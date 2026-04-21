Carburanții se ieftinesc ușor: benzina a scăzut sub 8 lei/litru, dar prețurile rămân ridicate după criza din Iran

Prețurile carburanților continuă să scadă ușor la pompă, însă rămân semnificativ peste nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului din Iran. Marți, 21 aprilie, benzina standard a coborât sub pragul psihologic de 8 lei/litru, fiind vândută în unele stații din București cu 7,99 lei/litru.

Și motorina standard s-a ieftinit cu câțiva bani, ajungând la aproximativ 8,63 lei/litru în unele benzinării din Capitală, potrivit datelor centralizate de peco-online. În același timp, șoferii care folosesc GPL plătesc în jur de 4,17 lei pentru un litru de combustibil.

Scăderile ușoare de la pompă vin în contextul unor fluctuații puternice pe piețele internaționale. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut luni cu 4,74%, până la 94,66 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat cu 5,6%, la 88,55 dolari pe baril.

Înainte de izbucnirea conflictului din Iran, petrolul Brent se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril, însă pe 9 martie a ajuns aproape de 120 de dolari. Criza generată de război a dus la creșteri accentuate ale prețurilor energiei și la probleme de aprovizionare în unele state.

Europenii se orientează spre mașini electrice

În acest context, tot mai mulți europeni aleg alternative la motoarele clasice. Vânzările de mașini complet electrice au crescut puternic în primul trimestru al anului.

Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) pe 15 piețe europene au urcat cu 29,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproape 560.000 de unități. Doar în luna martie, creșterea a fost de 51,3%, cu peste 240.000 de unități înregistrate, potrivit datelor E-Mobility Europe și New Automotive.

Datele Asociația Constructorilor Europeni de Automobile arată că aceste piețe au reprezentat anul trecut 94% din totalul vânzărilor de mașini electrice din Uniunea Europeană și țările AELS.

Cele mai mari cinci piețe – Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia – au înregistrat creșteri de peste 40% ale vânzărilor de mașini electrice în acest an.

Estimările arată că, în luna martie, aproximativ 21,2% din totalul mașinilor noi înmatriculate în UE și AELS au fost electrice, pe fondul interesului tot mai mare pentru soluții de mobilitate mai puțin dependente de combustibili fosili.