Mănânci aceleași lucruri zilnic? Studiul care schimbă tot ce știai despre slăbit

Un nou studiu publicat de American Psychological Association schimbă modul în care privim dietele: nu diversitatea alimentară, ci rutina ar putea fi cheia slăbirii eficiente.

Sursă foto: Shutterstock

Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă, în mare parte, aceleași alimente zi de zi și își mențin aportul caloric constant pierd semnificativ mai mult în greutate decât cele care își schimbă frecvent meniul. Într-un mediu alimentar plin de tentații, simplificarea alegerilor reduce oboseala decizională și transformă dieta într-un automatism, nu într-o luptă zilnică.

Studiul, publicat în revista Health Psychology, a analizat comportamentul alimentar a 112 adulți supraponderali sau obezi, înscriși într-un program de slăbire de 12 săptămâni. Participanții au fost monitorizați atent: au înregistrat zilnic tot ce mănâncă într-o aplicație mobilă și s-au cântărit constant.

Cei care au consumat frecvent aceleași mese au pierdut, în medie, 5,9% din greutatea corporală. În comparație, participanții care au optat pentru o alimentație variată au slăbit doar 4,3%.

Pe lângă faptul că mâncau aceleași feluri de mâncare zilnic, un alt factor esențial s-a dovedit a fi constanța calorică. Cercetătorii au observat că fluctuațiile zilnice ale aportului de calorii afectează direct rezultatele: pentru fiecare variație de 100 de calorii, pierderea în greutate scade cu aproximativ 0,6%. Cu alte cuvinte, nu doar ce mănânci contează, ci și cât de consecvent ești de la o zi la alta.

De ce funcționează rutina alimentară

Explicația ține mai puțin de metabolism și mai mult de modul în care luăm decizii zi de zi. De fapt, nu mâncarea în sine este problema, ci faptul că trebuie să alegem constant ce să mâncăm. Într-un mediu în care avem la dispoziție o mulțime de opțiuni - de la fast-food la gustări rapide - fiecare masă devine o decizie care consumă energie și voință.

În timp, această „oboseală a deciziilor” își spune cuvântul. Cu cât trebuie să alegi mai des, cu atât crește riscul să optezi pentru varianta mai comodă, nu neapărat cea mai sănătoasă.

„Menținerea unei diete sănătoase la ora actuală necesită autocontrol constant”, a explicat coordonatoarea studiului, Charlotte Hagerman, cercetătoare la Oregon Research Institute. „Crearea unor obiceiuri clare legate de alimentație reduce această presiune și face ca alegerile sănătoase să vină mai natural.”

Cu alte cuvinte, atunci când ai deja stabilit ce mănânci, nu mai negociezi cu tine însuți la fiecare masă. Iar asta scade semnificativ șansele de a face alegeri impulsive, implicit mai puțin sănătoase.

Surpriza studiului: „paradoxul weekendului”

Un rezultat neașteptat i-a surprins chiar și pe cercetători. Participanții care au raportat un consum caloric mai mare în weekend au pierdut, paradoxal, mai mult în greutate. Nu pentru că ar fi mâncat „mai bine”, ci pentru că au fost mai consecvenți în a-și urmări mesele, inclusiv în contexte sociale. În schimb, alții au avut tendința să nu mai noteze tot ce consumă în weekend, ceea ce le-a afectat progresul.

Cercetătorii subliniază însă că aceste concluzii nu anulează complet beneficiile diversității alimentare. În mod normal, o alimentație variată este asociată cu un aport mai echilibrat de nutrienți, mai ales când include fructe și legume.

Diferența apare în contextul actual, în care varietatea nu înseamnă neapărat opțiuni mai sănătoase, ci, de multe ori, acces mai ușor la alimente procesate.

„Dacă am trăi într-un mediu alimentar mai sănătos, am încuraja probabil diversitatea”, spune Hagerman. „Dar, în realitate, o rutină alimentară îi ajută pe oameni să facă alegeri mai bune în mod constant, chiar dacă asta înseamnă o varietate mai redusă.”

Consecvența bate diversitatea

Mesajul studiului este simplu și, pentru mulți, contraintuitiv: atunci când vine vorba de slăbit, consecvența este mai importantă decât varietatea.

