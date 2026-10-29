 Premierul Luca Niculescu a anunțat că vineri va face prima rectificare bugetară pentru deblocarea urgențelor din Sănătate | adevarul.ro
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Premierul Luca Niculescu a anunțat că vineri va face prima rectificare bugetară pentru deblocarea urgențelor din Sănătate

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Guvernul condus de Luca Niculescu va aproba vineri prima rectificare bugetară din acest an, destinată acoperirii unor urgențe din mai multe domenii, în special Sănătate.

Luca Niculescu
Luca Niculescu, primul ministru al României Foto: MALINA NOROCEA

Premierul Luca Niculescu a anunțat că în ședința de guvern de vineri, 30 octombrie, putea va fi aprobată prima rectificare bugetară din acest an, destinată acoperirii unor urgențe din mai multe domenii, în special Sănătate.

„Astăzi am decis, după discuțiile pe care le-am avut și cu președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, și, evident, cu ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat că funcționarea sistemului sanitar reprezintă o prioritate și că nici personalul medical, nici pacienții nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în accesul la îngrijiri și tratamente.

„Fondurile alocate sănătății, construirea spitalelor, dezvoltarea serviciilor medicale și pregătirea personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli. Sunt investiții pe termen lung în viitorul națiunii române”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a recunoscut că România se confruntă cu presiuni bugetare, dar a susținut că finanțarea sistemului medical trebuie tratată ca o prioritate. El a invocat un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), publicat anul trecut, potrivit căruia cheltuielile pentru sănătate raportate la fiecare cetățean sunt semnificativ mai mici decât media europeană, situându-se la aproximativ jumătate din aceasta.

Zilele trecute, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Alexandru Nazare să nu prezinte niciun proiect de rectificare bugetară până când nu va publica cifrele exacte din bugetul statului, susțin surse politice pentru Adevărul. Conducerea PSD a calculat o gaură de cel puțin 35 de miliarde, ca urmare a facturilor restante lăsate de Guvernul Bolojan.

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