 de euro, iar veniturile înregistrate în cererile de finanțare se situează între 9.000 și 10.000 de lei.

În Dobrogea, locuințele cumpărate prin credit costă în medie aproximativ 103.000 de euro, iar creditele se apropie de 75.000 de euro. Venitul mediu declarat în dosarele de finanțare este de circa 11.500 de lei, unul dintre cele mai ridicate niveluri din țară. Acesta este influențat și de câștigurile unor categorii profesionale cu venituri mai mari, inclusiv navigatorii.

În Oltenia, prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit a fost de 100.003 euro. Cumpărătorii au contractat împrumuturi de aproximativ 70.500 de euro, iar veniturile din dosarele de credit s-au situat între 9.000 și 10.000 de lei.

Muntenia înregistrează cele mai mici valori dintre regiunile analizate. Prețul mediu al locuințelor cumpărate prin credit este de puțin peste 90.000 de euro, iar valoarea medie a împrumutului ajunge la 66.005 euro. Venitul mediu declarat în cererile de finanțare se situează, la rândul său, între 9.000 și 10.000 de lei.

Salariile din regiuni, sub veniturile declarate în dosarele de credit

Diferențele dintre veniturile declarate în dosarele de credit și salariile medii nete sunt importante. În iulie 2026, salariul mediu net calculat ca medie aritmetică a valorilor județene a fost de aproximativ 6.682 de lei în București-Ilfov și de 5.293 de lei în Transilvania.

În Banat, media județelor a fost de aproximativ 5.080 de lei, iar în Dobrogea, de circa 4.899 de lei. În Oltenia, salariul mediu net calculat în același mod a ajuns la aproximativ 4.808 lei, iar în Muntenia, la 4.838 de lei.

Aceste valori sunt medii aritmetice ale salariilor nete județene, nu medii regionale ponderate în funcție de numărul de angajați.

Comparația trebuie făcută și ținând cont de faptul că venitul dintr-un dosar de credit poate include câștigurile mai multor persoane. Aproximativ 40% dintre cererile de finanțare analizate la nivel național au inclus și venitul unui codebitor. Ponderea ajunge la 44-45% în Transilvania și Moldova, la 39% în București-Ilfov și la 36% în Dobrogea.

La nivel național, venitul mediu înregistrat într-o cerere de credit a fost de 10.183 de lei. Prin comparație, salariul mediu net pe țară a fost de 5.820 de lei în iulie 2026. Diferența se explică, între altele, prin faptul că o parte dintre solicitanți au inclus în dosar și venitul partenerului sau al unei alte persoane care participă la credit.

Cât se împrumută românii pentru o locuință

La nivelul întregii țări, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de 105.080 de euro, iar valoarea medie a împrumutului s-a apropiat de 75.000 de euro.

Peste 84% dintre cererile de credit analizate au avut ca scop cumpărarea unei proprietăți, în timp ce aproape 16% au vizat refinanțarea unor împrumuturi existente.

Diferențele dintre regiuni sunt legate de dimensiunea și dezvoltarea piețelor imobiliare locale. În zonele cu piețe mai mari și cerere mai ridicată, prețurile locuințelor și sumele împrumutate tind să fie mai mari.

„Diferențele reflectă nivelul de dezvoltare al piețelor imobiliare regionale. În piețele mai mari, prețurile locuințelor și valorile creditelor sunt mai ridicate”, a explicat Laurențiu Bogdan, expert Ipotecare.ro.

Acesta a atras atenția și asupra rolului veniturilor codebitorilor în obținerea finanțării. Piața creditelor ipotecare a continuat să se dezvolte în 2026, iar diferențele dintre regiuni încep să se reducă în tot mai multe zone.