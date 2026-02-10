Experți: Prețul aurului se va dubla în 5 ani. Românii să nu se grăbească să vândă

Volatilitatea prețului aurului din ultimul an a făcut ca mulți oameni să decidă să vândă sau să cumpere masiv cantități din metalul prețios, cu atât mai mult cu cât la nivel internațional valoarea unei uncii a crescut de la 2.000 de dolari în februarie 2025, la 5.000 dolari în prezent. Experții îi îndeamnă pe români să nu se grăbească să vândă, pentru că prețul se va dubla în 5 ani.

Potrivit datelor consultate de „Adevărul”, la nivel internațional, prețul unei uncii a crescut de la 2.000 de dolari în luna februarie 2025, la 5.000 de dolari în februarie 2026, potrivit goldprice.org.

Astfel de creșteri s-au înregistrat și în România, prețul unui gram de aur crescând de la circa 413 lei la începutul anului trecut la 755 lei în 29 ianuarie 2025, valoarea oscilând în jurul a 690 - 700 lei în prezent.

Aceste fluctuații mari de preț i-au determinat pe mulți investitori, în special cei de peste Ocean, să vândă aurul cumpărat în trecut la prețuri mai mici, convinși fiind că vor face un profit considerabil.

Experți: Prețul aurului se va dubla în 5 ani

Fliuctuațiile mari ale prețului aurului pe piețele internaționale, dar și din România, „nu ar trebui interpretate ca un semnal de panică, ci ca o parte firească a ciclului de piață”, a declarat Victor Dima, manager Trezorerie al Tavex România. „Nimic nu crește la nesfârșit. După creșteri puternice și rapide, corecțiile sunt complet naturale și chiar sănătoase. La o apreciere de peste 100% într-un an, o corecție de aproximativ 10% nu reprezintă o problemă, ci o reacție normală a pieței”, a spus el.

În pofida fluctuațiilor puternice din ultimele zile, prețul aurului rămâne semnificativ mai ridicat față de nivelul de acum un an, ceea ce indică faptul că trendul pe termen lung nu a fost afectat.

„Aurul nu este un instrument speculativ. El presupune înțelegerea informațiilor fundamentale și un orizont investițional pe termen lung – de cel puțin cinci ani. Tocmai în astfel de momente de volatilitate ridicată se vede diferența dintre o investiție și o decizie emoțională”, a completat Dima.

Acesta subliniază că, atâta timp cât băncile centrale și marii investitori instituționali continuă să își majoreze rezervele de aur, investitorii individuali nu ar trebui să ia decizii pripite, dictate de fluctuațiile de preț pe termen scurt.

„În acest context, prognoza pe termen lung rămâne aceea că, până la finalul actualului ciclu aurul va depăși pragul psihologic de 10.000 de dolari pe uncie troy”, adaugă Victor Dima.

Americanii se grăbesc să vândă. Magazinele de specialitate au impus limite

Un tip de afacere care suportă cea mai mare parte a volatilității prețului aurului sunt magazinele de monede din SUA, unde oamenii tranzacționează adesea aur și argint. Prețurile ridicate au dus la un aflux imens de oameni care vând, dar reprezentanții unor magazine au declarat pentru Business Insider că nu mai au unde să vândă la rândul lor metalele în exces.

În ultimele luni, creșterea prețurilor aurului și argintului a încurajat mai mulți oameni să își tranzacționeze metalele prețioase, ceea ce a dus la acumularea de materii prime în rafinării.

Jarret Niesse, președintele companiei Precious Metal Refining Services din Chicago, a declarat că firma sa a încetat să mai cumpere argint vechi în octombrie, când prețul a depășit 50 de dolari pe uncie, ceea ce a declanșat o frenezie a oamenilor care au comercializat tacâmuri vechi, platouri și alte obiecte care adunaseră praf.

Rafinării precum cea a lui Niesse reprezintă o etapă în acest proces. O mare parte din produsul pe care îl topesc este rafinat în continuare de alte monetării și exportat către piețele asiatice, unde cererea de lingouri și monede este mai mare. Având în vedere cantitatea mare de aur și argint de procesat, aceste rafinării au încetat și ele să mai cumpere, reducând astfel fluxul de numerar al magazinelor locale de monede.

„Dacă faci asta greșit, rămâi foarte repede fără capital”, a spus Tom Spoerl, manager la Rick's Olde Gold, tot din Madison.

Nu este genul de afacere în care să obții datorii sau credite de la o bancă are cu adevărat sens.

„Nu vrei să deții metal și să îl finanțezi pentru o perioadă de timp irevocabilă”, a declarat Steel de la HSBC.

