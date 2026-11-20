ANAF va publica o metodologie care va explica unde efectuează controale inspectorii, ce informații verifică și ce baze de date folosesc. Documentul a fost elaborat după discuțiile cu reprezentanții sectorului agricol și va fi obligatoriu pentru toate structurile de control.

ANAF pregătește o metodologie de control fiscal pentru firmele și producătorii din agricultură. Foto: ISU Vrancea

Fermierii ar putea afla mai clar după ce criterii sunt selectați pentru verificările fiscale și ce informații analizează inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Instituția a pregătit o metodologie de control care urmează să fie publicată săptămâna viitoare pe site-ul propriu, după discuțiile purtate cu specialiștii din sectorul agricol.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că documentul va prezenta domeniile în care sunt efectuate verificările, aspectele urmărite de inspectori și sursele de informații utilizate de instituție.

Metodologia va trebui aplicată de toate structurile de control și va fi actualizată cel puțin anual, atunci când jurisprudența sau situațiile întâlnite în practică vor impune modificări.

Anunțul a fost făcut vineri, la evenimentul organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate.

Ce va conține metodologia de control pregătită de ANAF

Potrivit lui Adrian Nica, documentul va explica în ce domenii se concentrează verificările, la ce se uită inspectorii fiscali și, mai ales, care sunt sursele de informații pe care ANAF le utilizează în timpul controalelor.

Metodologia a fost elaborată în urma întâlnirilor cu reprezentanții sectorului agricol, în cadrul cărora au fost discutate problemele întâmpinate de fermieri în relația cu administrația fiscală, de la activitatea cooperativelor agricole până la particularitățile activității producătorilor.

Șeful Fiscului a precizat că documentul va fi obligatoriu pentru toate structurile de control și va fi actualizat cel puțin anual, în funcție de evoluția jurisprudenței și de cazurile întâlnite de inspectori.

Unul dintre obiectivele urmărite este identificarea contribuabililor care nu respectă obligațiile fiscale și care obțin avantaje pe piață prin practici incorecte.

ANAF susține că astfel vrea să contribuie la eliminarea concurenței neloiale, prin identificarea firmelor care nu au un comportament corect în relația cu statul și care pot practica prețuri neconforme.

Cum clasifică ANAF firmele în funcție de riscul fiscal

O altă componentă a activității instituției este evaluarea societăților comerciale și încadrarea acestora în funcție de riscul fiscal. Potrivit lui Adrian Nica, ANAF are obligația să evalueze toate societățile pe care le administrează și să le încadreze în trei categorii: risc mic, mediu sau mare.

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Pentru contribuabilii cu risc redus, abordarea instituției ar urma să fie diferită de cea aplicată în cazul firmelor care prezintă un risc fiscal ridicat.

Președintele ANAF a explicat că, în cazul unor erori nesemnificative, firmele cu risc mic vor fi notificate pentru a putea corecta problemele, fără să fie supuse automat unui control.

În acest fel, instituția urmărește să încurajeze conformarea voluntară și să îi ajute pe contribuabili să evite greșelile din documentele fiscale.

Cursuri online gratuite pentru antreprenori din 2027

ANAF intenționează să organizeze, începând din 2027, cursuri online gratuite pentru antreprenori. Reprezentanții instituției vor explica modul în care sunt corelate informațiile din bazele de date și ce trebuie să urmărească firmele atunci când completează și depun documentele fiscale.

Inițiativa nu se adresează exclusiv fermierilor, ci tuturor antreprenorilor. Scopul este ca firmele să înțeleagă mai bine ce informații analizează Fiscul și ce neconcordanțe le pot influența încadrarea în categoria de risc fiscal.

Potrivit lui Adrian Nica, instituția vrea să intensifice această componentă de informare pentru a reduce problemele care pot apărea în relația dintre contribuabili și administrația fiscală.

ANAF afirmă că nu urmărește să blocheze activitatea producătorilor

În discuțiile cu reprezentanții agriculturii, președintele ANAF a abordat și problema rambursărilor de TVA. Acesta a afirmat că instituția nu are nevoie să întârzie restituirea taxei pentru a-și îndeplini indicatorii de performanță.

Nica a precizat că ANAF colectează anual peste 500 de miliarde de lei, iar sumele de ordinul zecilor de milioane de lei reprezentând rambursări de TVA nu sunt decisive pentru atingerea obiectivelor de colectare.

Șeful instituției a mai transmis că Fiscul nu urmărește să stabilească obligații suplimentare sau să instituie sechestre acolo unde se desfășoară activități de producție.

Acesta i-a încurajat pe fermieri să semnaleze problemele întâmpinate în relația cu ANAF prin intermediul organizațiilor din care fac parte, argumentând că dificultățile comune întregii industrii pot fi discutate și clarificate mai ușor.

LAPAR a marcat 25 de ani de activitate

Declarațiile președintelui ANAF au fost făcute în cadrul evenimentului „Jubileul LAPAR - 25 ANI”, organizat vineri pentru a marca un sfert de secol de activitate al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România.

Evenimentul a reunit fermieri, reprezentanți ai instituțiilor publice, companii din agribusiness, organizații profesionale, parteneri strategici și lideri ai industriei agricole.

Întâlnirea a fost dedicată agriculturii românești și colaborării dintre reprezentanții sectorului, fiind și cadrul în care au fost discutate problemele fermierilor în relația cu administrația fiscală.