În practică, asta înseamnă că nu este nevoie să îți reinventezi meniul în fiecare zi sau să cauți permanent rețete noi. Din contră, cei care au rezultate mai bune sunt cei care își stabilesc câteva mese „de bază” - simple, echilibrate - și le repetă fără să transforme fiecare zi într-un exercițiu de voință.

Această abordare reduce presiunea de a lua decizii la fiecare masă și face mai ușor de respectat planul alimentar pe termen lung. În loc să oscilezi între alegeri bune și abateri, creezi un ritm stabil, ușor de menținut.

Altfel spus, cheia nu este să mănânci diferit în fiecare zi, ci să faci aceleași alegeri corecte, zi de zi. Iar în timp, această disciplină simplă face diferența.

image
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
A murit marele Mircea Lucescu. Fostul selecționer și antrenor avea 80 de ani
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
fanatik.ro
image
Trei cuvinte folosite de cel mai mare ziar de sport din lume pentru Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
prosport.ro
image
Val de concedieri în România. Ce companii au început disponibilizările și care sunt cele mai afectate domenii
playtech.ro
image
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Declarația lui Lasconi la DIICOT. Cine sunt sfetnicii cu care a decis să publice pozele false
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: Nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
Te simti obosit tot timpul Sursa foto shutterstock 2060771513 jpg
Te simţi obosit tot timpul? Uite ce poţi face!
clickpentrufemei.ro
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
historia.ro
Ultimele noutăți

„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul din spatele imaginilor
astronauti Artemis II captură video Guardian jpg
Mindset 04:11
Ghid de supraviețuire pentru părinți: Cum gestionezi reacțiile negative ale primului copil
Frati care se cearta - mama - copii - FOTO Shutterstock
Relații
Exclusiv „Cel mai bun medicament pentru creier este somnul”. Prof. Constantin-Dulcan: Cum ne otrăvește furia biochimia organismului
prof Dumitru Constantin Dulcan jpeg
Mindset
Interviu De ce nu reușim să slăbim, deși știm exact ce avem de făcut. Nutriționist: "Perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic"
Cori Gramescu, foto Shutterstock, arhiva jpg
Sport și Nutriție
Bei în fața copiilor? Ce văd acasă îi urmărește ani întregi. Psiholog: „Devine, fără să ne dăm seama, ceva normal”
1 familie masa shutterstock 16905337 jpg jpeg
Relații
De ce nu reușești să economisești, chiar dacă îți propui să faci asta lunar
Salariu - calcule - facturi - bani - facturi FOTO Shutterstock
Leadership

Știrile adevarul.ro

„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul din spatele imaginilor
astronauti Artemis II captură video Guardian jpg
Mindset 04:11
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât corporatiștii
instalator gaz flickr png
Economie 04:10
Video De ce se micșorează și seacă tot mai mult lacurile din România. Fenomenul îngrijorător, vizibil pe tot mai multe ape
Lacul Cinciș din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Evenimente 03:39
Armatele europene accelerează tranziția către combustibili „verzi”, pe fondul crizei generate de conflictul din Iran
Avion Gripen înarmat cu rachete Meteor jpg
Europa 03:17
Se schimbă regulile la avion: ce creșteri sunt confirmate. Cum poți evita să plătești în plus
bagaje în aeroport Foto
Călătorii 02:55
Te poți spovedi dacă nu ai ținut post? Preot: „Nu suntem doar trup!”
Rugăciune cu biblia. Foto Daniel Guță
Societate 02:37
Ucraina ar putea să utilizeze o nouă armă care paralizează infrastructura fără a provoca explozii și fără distrugeri vizibile
bombe cu grafit/FOTO:X
Europa 01:48
Peștera interzisă din Apuseni care ascunde picturi vechi de zeci de mii de ani. Ce secrete au grotele oamenilor preistorici
Coliboaia
Călătorii 01:23
Cum percep civilii din Iran escaladarea conflictului și amenințarea SUA: „Unii sunt de părere că totul ar trebui dărâmat și reconstruit”
Israelul a lovit o sinagoga din Teheran FOTO EPA EFE jpg
În lume
Cele mai bune condimente și ierburi aromatice pentru carnea de miel
friptura de miel(1) jpeg
Bucătărie
Bombardierele SUA au lovit un buncăr fortificat al Gardienilor Revoluției în timpul misiunilor de salvare a militarilor americani
Bombardier B 2 foto shutterstock jpg
În lume