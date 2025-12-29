George Simion acuză CCR de „lovitură de stat”, după o nouă amânare a deciziei privind pensiile magistraților

O nouă amânare a deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților a declanșat reacții virulente pe scena politică. Președintele AUR, George Simion, a lansat luni un atac dur la adresa CCR, pe care o acuză că ar fi „autoarea loviturii de stat”.

„CCR - autoarea loviturii de stat. Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt?”, a scris George Simion, într-un mesaj pe Facebook, la scurt timp după anunțul Curții privind amânarea ședinței decisive până la data de 16 ianuarie.

Curtea Constituțională a întrerupt ședința de luni, 29 decembrie, din cauza lipsei de cvorum. Doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, în condițiile în care patru judecători numiți de PSD au lipsit.

Este a doua amânare consecutivă pe această temă, după ce și ședința din 28 decembrie a fost suspendată în cursul desfășurării sale.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că întreruperea ședinței este legală atunci când este solicitată de un judecător și justificată de necesitatea unei analize mai aprofundate a dosarului. „Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri plenul a început în formație completă, dar s-a diminuat pe parcurs. Astăzi nu s-a întrunit deloc”, a declarat aceasta.

Totodată, Simina Tănăsescu a precizat că studiile de impact nu reprezintă un criteriu obligatoriu în analiza constituționalității unei legi. „Pot fi utile, dar jurisprudența Curții arată că studiul de impact nu este relevant în analiza noastră. Obiectul controlului și sesizarea sunt publice, iar studiile de impact nu fac parte din acest dosar”, a adăugat președinta CCR.

Noua amânare a deciziei a stârnit critici atât din partea opoziției, cât și a unor oficiali guvernamentali, dar și nemulțumiri în rândul opiniei publice, care reclamă lipsa de transparență și tergiversarea reformei pensiilor speciale.

Următoarea ședință a Curții Constituționale pe acest subiect este programată pentru vineri, 16 ianuarie.