Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci

Povestea lui Dmitri Senin, un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete ruse, pare desprinsă dintr-un thriller de spionaj cu accente macabre. Acuzat de dezertare și corupție de către sistemul pe care l-a servit timp de 18 ani, Senin a dezvăluit pentru prima dată cum a reușit să treacă granița Rusiei în 2022, apelând la o metodă de evadare pe cât de ingenioasă, pe atât de respingătoare: s-a ascuns în carcasa aflată în putrefacție a unei vaci.

Dmitri Senin nu se consideră un trădător sau un transfug în sensul clasic al termenului. În viziunea sa, el este victima unui sistem care „nu mai funcționează în interesul statului, ci pentru interesele unor indivizi influenți”. Fost colonel în cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB), Senin susține că a fost „lucrat” de propriii colegi după ce a coordonat un raid în care s-a confiscat suma record de 90 de milioane de lire sterline de la un ofițer de poliție corupt, scrie The Sun.

Evadarea prin „cimitirul animalelor”

După ani de zile petrecuți în clandestinitate chiar în inima Moscovei – unde s-a deghizat în persoană cu dizabilități pentru a-și vedea copiii de la distanță – Senin a realizat că „lichidatorii” Kremlinului sunt pe urmele sale. Planul celei de-a doua evadări, pus la punct în septembrie 2022, a fost de o complexitate brutală.

Ajutat de o rețea de traficanți, fostul spion a fost transportat la granița cu Kazahstanul. Pentru a înșela vigilenta camerelor cu termoviziune ale grănicerilor ruși, Senin a fost înfășurat în folie de aluminiu, echipat cu o mască de gaze și un costum de cauciuc, și introdus în interiorul unei vaci moarte. Cadavrul animalului, purtat de un tractor, a fost aruncat într-o râpă de la graniță, folosită de localnici drept groapă comună pentru animalele pierite.

„Aveam nevoie doar să fiu aruncat peste graniță”, a declarat Senin pentru The Telegraph. Odată ajuns pe pământ kazah, acesta s-a eliberat din carcasa animalului și a reușit să ajungă în Muntenegru, unde a cerut azil politic.

Anii de clandestinitate în bârlogul lupului

Un aspect fascinant al poveștii sale este decizia de a se ascunde în Rusia după prima tentativă de evadare din 2017. Urmărit de Egisto Ott, un celebru spion dublu austriac care lucra pentru Moscova, Senin a realizat că singurul loc unde nu va fi căutat este chiar sub nasul urmăritorilor săi.

„Am folosit logica FSB împotriva lor”, explică fostul ofițer. Timp de câțiva ani, a trăit sub acoperire în Moscova, comunicând cu familia prin scrisori lăsate în puncte moarte de recepție, exact ca în filmele de spionaj din epoca Războiului Rece. În tot acest timp, Moscova îl condamna în lipsă la nouă ani de închisoare pentru dezertare și luare de mită.

Muntenegru, refugiul final în fața Interpolului

Ajuns în Balcani, Senin a fost inițial reținut în baza unui mandat Interpol emis de Federația Rusă. Totuși, după cinci luni de detenție, autoritățile din Muntenegru au respins cererea de extrădare, declarând că acuzațiile Kremlinului au un caracter politic evident. În februarie 2023, fostul colonel a primit azil și a reușit să își aducă familia alături de el.