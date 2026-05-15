search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primăvara-n bucate și ciorbele strămoșilor care-ți încântă simțurile. Trei mâncăruri tradiționale atât de gustoase încât creează dependență

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primăvara este un sezon incredibil pentru gătit. Și asta fiindcă trufandalele de sezon ne oferă prilejul perfect pentru detoxifiere, vitaminizare dar și pentru a ne exersa calitățile de bucătari amatori cu rețete ușoare, dar delicioase. 

Ciorba de lobodă FOTO bucataras.ro
Ciorba de lobodă FOTO bucataras.ro

Primăvara umple piețele cu trufandale și oferă prilejul perfect pentru a ne vitaminiza corespunzător și, mai ales, pentru a scăpa de toxinele acumulate după mesele copioase de sărbători — în special după micii, cârnăciorii și cefele care au sfârâit pe grătare de 1 Mai. Este sezonul ideal pentru a avea grijă de sănătatea noastră, profitând de ajutorul generos al naturii. Mai mult, avem ocazia să ne exersăm aptitudinile de bucătari amatori și să ne impresionăm apropiații cu ingrediente simple, ușor și rapid de preparat, dar cu un impact gustativ maxim.

Trebuie menționat că bucătăria tradițională este profund sezonieră. În trecut, oamenii foloseau ingredientele aflate la îndemână, improvizând cu dibăcie preparate culinare absolut fantastice. Românii au păstrat câteva rețete tradiționale de primăvară care nu sunt doar extrem de gustoase, ci și deosebit de sănătoase. Iată trei dintre acestea:

Zama de lobodă: o comoară care ține doctorul departe

Una dintre cele mai sănătoase plante de primăvară pentru consumul uman este, fără îndoială, loboda. Mai exact, acele frunzulițe de un mov intens, pe care specialiștii le consideră o adevărată sursă de energie. Bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, dar cu un conținut caloric foarte scăzut, loboda este utilizată frecvent în curele de detoxifiere și în alimentația echilibrată.

În primul rând, aceasta este o sursă excelentă de vitaminele K, A și C. De asemenea, conține minerale esențiale precum fierul, calciul, magneziul, fosforul și manganul. Datorită conținutului ridicat de fibre, loboda ajută digestia și oferă rapid senzația de sațietate. Consumul ei combate anemia și astenia, detoxifică organismul, susține sistemul imunitar, sănătatea oaselor și a ochilor. Nu în ultimul rând, efectul său antioxidant încetinește procesele de îmbătrânire. Fără să cunoască toată această „terminologie” științifică, țăranul român era pe deplin conștient de beneficiile lobodei și, foarte important, o găsea din belșug în fiecare primăvară.

Ciorba de lobodă FOTO bucataras.ro
Ciorba de lobodă FOTO bucataras.ro

Așa s-a născut zama de lobodă, un preparat consumat în toate zonele geografice și etnografice ale țării. În Ardeal, aceasta se îmbină perfect cu șunca, în Oltenia se pregătește cu multe legume, iar în Moldova se acrește cu un borș bun. Iată o variantă delicioasă și tradițională de ciorbă de lobodă primăvăratică:

Aveți nevoie de:

  • Lobodă (2-3 legături);
  • Ceapă verde, morcov, păstârnac, țelină și ardei gras;
  • Opțional: o lingură de orez, puțină ștevie, smântână și ouă.

Mod de preparare: Mai întâi, se spală bine loboda și se taie fâșii subțiri, apoi se toacă restul legumelor. Se călește („undește”) puțin ceapa în untură (pentru gustul tradițional) sau în ulei, după care se stinge cu apă. Se adaugă restul legumelor tăiate mărunt și se lasă la foc mic să fiarbă.

Spre final, când legumele s-au înmuiat, adăugați loboda tocată și mai fierbeți totul maximum 10 minute. În acest punct, puteți alege una dintre variantele regionale: fie o lăsați „oltenească”, bogată în legume și fără smântână (caz în care adăugați o lingură de orez la fiert odată cu legumele), fie o acriți cu borș, ca în Moldova.

