 O mie de vaci au invadat un oraș, iar primarul cere declararea stării de urgență. Locuitorii sunt disperați de pagubele provocate | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video O mie de vaci au invadat un oraș, iar primarul cere declararea stării de urgență. Locuitorii sunt disperați de pagubele provocate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Locuitorii unui oraș din Macedonia de Nord se confruntă cu o situație neobișnuită, după ce 1.000 de vaci au ajuns să umble libere pe străzi, prin curți și pe terenuri private.

Animalele provoacă pagube importante în agricultură, distrug proprietăți și pun în pericol circulația rutieră. Primarul localității a cerut declararea stării de criză pentru 30 de zile, recunoscând că autoritățile locale nu mai au capacitatea de a gestiona singure problema.

Orașul Kriva Palanka, situat în nord-estul Macedoniei de Nord, a ajuns în centrul unei crize neobișnuite. 1.000 de bovine cutreieră nestingherite străzile și împrejurimile localității, intră în gospodăriile oamenilor și pe terenurile agricole, unde provoacă distrugeri, potrivit Vecer.

Vacile distrug culturile agricole
Vacile distrug culturile agricole Foto: FB

Deși imaginile cu animalele care se plimbă prin oraș ar putea părea desprinse dintr-o comedie, pentru localnici situația a devenit o problemă serioasă. Prezența bovinelor pe drumuri reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, iar pagubele provocate proprietăților private și terenurilor agricole au alimentat nemulțumirea comunității.

Primarul Șașko Mitovski a solicitat declararea unei stări de criză pentru o perioadă de 30 de zile. Edilul a explicat că administrația locală nu dispune de suficiente mijloace și capacități pentru capturarea și adăpostirea animalelor.

Cum au ajuns peste 1.000 de vaci să umble libere prin oraș

Potrivit publicației croate Slobodna Dalmacija, o mare parte dintre bovine aparțineau unei singure familii. Membrii acesteia au fost reținuți anul trecut, după ce au împiedicat autoritățile să le confiște animalele. Intervenția autorităților nu a rezolvat însă problema, ci a contribuit la agravarea ei.

După confiscare, bovinele nu au fost transferate în spații corespunzătoare, unde să poată fi adăpostite și îngrijite. În schimb, animalele au fost lăsate să se descurce singure și au continuat să umble libere prin municipiu și în zonele din apropiere.

Astfel, măsura prin care autoritățile intenționau să rezolve problema s-a transformat într-o criză și mai mare pentru comunitatea locală. Fără un loc în care să fie ținute și fără o soluție pentru gestionarea lor, bovinele au continuat să provoace pagube.

Primarul cere declararea stării de criză pentru 30 de zile

Autoritățile locale recunosc că situația a depășit capacitatea administrației de a interveni. Primarul Șașko Mitovski a cerut guvernului să declare stare de criză pentru 30 de zile, astfel încât să poată fi mobilizate resurse suplimentare pentru gestionarea problemei.

Edilul a precizat că autoritățile locale nu dispun de echipamentele, mijloacele și capacitatea necesare pentru capturarea și adăpostirea unui număr atât de mare de animale.

Declararea stării de criză ar permite organizarea unor intervenții mai eficiente și identificarea unei soluții pe termen lung pentru bovinele care umblă libere prin oraș.

Deocamdată, nu există o soluție clară privind locul în care vor fi adăpostite cele peste 1.000 de bovine și nici cine va prelua responsabilitatea pentru îngrijirea lo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
gandul.ro
image
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
mediafax.ro
image
De ce Hagi l-a ales pe Eissat în locul lui Bancu. Ce s-a întâmplat înainte de România – Polonia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan ar trebui să candideze la președinție în 2030, spune un fost vicepremier: „Are șanse mari. Nu i-a mințit pe români”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
digisport.ro
image
Rețeta Ralucăi Bădescu pentru chipsuri crocante din broccoli. Secretul unei gustări sănătoase și rapide
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Familie cu 20 de membri angajați la STB. Cum a ajuns compania la datorii de peste 1,5 miliarde de lei
observatornews.ro
image
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
cancan.ro
image
Ce așternut să pui în cotețul găinilor în noiembrie? Menține căldura, absoarbe umezeala și protejează ouăle
newsweek.ro
image
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Cristian Gațu a fost internat în stare critică! Ce se întâmplă cu fostul mare handbalist
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
digisport.ro
image
Accident cumplit pe DN 17! O femeie și-a pierdut viața, iar o fetiță de 3 ani se află în stare gravă la spital
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Câți bani încasează Mihai Trăistariu pentru un concert de Revelion. Artistul a dezvăluit suma: Acesta e tariful meu, dar o să cânt mai multe programe...
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka: „Îmi iubesc corpul, dar simțeam că mor!” » În ce ținută a apărut fostul lider mondial
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
click.ro
image
Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan în rochie de mireasă! Cum a arătat Lucia Maria în ziua nunții
click.ro
image
Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit
image
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României