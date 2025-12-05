Bolojan avertizează asupra riscului de scumpire a gazelor după 1 aprilie. Guvernul analizează menținerea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili

Premierul Ilie Bolojan a declarat că există îngrijorări reale privind o posibilă creștere a facturilor la gaze, după expirarea plafonării actuale la 1 aprilie. Executivul analizează în prezent menținerea unor forme de sprijin pentru categoriile vulnerabile, iar o informare oficială va fi prezentată la finalul anului.

„Referitor la plafonarea tarifelor la gaze, care expiră la 1 aprilie, există îngrijorări privind o posibilă creștere a facturilor. În acest context, Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar ministrul de resort va prezenta o informare la finalul anului. De altfel, numărul beneficiarilor a fost mai mic decât estimările inițiale”, a precizat premierul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Specialiștii: facturile ar putea crește cu 5% după expirarea plafonării

Conform președintelui Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, românii ar putea resimți o scumpire de aproximativ 5% a gazelor după 1 aprilie 2026, odată cu revenirea la prețurile stabilite de piață.

AFEER recomandă două soluții pentru diminuarea impactului asupra consumatorilor: vouchere pentru consumatorii vulnerabili și măsuri pentru creșterea lichidității pe piața angro de gaze, astfel încât prețurile să fie formate mai transparent și mai stabil.

Cele trei componente care determină prețul final al gazelor naturale

Prețul gazelor este influențat de trei elemente principale:

- Costul produselor standard (baseload) – segmentul cel mai stabil, cu variații reduse;

- Ajustările din piața short-term, necesare pentru acoperirea vârfurilor de consum;

- Cheltuielile de înmagazinare, esențiale pentru sezonul rece și pentru continuitatea aprovizionării.

Până la 31 martie 2026, furnizorii sunt obligați să factureze un preț maxim de 0,31 lei/kWh (TVA inclus) pentru clienții casnici, și 0,37 lei/kWh (TVA inclus) pentru clienții noncasnici mici, producătorii de energie termică, parcurile industriale și sistemele de distribuție închise.