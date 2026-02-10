Pedo, șoferul de microbuz școlar care agresa eleve, condamnat după 7 ani — iar sentința încă nu e definitivă

Un șofer de microbuz școlar care agresa sexual eleve de gimnaziu a fost condamnat, după șapte ani, la închisoare cu executare. Procesul nu este nici acum la final.

Într-un caz investigat și judecat timp de șapte ani s-a ajuns, pe 4 februarie 2025, când instanța de fond s-a pronunțat, la o decizie de condamnare la închisoare cu executare. Sentința, care nu este definitivă, a venit după multiple închideri și redeschideri ale dosarului de agresiune sexuală asupra unei copile de 12 ani dintr-o localitate rurală din Olt.

Investigația a început în aprilie 2019, în urma sesizării pe care mama unei copile de doar 12 ani a făcut-o inițial la 112 și ulterior prin plângere scrisă. Fiica sa a prins curaj și i-a relatat mamei că șoferul microbuzului școlar, un bărbat care la acea vreme se apropia de 60 ani, se manifestă ciudat, cu gesturi mult prea familiare. Totul a culminat cu atingeri pe sâni și cuvinte explicite, considerate normale de către bărbat. Mama fetei a sunat imediat la 112, iar cu acest apel a început un drum care nici până astăzi, după șapte ani, nu s-a sfârșit. S-a pronunțat în schimb, în cursul săptămânii trecute, o decizie de condamnare la închisoare cu executare a bărbatului astăzi în vârstă de 65 ani, care între timp s-a pensionat.

Închideri și redeschideri de dosar, teamă și umilințe

Lupta familiei copilei pentru a scoate adevărul la iveală a început pe 1 aprilie 2019, în aceeași zi în care fata i-a povestit mamei că șoferul care o ducea în fiecare zi la școală cu microbuzul școlar a sărutat-o pe obraz, a atins-o pe sân și i-a spus că, având în vedere că nu are prieten, „o învață el cum să iubească cu adevărat”. Copila avea atunci 12 ani.

Ancheta penală a scos la iveală că gesturile nepotrivite începuseră încă din 2018, fără ca fata, care îl cunoștea pe bărbat încă de la grădiniță, să le dea inițial importanță. În timpul cursei cu microbuzul, bărbatul le atingea „din întâmplare” pe fetele care stăteau pe scaunul din dreapta șoferului pe sâni, le mângâia pe picioare, le adresa apelative precum „zână”, „țâță”, „dulce” etc.. Bărbatul avea același comportament și față de alte eleve, s-a stabilit în cursul anchetei penale, iar copiii au început să vorbească între ei, poreclindu-l pe șofer „Pedo” (cu referire directă la comportamentul nepotrivit față de minore).

Fata de la care a pornit ancheta penală s-a speriat teribil în schimb atunci când, mergând în magazinul pe care bărbatul îl administra, acesta a strâns-o în brațe, a sărutat-o pe obraz și i-a pus întrebări nepotrivite. I-a întins apoi o ciocolată, pe care fata a vrut să i-o plătească însă bărbatul a insistat că este cadou, avertizând-o să nu spună nimănui ce s-a întâmplat pentru că altfel „ne-am dat dracu’ amândoi”. Ajunsă acasă, copila i-a mărturisit însă imediat mamei, iar femeia, fiind o zi de weekend, a sunat la 112 pentru a anunța poliția.

În zilele următoare polițiștii de la nivelul secției locale au început cercetările, astfel ieșind la iveală că alte patru fete au fost puse în situația de face față comportamentului nepotrivit al bărbatului. S-au deschis cinci dosare de cercetare, reunite ulterior într-unul singur. Șoferul a fost retras imediat de pe microbuzul școlar, fiind înlocuit cu un alt șofer, în schimb a continuat să-și vadă liniștit de serviciu în cadrul primăriei până în anul 2022, când s-a pensionat medical.

