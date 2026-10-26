Au plătit 7 milioane de euro pentru nave care nu pot circula pe Dunăre când apa scade. Patru funcționari, trimiși în judecată

Patru funcționari ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați au fost trimiși în judecată de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi într-un dosar privind cumpărarea a două nave cu fonduri europene. Aceștia sunt acuzați că au acceptat navele și au semnat documente care confirmau, în mod fals, că respectau cerințele tehnice.

Laura Codruța Kovesi Foto: EPA EFE

Achiziția a beneficiat de aproximativ 7 milioane de euro din fonduri europene. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Iași, fiind trimise în judecată și o persoană fizică și o firmă, acuzate că ar fi sprijinit presupusa fraudă.

Cele două remorchere trebuiau să ajute navele aflate în dificultate pe Dunărea de Jos și erau echipate pentru a circula inclusiv în condiții de gheață.

La livrarea din 2021, acestea nu respectau însă una dintre condițiile contractului: aveau un pescaj de 2,6 metri, peste limita de 2 metri stabilită la achiziție, se arată în comunicatul dat de EPPO. Asta înseamnă că intrau mai adânc în apă decât era prevăzut, ceea ce le limita folosirea pe traseele pentru care fuseseră cumpărate.

Potrivit procurorilor, cei patru funcționari au semnat totuși documentele de recepție finală, declarând navele conforme.

Licitația ar fi favorizat o singură firmă

Anchetatorii susțin că neregulile au început de la pregătirea licitației. Deși navele urmau să fie folosite pe fluviu, documentația cerea caracteristici specifice navelor maritime. Aceste condiții ar fi limitat participarea altor firme și ar fi favorizat un singur ofertant.

În același dosar au fost trimise în judecată o persoană fizică și o firmă, acuzate că ar fi sprijinit presupusa fraudă. Cauza a fost înaintată Tribunalului Iași, iar prejudiciul estimat de procurori este de aproximativ 7 milioane de euro.

Achiziția se afla în atenția Parchetului European încă din martie 2024, când procurorii au anunțat 12 percheziții la instituții publice, locuințe și companii.

Pedeapsă: de la 3 la 10 ani de pușcărie

Parchetul European mai precizează în comunicatul dat publicității că, în cazul unei condamnări, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și zece ani și jumătate.



