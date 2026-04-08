Mănânci aceleași lucruri zilnic? Studiul care schimbă tot ce știai despre slăbit

Un nou studiu publicat de American Psychological Association schimbă modul în care privim dietele: nu diversitatea alimentară, ci rutina ar putea fi cheia slăbirii eficiente.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă, în mare parte, aceleași alimente zi de zi și își mențin aportul caloric constant pierd semnificativ mai mult în greutate decât cele care își schimbă frecvent meniul. Într-un mediu alimentar plin de tentații, simplificarea alegerilor reduce oboseala decizională și transformă dieta într-un automatism, nu într-o luptă zilnică.

Studiul, publicat în revista Health Psychology, a analizat comportamentul alimentar a 112 adulți supraponderali sau obezi, înscriși într-un program de slăbire de 12 săptămâni. Participanții au fost monitorizați atent: au înregistrat zilnic tot ce mănâncă într-o aplicație mobilă și s-au cântărit constant.

Cei care au consumat frecvent aceleași mese au pierdut, în medie, 5,9% din greutatea corporală. În comparație, participanții care au optat pentru o alimentație variată au slăbit doar 4,3%.

Pe lângă faptul că mâncau aceleași feluri de mâncare zilnic, un alt factor esențial s-a dovedit a fi constanța calorică. Cercetătorii au observat că fluctuațiile zilnice ale aportului de calorii afectează direct rezultatele: pentru fiecare variație de 100 de calorii, pierderea în greutate scade cu aproximativ 0,6%. Cu alte cuvinte, nu doar ce mănânci contează, ci și cât de consecvent ești de la o zi la alta.

De ce funcționează rutina alimentară

Explicația ține mai puțin de metabolism și mai mult de modul în care luăm decizii zi de zi. De fapt, nu mâncarea în sine este problema, ci faptul că trebuie să alegem constant ce să mâncăm. Într-un mediu în care avem la dispoziție o mulțime de opțiuni - de la fast-food la gustări rapide - fiecare masă devine o decizie care consumă energie și voință.

În timp, această „oboseală a deciziilor” își spune cuvântul. Cu cât trebuie să alegi mai des, cu atât crește riscul să optezi pentru varianta mai comodă, nu neapărat cea mai sănătoasă.

„Menținerea unei diete sănătoase la ora actuală necesită autocontrol constant”, a explicat coordonatoarea studiului, Charlotte Hagerman, cercetătoare la Oregon Research Institute. „Crearea unor obiceiuri clare legate de alimentație reduce această presiune și face ca alegerile sănătoase să vină mai natural.”

Cu alte cuvinte, atunci când ai deja stabilit ce mănânci, nu mai negociezi cu tine însuți la fiecare masă. Iar asta scade semnificativ șansele de a face alegeri impulsive, implicit mai puțin sănătoase.

Surpriza studiului: „paradoxul weekendului”

Un rezultat neașteptat i-a surprins chiar și pe cercetători. Participanții care au raportat un consum caloric mai mare în weekend au pierdut, paradoxal, mai mult în greutate. Nu pentru că ar fi mâncat „mai bine”, ci pentru că au fost mai consecvenți în a-și urmări mesele, inclusiv în contexte sociale. În schimb, alții au avut tendința să nu mai noteze tot ce consumă în weekend, ceea ce le-a afectat progresul.

Cercetătorii subliniază însă că aceste concluzii nu anulează complet beneficiile diversității alimentare. În mod normal, o alimentație variată este asociată cu un aport mai echilibrat de nutrienți, mai ales când include fructe și legume.

Diferența apare în contextul actual, în care varietatea nu înseamnă neapărat opțiuni mai sănătoase, ci, de multe ori, acces mai ușor la alimente procesate.

„Dacă am trăi într-un mediu alimentar mai sănătos, am încuraja probabil diversitatea”, spune Hagerman. „Dar, în realitate, o rutină alimentară îi ajută pe oameni să facă alegeri mai bune în mod constant, chiar dacă asta înseamnă o varietate mai redusă.”

Consecvența bate diversitatea

Mesajul studiului este simplu și, pentru mulți, contraintuitiv: atunci când vine vorba de slăbit, consecvența este mai importantă decât varietatea.

În practică, asta înseamnă că nu este nevoie să îți reinventezi meniul în fiecare zi sau să cauți permanent rețete noi. Din contră, cei care au rezultate mai bune sunt cei care își stabilesc câteva mese „de bază” - simple, echilibrate - și le repetă fără să transforme fiecare zi într-un exercițiu de voință.

Această abordare reduce presiunea de a lua decizii la fiecare masă și face mai ușor de respectat planul alimentar pe termen lung. În loc să oscilezi între alegeri bune și abateri, creezi un ritm stabil, ușor de menținut.

Altfel spus, cheia nu este să mănânci diferit în fiecare zi, ci să faci aceleași alegeri corecte, zi de zi. Iar în timp, această disciplină simplă face diferența.