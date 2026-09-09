Brânza frământată de Teaca, recunoscută oficial de Uniunea Europeană ca produs cu Indicație Geografică Protejată

„Brânză frământată de Teaca” a fost înscrisă în registrul Uniunii Europene al indicațiilor geografice și beneficiază de protecția acordată produselor cu Indicație Geografică Protejată (IGP). Decizia a fost adoptată de Comisia Europeană și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Brânza frământată de Teaca, recunoscută oficial de Uniunea Europeană Foto: Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat înregistrarea denumirii „Brânză frământată de Teaca” ca Indicație Geografică Protejată (IGP), produsul românesc fiind astfel înscris în registrul european al indicațiilor geografice.

Decizia privind înregistrarea produsului a fost adoptată de Comisie la 2 septembrie 2026, iar regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 9 septembrie 2026.

Înregistrarea oferă protecție la nivelul Uniunii Europene denumirii „Brânză frământată de Teaca”.

Produs tradițional din județul Bistrița-Năsăud

„Brânză frământată de Teaca” este un produs lactat asociat localității Teaca din județul Bistrița-Năsăud.

Potrivit documentației europene, produsul este obținut din lapte crud, nepasteurizat, de vacă. Procesul de producție include închegarea laptelui, prelucrarea cașului, încălzirea acestuia, formarea, sărarea, maturarea și frământarea.

Produsul are, în general, o formă ovală sau rotundă neregulată și poate avea o greutate cuprinsă între aproximativ 400 de grame și două kilograme.

După procesul de producție, brânza este ambalată în membrane naturale. Documentația europeană prevede utilizarea vezicii naturale de porc, care este cusută după introducerea produsului.

Brânza poate fi comercializată și în membrane naturale protejate cu un strat de ceară destinat produselor de acest tip. De asemenea, produsul poate fi comercializat feliat.

Legătura cu zona Teaca

Înregistrarea europeană are la bază legătura dintre produs și zona geografică în care acesta este realizat.

Zona delimitată pentru producerea „Brânzei frământate de Teaca” este satul Teaca din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.

Documentația depusă pentru înregistrare menționează reputația produsului și transmiterea cunoștințelor și tehnicilor de producție în această zonă.

Caracteristicile produsului sunt legate de metoda tradițională de preparare și de folosirea laptelui crud de vacă.

Ce înseamnă protecția IGP

Indicația Geografică Protejată este una dintre schemele europene de calitate pentru produsele agricole și alimentare.

În cazul produselor înregistrate ca IGP, cel puțin una dintre etapele de producție, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în zona geografică asociată produsului, iar legătura dintre produs și zona respectivă trebuie să fie stabilită în documentația oficială.

Odată cu înregistrarea la nivel european, denumirea „Brânză frământată de Teaca” beneficiază de protecția prevăzută de legislația Uniunii Europene pentru produsele cu indicație geografică.

Pentru produsele comercializate sub această denumire trebuie respectate condițiile prevăzute în documentația de înregistrare.

Caracteristicile Brânzei frământate de Teaca

„Brânză frământată de Teaca” este un produs lactat obținut din lapte crud, nepasteurizat, de vacă, prin închegare, fermentare, maturare, sărare și frământare. Specificul său rezultă din utilizarea cașului bașchiu maturat și a cașului bașchiu sărat maturat, prelucrate până la obținerea unei compoziții omogene, cu aspect rugos, ambalată în vezică naturală de porc.

Produsul se comercializează în membrane naturale simple sau protejate cu ceară alimentară pentru brânzeturi și poate fi oferit și feliat.

Caracteristici organoleptice

Aspect exterior: formă ovală sau rotundă, neregulată, cu suprafața curată, uscată și nelipicioasă. Bucățile au aproximativ 0,4–2 kg, în funcție de dimensiunea membranei naturale.

Consistență: moale, onctuoasă, legată și densă.

Aspect în secțiune: compoziție omogenă, cu aspect rugos, bine legată și aderentă la membrană; la tăiere, aderă ușor la cuțit.

Culoare: la exterior, nuanțe de crem până la galben auriu; în secțiune, culoare uniformă, de la alb lăptos la alb gălbui.

Gust și miros: gust de lapte de vacă, ușor sărat, dulceag și ușor acidulat; miros lăptos și untos, cu note acrișoare, ușor înțepătoare.

Aria geografică și procesul de producție

Aria geografică delimitată cuprinde localitatea Teaca, din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Toate etapele de fabricație ale produsului se desfășoară în acest areal.

Materia primă este laptele crud de vacă, iar ingredientele utilizate includ sarea și cheagul. Procesul de producție cuprinde filtrarea și închegarea laptelui, prelucrarea coagulului, obținerea și pregătirea cașului, fermentarea și maturarea, urmate de mărunțire, sărare și frământare. Compoziția este introdusă în vezici naturale de porc, care sunt apoi cusute.

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Tradiția preparării brânzei frământate este legată de creșterea vacilor și de prelucrarea laptelui în gospodăriile din Teaca. Mărturiile localnicilor documentează folosirea brânzei în alimentația de zi cu zi, conservarea acesteia cu sare pentru iarnă, în recipiente din lemn numite bărbânțe, și comercializarea la târgurile din localitate.

Priceperea brânzarilor reprezintă un element esențial al legăturii dintre produs și locul său de origine. În anunțul privind aprobarea înregistrării, Comisia Europeană arată că producătorii locali interpretează și controlează etapele de preparare inclusiv prin văz și pipăit. Aceste cunoștințe, transmise între generații, contribuie la obținerea gustului și texturii asociate denumirii Teaca.

Produsul a fost prezentat și la evenimente internaționale, între care Săptămâna Verde de la Berlin, în 2024, și Forumul Global al Indicațiilor Geografice GIPE 2025, desfășurat în China în perioada 19–21 septembrie 2025.

România are 18 produse recunoscute și protejate la nivel european

În urma înregistrării „Brânzei frământate de Teaca”, România are 18 produse agroalimentare recunoscute și protejate la nivelul Uniunii Europene. Dintre acestea, 15 au statut de Indicație Geografică Protejată (IGP), unul este înregistrat ca Denumire de Origine Protejată (DOP), iar două sunt Specialități Tradiționale Garantate (STG).

Produse cu Indicație Geografică Protejată (IGP):

Magiun de prune de Topoloveni

Salam de Sibiu

Novac afumat din Țara Bârsei

Scrumbie afumată de Dunăre

Telemea de Sibiu

Cârnați de Pleșcoi

Cașcaval de Săveni

Salată cu icre de știucă de Tulcea

Plăcintă dobrogeană

Pită de Pecica

Salinate de Turda

Cârnați din topor din Vâlcea

Batog de sturion

Babic de Buzău

Brânză frământată de Teaca

Produs cu Denumire de Origine Protejată (DOP):

Telemea de Ibănești

Produse cu statut de Specialitate Tradițională Garantată (STG):

Salată tradițională cu icre de crap

Sardeluță marinată fabricată potrivit tradiției din România

Aceste sisteme permit protejarea denumirilor unor produse ale căror caracteristici, reputație sau metode de producție sunt legate de o anumită zonă geografică sau de o tradiție specifică.

Produsul tradiţional „Cârnaţi din topor din Vâlcea” a demarat procesul pentru obţinerea protecţiei europene

Prin includerea în registrul european, denumirea „Brânză frământată de Teaca” beneficiază de protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene.