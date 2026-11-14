Locuitorii unui oraș din Macedonia de Nord se confruntă cu o situație neobișnuită, după ce 1.000 de vaci au ajuns să umble libere pe străzi, prin curți și pe terenuri private.

Animalele provoacă pagube importante în agricultură, distrug proprietăți și pun în pericol circulația rutieră. Primarul localității a cerut declararea stării de criză pentru 30 de zile, recunoscând că autoritățile locale nu mai au capacitatea de a gestiona singure problema.

Orașul Kriva Palanka, situat în nord-estul Macedoniei de Nord, a ajuns în centrul unei crize neobișnuite. 1.000 de bovine cutreieră nestingherite străzile și împrejurimile localității, intră în gospodăriile oamenilor și pe terenurile agricole, unde provoacă distrugeri, potrivit Vecer.

Vacile distrug culturile agricole Foto: FB

Deși imaginile cu animalele care se plimbă prin oraș ar putea părea desprinse dintr-o comedie, pentru localnici situația a devenit o problemă serioasă. Prezența bovinelor pe drumuri reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, iar pagubele provocate proprietăților private și terenurilor agricole au alimentat nemulțumirea comunității.

Primarul Șașko Mitovski a solicitat declararea unei stări de criză pentru o perioadă de 30 de zile. Edilul a explicat că administrația locală nu dispune de suficiente mijloace și capacități pentru capturarea și adăpostirea animalelor.

Cum au ajuns peste 1.000 de vaci să umble libere prin oraș

Potrivit publicației croate Slobodna Dalmacija, o mare parte dintre bovine aparțineau unei singure familii. Membrii acesteia au fost reținuți anul trecut, după ce au împiedicat autoritățile să le confiște animalele. Intervenția autorităților nu a rezolvat însă problema, ci a contribuit la agravarea ei.

După confiscare, bovinele nu au fost transferate în spații corespunzătoare, unde să poată fi adăpostite și îngrijite. În schimb, animalele au fost lăsate să se descurce singure și au continuat să umble libere prin municipiu și în zonele din apropiere.

Astfel, măsura prin care autoritățile intenționau să rezolve problema s-a transformat într-o criză și mai mare pentru comunitatea locală. Fără un loc în care să fie ținute și fără o soluție pentru gestionarea lor, bovinele au continuat să provoace pagube.

Primarul cere declararea stării de criză pentru 30 de zile

Autoritățile locale recunosc că situația a depășit capacitatea administrației de a interveni. Primarul Șașko Mitovski a cerut guvernului să declare stare de criză pentru 30 de zile, astfel încât să poată fi mobilizate resurse suplimentare pentru gestionarea problemei.

Edilul a precizat că autoritățile locale nu dispun de echipamentele, mijloacele și capacitatea necesare pentru capturarea și adăpostirea unui număr atât de mare de animale.

Declararea stării de criză ar permite organizarea unor intervenții mai eficiente și identificarea unei soluții pe termen lung pentru bovinele care umblă libere prin oraș.

Deocamdată, nu există o soluție clară privind locul în care vor fi adăpostite cele peste 1.000 de bovine și nici cine va prelua responsabilitatea pentru îngrijirea lo