Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Deținătorii de bolizi de lux, verificați de ANAF. Cine nu are motive de îngrijorare

Publicat:

ANAF a lansat o campanie naţională de verificări fiscale care vizează proprietarii de maşini de lux, a anunţat marţi președintele ANAF, Adrian Nica, precizând că scopul controalelor este identificarea discrepanțelor dintre valoarea bunurilor deținute și veniturile declarate oficial.

Cei care au mașini de lux au intrat în vizorul Fiscului. Foto Freepik
Cei care au mașini de lux au intrat în vizorul Fiscului. Foto Freepik

În această etapă, ANAF colectează date de la direcțiile locale de taxe și impozite privind mașinile de mare valoare înmatriculate în România. Pe baza acestor informații, se stabilește un prag de referință, iar inspectorii fiscali analizează situația financiară a fiecărui proprietar, verificând sursele de venit și conformitatea fiscală.

„Am luat fiecare județ în parte și am stabilit un număr egal de contribuabili care vor fi verificați. Dacă identificăm fapte de evaziune fiscală, aplicăm măsurile legale: sechestru pe bunuri și sesizarea organelor competente”, a declarat Adrian Nica.

Controale extinse și colaborări interinstituționale

Verificările se desfășoară la nivel național și fac parte dintr-un plan amplu de combatere a evaziunii fiscale. ANAF colaborează activ cu Direcția Națională Anticorupție, iar dosarele comune au fost deja anunțate public.

Pe lângă proprietarii de mașini de lux, ANAF verifică și activitatea saloanelor de evenimente care declară că nu au avut activitate, deși organizează nunți și botezuri. Inspectorii analizează inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere și postările de pe rețelele sociale pentru a identifica evenimente nedeclarate.

„Am întâlnit cazuri în care patronii susțin că nu au avut activitate, dar în pozele postate online sau în înregistrările video se vede clar că au avut loc evenimente”, a precizat Nica.

Creșterea colectării la buget

Șeful ANAF a subliniat că instituția va continua verificările în lunile următoare, cu o analiză detaliată pe județe. „Avem multe investigații în curs și o colaborare permanentă cu celelalte instituții ale statului. Nu putem face publice toate detaliile acum, dar veți vedea rezultatele”, a spus el.

Într-o notă metaforică, Nica a comparat relația dintre ANAF și Guvern cu un cuplu: „Unul se plânge că are trei joburi, iar celălalt nu aduce niciun ban. O să vedeți că ANAF va colecta!”.

Contribuabilul onest nu va fi vizat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va ţinti tipul de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale, iar contribuabilul onest va fi cât mai puţin vizitat, a declarat Adrian Nica.

„În ceea ce priveşte ANAF, partea de digitalizare este extrem de importantă pentru noi şi ne propunem ca, prin această digitalizare, analizele pe care le facem şi le valorificăm prin structurile de control să fie ţintite clare şi de aceea pe partea de inspecţii fiscale vom transparentiza acest proces al controlului, unde vom veni anul viitor şi vom prezenta zonele de risc identificate de noi, acţiunile pe care le întreprindem acolo şi rezultatele pe care obţinem. Ne propunem să ţintim practic acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale, cel care face concurenţă neloială celorlalţi parteneri. Ne propunem ca aici să şi transparentizăm şi să explicăm de ce facem asta şi care sunt aceste zone. Mai mult, pe contribuabilul onest încercăm să-l vizităm cât mai puţin, poate chiar deloc. Să venim în partea aceea de notificare, de discuţie, unde contribuabilul de bună credinţă participă proactiv şi ajută ANAF să-şi îmbunătăţească datele şi informaţiile. Aş putea spune celebra zicală "erorile de azi, procedurile de mâine", ştiu că mulţi sunteţi obişnuiţi cu ea, asta facem şi noi chiar dacă sună banal, dar nu există la nivelul ANAF şi niciunde în lumea asta posibilitatea să estimezi orice fraudă care apare", a spus Adrian Nica, potrivit Agerpres.

El a afirmat că pe zona rambursărilor de TVA se încearcă realizarea unei analize mai aprofundată pentru că în prezent sunt trataţi similar contribuabilul de bună credinţă cu contribuabilul care are o schemă de fraudă. Preşedintele ANAF a precizat că nu se referă la optimizări, ci la fraudă.

De asemenea, el a menţionat că instituţia este deschisă la propunerile privind îmbunătăţirea activităţii.