Atât magazinele Spoerl, cât și cele Heuer au început recent să impună limite privind cantitatea pe care o pot cumpăra de la o singură persoană într-o zi, o mișcare care, spun ei, le permite să deservească mai mulți clienți și să le ofere oamenilor banii de care ar putea avea nevoie pentru cheltuieli precum plățile anuale de impozite sau facturile medicale.

Prețul aurului și-a reluat ascensiunea în România

Potrivit datelor BNR, luni 9 februarie, prețul aurului atinsese valoarea de aproape 690 de lei (689,9950 lei), o creștere cu peste 13 lei față de nivelul înregistrat vineri de 676,6689 lei, dar puțin mai mic decât maximul înregistrat săptămâna trecută, miercuri, când ajunsese la 700,6082.

Recordul istoric a fost înregistrat însă la data de 29 ianuarie 2026, când a atins valoarea maximă de 755,1450 lei.

După o creștere susținută care a dus prețurile la niveluri record, aurul a scăzut la începutul săptămânii trecute cu aproape 20% față de maximele sale, în timp ce argintul a pierdut aproape toate câștigurile înregistrate de la începutul anului, potrivit analiștilor eToro.

„Este posibil ca prăbușirea să fi fost de natură tehnică, întrucât, la maximul său, argintul se tranzacționa cu 133% peste media mobilă pe 200 de zile, iar aurul cu 32% peste același indicator”, susțin analiștii. Aurul a închis luna ianuarie cu un câștig de 13%, în ciuda unei scăderi de 8,8% vineri (cea mai mare pierdere zilnică din aprilie 2013). Vânzarea masivă ar putea reflecta astfel mai degrabă o relaxare a poziționării aglomerate decât o schimbare a fundamentelor. În perioada anterioară, am avut o alocare excesivă către ETF-uri de lingouri, contracte futures cu efect de levier și structuri de opțiuni call care au amplificat mecanic creșterea. Vestea că Kevin Warsh ar putea fi numit președinte al Fed a întărit dolarul și a schimbat așteptările privind politica monetară, declanșând vânzări forțate pe măsură ce lichiditatea s-a redus.

Băncile vor să cumpere 800 tone de aur în 2026

În ciuda acestei mișcări descendente, fundamentele pe termen mediu pentru aur rămân intacte, arată analiștii eToro, argumentând că băncile centrale continuă să ancoreze cererea, cu aproximativ 800 de tone de achiziții preconizate în 2026, vizând mai mult tonajul decât valoarea, ceea ce face ca prețul cererii să fie inelastic. În acest context, JP Morgan prevede că prețul aurului va ajunge la 6.300 de dolari pe uncie până la sfârșitul acestui an. În 2025, cererea investitorilor și a băncilor centrale a fost în medie de aproximativ 750 de tone pe trimestru, cu mult peste cele aproximativ 380 de tone necesare în mod istoric pentru a susține prețuri mai mari. Chiar și cu o oarecare moderare, cererea prognozată pentru 2026 rămâne favorabilă. Pe termen scurt, însă, am putea asista la fluctuații volatile ale prețurilor în ambele direcții, până la încetarea vânzărilor forțate. După scăderea masivă de vineri, prețul aurului a recuperat peste 6% într-o singură zi.

Argintul a încheiat luna ianuarie cu un câștig de 17%, după o scădere masivă de 26,8% într-o singură sesiune, un eveniment nemaiîntâlnit din 1980. În cursul lunii, la un moment dat, acesta înregistra o creștere de 65%. Dar argintul este diferit de aur, datorită naturii sale duale de refugiu sigur și material tehnologic. Rămâne mai fragil după o evoluție spectaculoasă și speculativă. Spre deosebire de aur, argintul nu beneficiază de faptul că băncile centrale profită de scăderea prețurilor și este mai expus poziționării, efectelor sezoniere din jurul Anului Nou Chinezesc și schimbărilor în cererea industrială. Pe măsură ce poziționarea continuă să se normalizeze, prețurile ar putea rămâne volatile. După scădere, ieri, prețul său a crescut cu 9%.

Conform sondajului eToro Retail Investor Beat, 48% dintre investitorii individuali la nivel global și 53% dintre investitorii individuali români au aur în portofoliile lor. Peste jumătate din investitorii la nivel global și 61% dintre investitorii români cred că prețul aurului va crește în 2026. „Cu toate acestea, în condiții de volatilitate excesivă, investitorii ar trebui să rămână răbdători și să aștepte dovezi mai clare că efectul de levier excesiv și speculațiile au dispărut înainte de a lua măsuri. Și, ca întotdeauna, să își urmeze strategiile și planurile de tranzacționare”, arată analiștii eToro.