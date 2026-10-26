 Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite de primar și familia sa | adevarul.ro
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Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite de primar și familia sa

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Primăria comunei Mogoșești din județul Iași a cumpărat trei mașini noi cu aproape 440.000 de lei, după ce o licitație pentru acestea a fost anulată, achiziția fiind ulterior împărțită în două proceduri directe.

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Foto: Două dintre mașinile cumpărate de primărie Foto: ReporterIs

Publicația Reporter de Iași susține că mașinile sunt folosite de primarul Ionel Baraboi, de soția și fiul acestuia, ambii angajați ai instituției, iar polițiștii locali ar fi ajuns să transporte funcționari ai administrației.

Trei tichete Rabla și aproximativ 80.000 de lei din bugetul local

Primăria Mogoșești este singura administrație locală din județul Iași care ar fi primit în acest an trei tichete Rabla, în valoare de câte 120.000 de lei. Diferența necesară pentru cumpărarea vehiculelor, aproximativ 80.000 de lei, a provenit din bugetul comunei, mai susține publicația citată.

Cele trei vehicule sunt un MG EHS, un MG4 Urban și o utilitară Maxus eDeliver 3.

În documentația întocmită pentru achiziție, administrația locală motiva necesitatea mașinilor prin deplasările angajaților pentru monitorizarea investițiilor publice, administrarea domeniului comunei, controale, inspecții și alte activități de teren.

Comuna Mogoșești are patru sate și o populație de aproximativ 4.700 de locuitori.

Licitația, anulată cu două zile înainte de termenul pentru oferte

Procedura de cumpărare ridică însă mai multe semne de întrebare.

Pe 4 august, Primăria a lansat o licitație pentru toate cele trei vehicule, reunite într-un singur contract. Caietul de sarcini conținea specificații care indicau modelele MG EHS, MG4 Urban și Maxus eDeliver 3, fiind menționate inclusiv denumiri comerciale asociate producătorului MG.

Pe 12 august, cu două zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, primarul Ionel Baraboi a anulat procedura. Decizia invoca necesitatea revizuirii valorii estimate și posibilitatea organizării unei noi proceduri în condiții de transparență și tratament egal.

Cronologia documentelor este însă relevantă: încă din 10 august fusese convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local, iar pe 11 august primarul înregistrase propunerea prin care vehiculele urmau să fie trecute pe lista achizițiilor directe.

Consilierii locali au aprobat lista pe 14 august.

Patru zile mai târziu, Primăria a cumpărat exact modelele prevăzute în documentația licitației anulate. Achiziția a fost împărțită în două proceduri directe, realizate la mai puțin de două minute distanță una de cealaltă.

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Valoarea celor două autoturisme s-a situat cu aproximativ 7.000 de lei sub pragul pentru achiziție directă, iar autoutilitara a fost cumpărată separat. Împreună, cele trei vehicule ar fi depășit pragul respectiv cu peste 92.000 de lei.

Legea achizițiilor publice interzice divizarea unui contract atunci când scopul este evitarea aplicării procedurii de achiziție corespunzătoare valorii totale.

SUV-ul de 36.000 de euro ajunge acasă la primar

Cea mai scumpă dintre cele trei mașini, SUV-ul MG EHS, în valoare de aproximativ 36.000 de euro, este utilizată de primarul Ionel Baraboi. După program, autoturismul este parcat la locuința edilului, se arată în investigația publicației ieșene.

Primarul a declarat pentru sursa citată că are nevoie permanent de vehicul datorită funcției pe care o ocupă și a invocat posibilitatea apariției unor situații de urgență în timpul nopții. Edilul afirmă că, înainte de achiziție, folosea mașina personală pentru asemenea deplasări.

Celelalte două vehicule ar fi utilizate inclusiv de membri ai familiei primarului care lucrează în administrația locală.

Soția edilului este inspector de asistență socială. Primarul a confirmat că aceasta nu are permis de conducere. Potrivit informațiilor prezentate de publicația ieșeană, femeia ar fi transportată în timpul activităților de serviciu fie de o colegă, fie, în anumite situații, de un polițist local.

Fiul primarului este inspector la compartimentul de taxe și impozite și ar fi fost văzut conducând mașinile instituției. Tatăl său susține însă că acesta a condus un astfel de vehicul o singură dată, atunci când mai mulți angajați au dus mașinile la Registrul Auto Român.

Polițiștii locali ar transporta angajați ai Primăriei

Mogoșești are numai doi polițiști locali, care trebuie să acopere cele patru sate ale comunei. Poliția Locală dispune și de o mașină inscripționată, prevăzută cu girofar și sirenă și destinată patrulării și intervențiilor.

Cei doi agenți ar fi însă folosiți și pentru transportarea angajaților Primăriei, inclusiv cu mașina de patrulare.

Contabila instituției ar fi fost transportată până la domiciliul său din comuna Grajduri, iar într-un weekend una dintre mașinile Primăriei ar fi rămas la aceasta. Edilul afirmă că și contabila utilizează vehiculele în interes de serviciu, inclusiv pentru deplasări la administrația fiscală. Unul dintre cei doi polițiști locali este soțul unei consiliere locale.

Reprezentanții Primăriei susțin că mașinile nu sunt atribuite exclusiv anumitor persoane. Secretarul general al comunei a explicat că vehiculele sunt destinate deplasărilor de serviciu și pot fi conduse de angajații care au nevoie de ele.

Contabila instituției a precizat, la rândul său, că pentru deplasări sunt completate foi de parcurs. Documentele au fost solicitate de jurnaliști, însă nu fuseseră furnizate până la publicarea investigației.

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