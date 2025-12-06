search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
Video Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare

Publicat:

Anul 2026 se anunță a fi unul al recordurilor în privința inaugurărilor de autostrăzi. Autostrăzile Capitalei, Vestului și Moldovei vor fi completate, iar estimările specialiștilor arată că în 2026 ar putea fi deschiși mai mulți kilometri decât în 2024 și 2025 la un loc.

Autostrada cu tuneluri din vest, în șantier. Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL
Autostrada cu tuneluri din vest, în șantier. Foto Daniel Guță, ADEVĂRUL

Până la sfârșitul anului 2025, rețeaua rutieră din România va depăși 1.400 de kilometri de șosele de mare viteză, odată cu inaugurările estimate în decembrie ale segmentului Focșani - Domnești Târg (36 de kilometri) din Autostrada Moldovei și ale DEx6 Brăila - Galați (12 kilometri).

În ciuda previziunilor optimiste lansate de oficiali ai statului la începutul acestui an, în primele 11 luni din 2025 au fost deschiși traficului rutier mai puțin de 100 de kilometri de șosele rapide, adică jumătate din cei 200 de kilometri dați în folosință în 2024.

Aproape 900 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres se află în diverse stadii de execuție, iar o treime dintre aceștia ar putea fi dați în folosință în 2026. Cei peste 300 de kilometri de autostradă aflați în șantier, cu termene de finalizare pe parcursul anului viitor, ar reprezenta un record al kilometrilor de autostradă deschiși într-un singur an în România.

Autostrada Vestului, finalizată în 2026

Unul dintre cele mai așteptate segmente a cărui finalizare este estimată în 2026 este secțiunea Margina - Holdea, din vestul României, numită și „autostrada cu tuneluri”, datorită celor peste doi kilometri de tuneluri construite pe ea, completați de viaducte spectaculoase. Circa 4,5 kilometri din cei 9 kilometri de autostradă rămași nefinalizați reprezintă viaductele și tunelurile care străbat dealurile de la limita județelor Timiș și Hunedoara.

„Accesul în șantierul de pe secțiunea A1 Margina - Holdea este mai dificil din cauza vremii, dar cu toate acestea echipele UMB GRUP și Euro-Asfalt lucrează în continuare pe 11 fronturi active. În subteran, excavațiile continuă, fiind acordată o atenție stratificației terenului. Chiar și în condiții de ploaie și teren saturat de apă, lucrările la tuneluri continuă fără pauză, conform graficului tehnic”, informa, recent, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Cele două galerii ale Tunelului Mic (T1), cu o lungime de 368 de metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă, au fost străpunse, iar constructorii lucrează la partea structurală: montarea hidroizolației, armarea radierului și a banchinelor și betonarea acestora.

La Tunelul Mare (T2), cu galerii care măsoară 1.825 de metri pe o cale și 1.985 de metri pe cealaltă, continuă excavația în subteran la ambele galerii de intrare, respectiv de ieșire, cu lucrările aferente: realizarea umbrelor, baterea ancorelor, aplicarea torcretului. În zona „cut and cover” (parțial descoperită) a tunelului, pe sensul spre Lugoj este evacuat pământul de sub plăcile de protecție, iar pe sensul spre Deva continuă săparea în subteran.

Citește și: Tunelurile pentru urși pe autostrăzile României. Cum au evoluat coridoarele verzi, privite la început cu suspiciune

Odată finalizat, segmentul Margina - Holdea, din Autostrada A1 Lugoj - Deva, va face posibilă circulație numai pe autostradă de la frontiera de vest până în centrul țării, pe traseul de 36 de kilometri al A1 Nădlac - Arad - Timișoara - Lugoj - Deva - Sebeș - Sibiu - Boița.

Autostrada Moldovei, completă până la Pașcani în 2026

În 27 noiembrie 2025 a fost inaugurat ultimul segment al Autostrăzii Buzău - Focșani (Autostrada Moldovei A7), cei 14 kilometri dintre localitățile Pietroasele și Buzău. Odată cu deschiderea acestuia, șoferii pot circula neîntrerupt pe cei 200 de kilometri de autostradă (pe A7 și A3) între orașele București și Focșani.

În 2026, Autostrada Moldovei ar putea fi deschisă complet dinspre București până la Pașcani, odată cu finalizarea segmentelor sale care însumează 175 de kilometri. În perioada următoare este așteptată finalizarea primelor două segmente ale tronsonului de 96 de kilometri dintre orașele Focșani și Bacău, iar în 2026, odată cu finalizarea lucrărilor la cei 78 de kilometri între Bacău și Pașcani, regiunile istorice ale Moldovei și Munteniei vor fi legate printr-o autostradă de aproape 400 de kilometri.

Noua autostradă va conecta orașele din regiunea Moldova, prin Capitală, cu cele din Dobrogea (prin A2 București–Constanța), Muntenia și Oltenia (prin A0, A1, DEx 12 București–Craiova).

Autostrada Capitalei, completă în 2026

Autostrada A0 - Centura Capitalei, în lungime de 101 kilometri va fi, de asemenea, finalizată în 2026, potrivit estimărilor statului român. Inelul Sud a fost construit și inaugurat în perioada 2024 - 2025, iar inelul nordic este finalizat parțial, în șantier rămânând trei segmente care însumează aproximativ 25 de kilometri.

În 2026, pe lângă autostrăzile Moldovei, Capitalei și Vestului este așteptată finalizarea mai multor segmente din Autostrăzile Transilvania și Unirii.

Potrivit site-ului 130km.ro, care monitorizează marile proiecte de infrastructură rutieră, segmentele de autostradă a căror finalizare este estimată în 2026 sunt:

Citește și: Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe ultima sută de metri

Pe Autostrada de Centură București Nord (A0): Lotul 4 (DN3 Cernica – A2), de 4,47 kilometri, Lotul 3 (parțial) Afumați – Cernica, de 6,30 kilometri, și Lotul 1 (DJ601 – DN1 Corbeanca), de 17,50 kilometri.

Pe Autostrada Vestului (A1) Lugoj – Deva: Lotul 2 (Margina – Holdea), de 13,52 kilometri.

Pe Autostrada Transilvania (A3): Secțiunea 3C1 (Suplacu de Barcău – Chiribiș), de 26,35 kilometri; Secțiunea 3A2 (Nădășelu – Mihăiești), de 13,60 kilometri; Viaductele Nădășelu și Topa Mică (3A2), de 3,20 kilometri; Secțiunea 3B1 (Mihăiești – Zimbor), de 13,26 kilometri; Secțiunea 3B2 (Zimbor – Poarta Sălajului), de 12,24 kilometri; Secțiunea 3C2 (Chiribiș – Biharia), de 28,55 kilometri.

Pe Autostrada Moldovei (A7), pe tronsonul Focșani – Bacău: Lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni), de 38,78 kilometri, și Lotul 3 (Răcăciuni – Bacău), de 21,52 kilometri. Pe același tronson, în decembrie este estimată finalizarea Lotului 1 Focșani – Domnești Târg, de 36 de kilometri.

Tot pe Autostrada Moldovei (A7), între Bacău și Pașcani: Lotul 1 (Săucești – Trifești Târg), de 30,30 kilometri, Lotul 2 (Trifești – Gherăiești), de 18,99 kilometri, și Lotul 3 (Mircești – Pașcani), de 28,09 kilometri.

Pe Autostrada Unirii (A8): secțiunile Leghin – Târgu Neamț, de 29,91 kilometri, și Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, de 24,40 kilometri, precum și Podul Ungheni, de 1,10 kilometri.



