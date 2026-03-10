Mai mulți bani pentru plata pensiilor în acest an: fondurile sunt cu 530 de milioane lei mai mari decât anul trecut

Legea bugetului asigurărilor sociale pe 2026 prevede fonduri de 154,75 miliarde de lei pentru plata pensiilor, echivalentul a 7,6% din PIB, fonduri ce vor fi formate din contribuţii de asigurări și subvenţii de la bugetul de stat.

Potrivit proiectului de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate anul acesta la 158,909 miliarde lei, din care 158,743 miliarde lei pentru sistemul public de pensii (99,9%) şi 165,866 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,1%).

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2026 sunt în sumă de 154,755 miliarde lei, respectiv 7,6% din PIB.

Potrivit datelor consultate de „Adevărul”, bugetul pentru asigurările sociale, inclusiv plata pensiilor este de 158,909 miliarde de lei în acest an, față de 158,076 miliarde lei cât a fost anul trecut.

În ce privește bugetul pentru pensii, acesta este cu 530 de milioane de lei mai mare în 2026 față de anul trecut, ajungând la 154,75 miliarde de lei, față de 154,22 miliarde de lei în 2025.

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,9% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,1% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

„Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 90,4% vor fi alocate pentru asistenţă socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate) şi 9,6% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi, alte cheltuieli şi active nefinanciare)", se arată în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de act normativ.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2026 cu un excedent în sumă de 220,604 milioane lei, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

În ceea ce priveşte veniturile bugetare estimate pentru anul 2026, totalul acestora este estimat la 159,130 miliarde lei. Potrivit proiectului, 80% din totalul acestora urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 19,7% din subvenţii de la bugetul de stat şi 0,3% din venituri nefiscale şi sume primite de la Uniunea Europeană.

Subvenția de la bugetul de stat este de 31,4 miliarde de lei

În anul 2026, subvenţia de la bugetul de stat pentru echilibrare este de 31,419 miliarde lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 158,743 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 386,470 milioane lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 sunt diminuate cu suma de 23,8 miliarde lei aferentă Pilonului II de pensii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 au fost stabilite avându-se în vedere următoarele: cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (25% cota de contribuţii de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi; cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă şi 8% pentru condiţii speciale de muncă; cota de 2% din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale); baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12, respectiv 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei; stabilirea bazei de calcul lunar al contribuţiei de asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată; cota de 4,75% a contribuţiei la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II): menţinerea scutirii obligaţiilor de plată pentru anumite categorii de salariaţi pentru suma de 300 de lei/lună până la data de 30 iunie 2026, respectiv 200 lei în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026 în conformitate cu prevederile OUG nr. 89/2025; majorarea prognozată a câştigului salarial mediu brut (+5,5%).â

Principalele elemente care stau la baza elaborării bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2026 sunt: valoarea punctului de referinţă de 81 de lei; creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2026 la 9.192 lei, faţă de 8.709 lei estimat pentru anul 2025 şi 8.061 lei realizat în anul 2024; scăderea numărului de şomeri înregistraţi, astfel preconizându-se pentru finele anului 2026 un număr de 265.000 persoane, faţă de 266.000 persoane la finele anului 2025; menţinerea ratei şomajului înregistrat până la finele anului la acelaşi nivel ca la sfârşitul lui 2025, respectiv la 3,4%.