„Pita de Pecica”, singurul produs tradițional românesc din vestul țării care beneficiază de protecție europeană

Printre cele 13 produse tradiționale românești cu indicație geografică protejată la nivelul Uniunii Europene se numără și „Pita de Pecica”. Este un produs vestit şi apreciat de pe vremea Imperiului Austro-Ungar.

Specificăm că în vestul țării există un singur astfel de produs, care are tradiție, calitate, notorietate și, de anul trecut beneficiază de protecție europeană. Este o listă selectă de pe care nu lipsesc „Plăcinta dobrogeană”, „Telemeaua de Sibiu”, „Cârnații de Preșcoi” sau „Magiunul de Topoloveni.

Brandul „Pita de Pecica” poate fi folosit de toți producătorii de pâine de la Pecica, fiind obligatorie, însă respectarea rețetei.

„Noi am găsit brutari înregistrați într-un anual din 1921. Dacă brutarul e din 1921, acuma spuneți-mi dumneavoastră de când e rețeta. Pita de Pecica sa certificat pe notorietate. De fapt, notorietatea, nu cum suntem noi obișnuiți, românii, cât este de veche. Noi am pus înscrisurile, dar a contat cât este de cunoscută acum. Este un produs care noi am dorit să fie autorizat și mai ales certificat ca schemă de calitate de către Comisia Europeană, pentru că ea este cea care poartă grija acestui produs la ora actuală pentru a-l transmite generațiilor viitoare”, a spus Marinela Petran, directorul executiv al Grupului de Acțiune Locală „Lunca Mureșului de Jos”.

Primarul orașului Pecica, Petru Antal, a declarat:

„Pita de Pecica era un produs vestit şi apreciat încă de pe vremea Imperiului Austro-Ungar, atât în regiune, cât și mai departe. Pâinea noastră a ajuns în acea perioadă în Budapesta, în Viena și în orașele mari din actuala Românie. Brandul local al orașului Pecica, deține încă din anul 2011 Certificat de Înregistrare a Mărcii, eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), fiind folosit de brutăriile Doris Prod Com, Palmar Vali, S.A.M. și Tiamax. Primăria Oraşului Pecica şi trei brutării au depus documentația necesară la Bruxelles, în anul 2022, prin Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale „Arădeanca”, condusă de dr. ing. Marinela Petran, pentru adăugarea Pitei de Pecica în registrul Indicațiilor Geografice Protejate (IGP)”.

În prezent, în Pecica există patru brutării, dintre care trei prepară pâinea tradiţională, cuptoarele acestora fiind construite din acele cărămizi vechi care contribuie la farmecul pitei. În anii trecuți, pita de Pecica a fost prezentată la aproape toate târgurile de profil din România, dar a ajuns și peste hotare, în Ungaria, Austria, Franța şi Belgia, dusă de către delegații din Pecica.

Primarul Antal mai afirmă că: „Mulțumesc tuturor celor care contribuit la înregistrarea în sistemele de calitate ale Uniunii Europene a celui mai cunoscut produs local. Rodul hărniciei pecicanilor este acum recunoscut la nivelul întregii Uniuni Europene, ceea ce ne face mândri și ne oferă posibilitatea de ne promova și mai bine”.