Primul parc industrial din Maramureș va fi la Baia Sprie. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a fost prezent la semnarea contractului

Primul parc industrial din Maramureș se înființează în Baia Sprie. Contractul de finanțare a fost semnat în prezența ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Pentru finalizarea lucrărilor sunt la dispoziție 370 de zile.

Parcul industrial din Baia Sprie este primul dintr-o serie de șapte astfel de platforme, pentru celelalte urmând să fie stabilite detaliile împreună cu primarii din județ.

Parcul industrial este, de fapt, un parc de specializare inteligentă.

Printre marile avantaje pe care le aduce sunt numărul mare de noi locuri de muncă și investițiile care se vor face aici. Pentru realizarea investiției de construire de clădiri și dotarea acestora cu echipamente și utilaje, viitorii rezidenți ai parcurilor de specializare inteligentă vor avea oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile.

„Aici, două cifre îţi atrag atenţia: cele peste 3.000 de locuri de muncă, între 3.000 şi 5.000 de locuri de muncă, şi peste 150 de milioane de euro, valoarea investiţiilor din aceste parcuri de specializare inteligentă, sunt pentru regiunea de Nord-Vest un avantaj competitiv extraordinar”, a precizat Marcel Boloș, ministrul de Finanțe prezent vineri, 12 aprilie 2024, la semnarea contractului de finanțare.

Primul intr-o serie de șapte parcuri

„De fapt, sunt parcuri industriale, componenta de cercetare. E important acest lucru de ştiut pentru că ele (parcurile n.red.) au şi această componentă de noutate”, a mai spus el.

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, a precizat că celelalte parcuri vor fi construite în mai multe localități din județ.

„Am avut câteva dezbateri în această perioadă cu mediul de afaceri şi am discutat aceste oportunităţi şi felul în care sunt configurate aceste şapte parcuri de dezvoltare inteligentă din judeţul Maramureş, dar şi oportunităţile pe care le avem din aceste parcuri”, a precizat el.

Potrivit președintelui CJ, mai sunt în vizor localitățile Șomcuta Mare, Mireșu Mare, Fărcașa, Târgu Lăpuș, Giulești și Bogdan Vodă.

„Practic, unde am găsit terenuri disponibile şi deschiderea administraţiei publice locale pentru aceste posibile investiţii am încercat să facem proiecte, să le construim de la zero, să facem toate demersurile necesare astfel încât să obţinem finanţări”, a mai spus el.

Alte trei proiecte, în fază de contractare

De altfel pentru trei dintre ele, Șomcuta Mare, Fărcașa și Târgu Lăpuș, au fost deja făcute proiectele și se află în fază de contractare, iar altele trei sunt în evaluare.

„Șansele sunt aproape 100% să le contractăm. Vorbim de Giuleşti, Bogdan Vodă, respectiv, Mireşul Mare”, a mai spus el.

Primarul orașului Baia Sprie, Alin Bîrda, a precizat că semnarea acestui contract este o mare realizare, având în vedere faptul că în prima etapă părea un proiect irealizabil într-o comunitate atât de mică, cum este cea din Baia Sprie, oraș cu mai puțin de 15.000 de locuitori.

Contractul prevede proiectarea și lucrări de execuție privind asigurarea drumului de acces de la drumul național DN1C/E58 spre parc, asigurarea utilităților, alimentarea cu apă, accesul la rețeaua electrică, gaze, sistemul pluvial, iluminat stradal, iluminat parc, parcări, amenajări spații verzi și piste de biciclete.