Diana Buzoianu anunță un buget mai mare pentru Programul Rabla în 2026 și accent pe mașinile produse în Europa

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, 14 mai, că programul Rabla ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei, în creștere față de 2025 și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

„Fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci noi luăm bani de pe certificate, de la operatori care lucrează în România, investesc în România, angajați în România și ducem, exportăm acești bani, ca să zic așa, poate în China, de exemplu, în momentul de față nu știu dacă este neapărat un model cu care putem să zicem că este cel mai bun model posibil.

Și atunci ne-am gândit: haideți să aducem banii aceștia, să-i multiplicăm și după ce aducem bani, cheltuim și dăm ca să putem să avem și un trafic mai puțin nociv pentru români și un impact de mediu mai mic, dar în același timp banii aceștia să se simtă mai aproape de România, să poată să aibă și un efect multiplicator pentru oamenii care investesc pentru fabricile, operatorii care investesc în România, creează locuri de muncă în România sau măcar în Europa”, a declarat aceasta la TVR Info.

„Rabla este extrem de importantă pentru Dacia”

Conform proiectului de buget al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), lansat în dezbatere publică, pentru Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, ar urma să fie alocată suma de 300 de milioane de lei și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

Anterior, Frank Marotte, directorul de vânzări la nivel global al companiei Dacia, avertiza că „piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”.

La rândul său, Mihai Bordeanu, director de țară al Renault Group și director general pentru Europa de Sud-Est al mărcii Dacia, a declarat că Rabla a reprezentat pentru industria auto un adevărat stimulent în fața avalanșei de mașini second-hand din import.

„Rabla este extrem de importantă pentru Dacia. Și nu avem nicio idee dacă programul va fi în 2026! Desigur, atunci încercăm nu doar noi, ci și voi ca jurnaliști, și am văzut lucruri în ziare.

Faci ceea ce este corect pentru că faci guvernul să se trezească și sper să o facă. Oricare ar fi Guvernul de mâine, se vor trezi și vor privi industria și industria auto, pentru că aceasta a fost de succes în România. Și nu cred că vor ca succesul să nu mai fie. Așadar, piața locală ar trebui să fie de asemenea importantă pentru ei”, a spus Mihai Bordeanu.