Există și varianta transilvăneană, mai consistentă și extrem de gustoasă: se amestecă gălbenușurile cu smântâna și se freacă bine. Pentru a evita brânzirea, compoziția se aduce la aceeași temperatură cu restul preparatului adăugând treptat câteva polonice de zeamă fierbinte peste ouă și smântână, amestecând continuu. Ulterior, amestecul se toarnă în oală. Deasupra se presară leuștean din belșug. În varianta ardelenească, la călit se poate pune și puțină șuncă de porc sau kaizer.

Notă: Nu uitați să opriți focul înainte de a drege ciorba cu amestecul de smântână și ou!

O regină de primăvară a bucătăriei românești

Una dintre cele mai delicioase și originale mâncăruri românești este, fără îndoială, ciorba de salată. Este sățioasă, sănătoasă și totodată gustoasă.

„Un lucru e sigur: alături de ciorba de fasole boabe, ciorba de fasole verde sau ciorba de cartofi cu afumătură (și mai sunt!), ciorba de salată verde din țările muntoase ale Bârsei, Făgărașului, Amlașului, Hațegului este un superlativ al verilor și toamnelor ardelenești, fiind totodată una dintre cele mai gustoase, hrănitoare și mai originale bucate ce se pot gusta în România”, preciza cunoscutul Radu Anton Roman în „Poveștile bucătăriei românești”.

Concluzia dură a producătorilor români de trufandale: „Nu avem nevoie de fonduri europene, dar să ne lase piețele în pace” FOTO

Iată de ce ai nevoie pentru o ciorbă de salată: evident, salată (vreo 5 legături), 200 de mililitri de lapte prins, 100 de grame de slană afumată, 100 de grame de cârnat afumat, jumătate de kilogram de zer, patru ouă, smântână, o căpățână de usturoi, un morcov și nițică făină. Nu uitați de sare, piper, boia și leuștean sau pătrunjel.

Ciorba de salată verde FOTO lauralaurentiu.ro
Ciorba de salată verde FOTO lauralaurentiu.ro

Începem prin a spăla bine salata și a o tăia fâșii sau „peștișori”. Apoi tăiem cât mai mărunt cârnatul, radem ceapa și morcovul. Se pun la fiert salata cu ceapa, morcovul și cârnatul. Între timp, ne facem de treabă. Adică rumenim slănina într-o oală sau tigăiță (nu o ardem). Separat, rumenim făina în două linguri de ulei cu o ceapă mică rasă, până devine un soi de sos subțire. Totodată, batem trei ouă și le facem omletă. Tăiem omleta fâșii. Zdrobim și usturoiul și-l amestecăm cu boiaua.

După ce a fiert ciorba cam 50 de minute, adăugăm tot ce am pregătit între timp: usturoiul cu boiaua, sosul de ceapă cu făină, omleta, dar și slăninuța prăjită. Mai fierbem un sfert de oră. Oprim focul și pregătim amestecul de gălbenușuri cu smântână și un pic de zer. Amestecăm bine, aducem la aceeași temperatură cu zeama din oală (adăugăm zeamă cu polonicul peste smântână și ouă, amestecând) și turnăm compoziția în ciorbă. Amestecăm bine. Se adaugă, în cele din urmă, verdeața. Pare cam migălos, dar este destul de ușor, iar rezultatul face tot timpul toți banii dați pe sălături și afumături.

Umilul măcriș și talentele sale ascunse

Pentru mulți, măcrișul este o plantă verde, banală, pe care o întâlnim mai peste tot în timpul primăverii, de la marginea pădurilor și până la pajiști și fânețe. Dincolo de simplitatea sa aparentă, măcrișul este un adevărat lord al primăverilor culinare românești. Este o plantă cu o valoare nutritivă ridicată, fiind extrem de apreciat pentru conținutul său bogat în vitamine, minerale și antioxidanți, având în același timp un aport caloric scăzut.

