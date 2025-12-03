Gazele se vor scumpi de la 1 aprilie. Avertismentul furnizorilor de energie

Factura la gaze ar putea creşte, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare, cu aproximativ 5%, potrivit preşedintelui Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.

„Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic şi termoficare avem un preţ de achiziţie de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, şi ne aşteptăm ca, de la 1 aprilie, să mergem la preţul pieţei, care e undeva la 170 de lei/MWh. Cu cel puţin 5% ar putea creşte (factura) de la 1 aprilie", a spus Urluescu.

Printre măsurile care ar putea fi avute în vedere în acest context, reprezentanţii AFEER menţionează voucherele pentru consumatorii vulnerabili şi creşterea lichidităţii pe piaţa angros de gaze naturale.

Preţul final la gazele naturale este format din preţul produselor standard (baseload), ce reprezintă partea cea mai stabilă, costul ajustărilor din short-term, pentru variaţiile de consum, şi costurile de înmagazinare, pentru consumul de iarnă şi siguranţa aprovizionării.

Până la 31 martie 2026, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, şi maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică şi al clienţilor noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al celor din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele nedecontate furnizorilor de energie se ridică la circa 7 miliarde lei

Sumele nedecontate furnizorilor de energie, în cadrul schemei de plafonare-compensare, se ridică în prezent la circa 7 miliarde lei, conform estimărilor venite din piaţă, a declarat, miercuri, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.

„Ultima lună, care e aproape complet închisă ca verificări, este ianuarie 2024. Ar fi undeva nedecontate până acum cam la 7 miliarde lei. În general sunt sume care nu au fost încă confirmate de ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), sunt în curs de confirmare. (...) Este o estimare venită din piaţă, de la mai mulţi furnizori. Nu poţi să ştii niciodată o sumă fixă, decât abia după ce face confirmarea ANRE a sumelor", a explicat Urluescu.

Acesta a subliniat că în lege scrie că doar până în decembrie 2026 este posibilă regularizarea sumelor aferente OUG 27/2022 şi OUG 6/2025.

„Ce înseamnă regularizarea? Înseamnă că, dacă este ceva eronat sau apar, ştiu eu, măsuri, pentru că măsurile vin după mai multe luni, se regularizează sumele. Şi după decembrie 2026 nu mai poţi să ceri regularizarea acestor sume. (...) Nu există un termen în care statul poate să dea aceste sume (nedecontate n.r). A fost o dată, dar l-au scos", a adăugat preşedintele AFEER.

Potrivit acestuia, statul a încasat de la sectorul energetic, în perioada 2022-2024, circa 80 de miliarde lei, din diferenţa de TVA, din dividende, din supraimpozitarea producţiei şi a tradingului şi din taxa de solidaritate.

„Aşa ne-am făcut noi socoteala, pe 2022, 2023, 2024, cam 80 miliarde lei, din diferenţa de TVA care e aplicată la o bază mai mare de calcul, din dividende, din supraimpozitarea producţiei şi a tradingului şi din contribuţia de solidaritate pentru 2022 şi 2023", a explicat Urluescu la o întâlnire cu presa.