Lupta juridică nu i-a fost, inițial, favorabilă victimei. După cercetarea efectuată la nivelul poliției s-a ajuns la audieri în fața unui procuror de la Caracal, iar acesta (o femeie) i-ar fi reproșat, potrivit mamei copilei, că „i-a plăcut”, altfel nu ar fi acceptat ciocolata.

La 1 august 2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a decis clasarea. Era perioada în care în România se discuta aprins cazul crimelor de la Caracal. Greu de spus dacă presiunea acelui caz și-a pus amprenta, însă cert este că Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a infirmat soluția, dispunând redeschiderea dosarului în noiembrie 2019. Au urmat alte trei soluții de clasare și tot atâtea contestații ale familiei copilei, judecătorii obligându-i pe procurori să refacă cercetarea penală. Între timp celelalte fete care inițial au mărturisit ce trăiseră au revenit, la presiunea familiilor lor, asupra declarațiilor. De-abia după ce fetele au devenit majore, și în contextul refacerii cercetării penale la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, unele dintre acestea au dezvăluit că au fost obligate de părinți/bunici să retracteze cele relatate inițial, „ca să nu se facă de rușine”.

Victima nu s-a împăcat cu recunoașterea faptelor și o pedeapsă cu suspendare

La șase ani de când cazul a devenit public, în 2025, șoferul acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor (șase acte materiale) a fost reținut pentru 24 ore, ulterior fiind plasat sub control judiciar. Și-a recunoscut în cele din urmă faptele, demersurile de a determina victima să cadă la înțelegere și să-și retragă plângerea, pe care le-a tot încercat, nedând roade. Inculpatul a fost de acord cu procedura simplificată și cu o condamnare la închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Victima sa, care între timp a absolvit liceul, în prezent fiind studentă, n-a crezut nicio clipă în regretul exprimat de bărbat, fiind convinsă că acesta a recunoscut doar pentru că se temea de o pedeapsă mai dură. Tânăra a contestat soluția, iar Curtea de Apel Craiova a desființat prima sentință, dispunând continuarea urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

Astfel procesul a fost reluat, procurorul demonstrând că bărbatul „(...) profitând de starea de minoritate și imposibilitatea de a se apăra ori de a-și exprima voința, a agresat-o sexual prin atingeri nepotrivite în zona dorsală, fesieră, a sânilor, feței, picioarelor etc., în scopul obținerii excitației sexuale ori a satisfacției sexuale”.

În 4 februarie 2026, Judecătoria Caracal s-a pronunțat în acest caz, stabilind pentru bărbat o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor, totodată interzicându-i și anumite drepturi. Instanța a mai dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de date Genetice Judiciare, iar în sarcina bărbatului s-a mai stabilit și plata de daune materiale și daune morale. Familia fetei ar urma să primească 10.000 lei în contul daunelor materiale, sumă care să acopere cheltuielile cu deplasarea, cu terapia psihologică necesară copilei, cu plata apărătorului etc.. Daunele morale au fost stabilite la 50.000 lei.

Mama tinerei spune că suma stabilită cu titlu de daune materiale cel mai probabil nu acoperă tot ce s-a cheltuit în acești șapte ani, însă pe de altă parte nici nu și-a pus problema, în toată această perioadă, să recupereze acei bani, deși pentru familie au fost cheltuieli suportate foarte greu. „Pentru noi a fost important să fie fata bine. De fiecare dată pe ea am întrebat-o dacă mai vrea să mergem mai departe și să se stabilească adevărul. Și a spus că doar asta vrea, să iasă adevărul la iveală și el să plătească pentru tot ce a făcut”, a declarat mama tinerei, pentru „Adevărul”.

Impactul celor întâmplate, despre care se menționează și în soluția comunicată părților, a fost enorm. Fata a avut nevoie de terapie psihologică, se confruntă de atunci și cu o problemă dermatologică apărută pe fondul stresului, a avut o perioadă de izolare, rezultatele școlare au scăzut imediat după începerea cercetărilor, familia a fost nevoită să facă față bârfelor de la nivelul comunității etc..

Soluția în acest caz nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.