Este o sursă excelentă de vitamina C (poate acoperi peste 60-100% din doza zilnică recomandată), vitamina A (esențială pentru ochi și piele) și o serie de vitamine din complexul B. Totodată, conține cantități semnificative de fier, magneziu, potasiu (vasodilatator, ajută la tensiunea arterială) și calciu. Este, de asemenea, bogat în antioxidanți de tipul flavonoidelor și acizilor polifenolici. Are inclusiv efect antiinflamator.

Ciorba de măcriș FOTO petitchef.ro
Ciorba de măcriș FOTO petitchef.ro
Au apărut trufandalele în piețe. Cât îi costă pe români să mănânce sănătos

Iar bătrânii noștri știau prea bine beneficiile măcrișului. Și de aici s-au născut multe ciorbe cu poveste. Există mai multe variante. Una dintre ele este vegetală sau, mai bine zis, ovo-lacto-vegetariană.

Aveți nevoie de: una-două legături mari de măcriș, ardei roșu, un litru de zer, smântână, ouă. Să nu uităm de sare și piper.

Se fierbe zerul, iar când clocotește bine, se adaugă și măcrișul tăiat mărunt. Se fierbe repede, așa că trebuie să ne mișcăm iute. Călim în unt niște făină până se rumenește, amestecând mereu. Adăugăm ardeiul roșu (sau pasta de ardei), amestecăm bine și adăugăm amestecul în ciorbă. Mai fierbe un pic și dăm la o parte. Facem amestecul de ouă cu smântână, ca și la ciorba de salată sau la cea de lobodă, îl aducem la aceeași temperatură cu zeama și îl turnăm în oală. Verificăm de sare și piper. Nu uitați de verdeață.

Mai există o variantă „carnivoră”. Mai precis, adăugăm carne de pui. Aceasta o fierbem prima dată (de această dată în apă), spumăm și ulterior punem măcrișul. Facem aceeași operațiune cu făina și ardeiul, dar și cu dressing-ul de smântână și ou de la final. Prin Ardeal se plusează și se adaugă de-a dreptul kaizer, gușă sau alte afumături delicioase.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
gandul.ro
image
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
mediafax.ro
image
Cu ce echipă din SuperLiga ține, de fapt, Alexandra Căpitănescu. Artista care a dus România în marea finală Eurovision nu s-a ascuns. „E viața mea”
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a numit „liberalul pursânge” potrivit să fie premier PNL în viitorul Guvern: „Predoiu nu este soluția minune”
libertatea.ro
image
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
digisport.ro
image
2 zodii încep luna iunie pe picior mare. Urmează cea mai bună vară din viața lor, primesc vești excelente din partea astrelor
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
EXCLUSIV. 300 de români dați afară zilnic în 2026. Domeniile cu cele mai multe concedieri
observatornews.ro
image
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cum verifici dacă ai bani nerevendicați de la stat. Sumele pe care mulți români uită să le ceară
playtech.ro
image
„Trăia dintr-un salariu de mizerie!”. Nadia Comăneci, „forțată” de regimul comunist să fugă în America înainte de Revoluție
fanatik.ro
image
Mitul ”inflației lui Bolojan”: Cât din criza de astăzi este rezultatul ”austerității” din 2025. Economist: ”Prăduiala din anii trecuți a fost chiar mai mare decât în pandemie”
ziare.com
image
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
digisport.ro
image
De ce dai scroll rapid pe rețelele sociale fără să citești? Ce spune psihologia despre acest obicei aparent banal
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie înainte de consultările de la Cotroceni!
romaniatv.net
image
ANAF extinde controalele. Fiscul verifică toate tranzacțiile unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior
click.ro
image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
click.ro
image
Trucul folosit de grădinarii cu experiență: ce legume și plante trebuie cultivate împreună pentru recolte mai bogate
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Brooke Shields foto Profimedia jpg
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?