Ce este complexul interzis Zhongnanhai, sediul puterii chineze unde Trump a fost invitat prima dată

Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit vineri, 15 mai, cu omologul american, Donald Trump, la Zhongnanhai, un complex păzit puternic din Beijing unde locuiesc și lucrează cei mai importanți oficiali chinezi.

→ Imaginea 1/5: Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP

Locul unde s-au întâlnit cei doi este secret și inaccesibil publicului larg. Zhongnanhai este sediul guvernamental împrejmuit unde liderii Partidului Comunist Chinez trăiesc și își desfășoară activitatea încă din anii 1950.

Este extrem de rar ca un lider străin să fie primit acolo, având în vedere că Trump nu a fost primit în acest complex în timpul vizitei sale din 2017, scrie The New York Times. Shen Dingli, specialist în relații internaționale din Shanghai, a declarat înaintea întâlnirii că alegerea acestui loc subliniază caracterul personal al relației dintre Trump și Xi.

Spre deosebire de Casa Albă, Zhongnanhai nu este deschis publicului. Cele mai importante decizii politice sunt luate acolo și anunțate abia când liderii decid acest lucru.

Rezidenții, inclusiv Xi Jinping, beneficiază de privilegii exclusive, precum servicii medicale de lux și reședințe somptuoase.

Complexul Zhongnanhai a fost inițial o grădină imperială, devenind ulterior centrul puterii comuniste chineze după 1949, când Mao Zedong și alți lideri l-au ales drept reședință și sediu de conducere. În 1972, Mao l-a primit acolo pe Richard Nixon, într-o vizită care a contribuit la reluarea relațiilor diplomatice dintre China și Statele Unite.

Xi Jinping a primit aici doar câțiva lideri străini, printre care președintele rus Vladimir Putin și liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko.

În 2002, fostul președinte american George W. Bush s-a plimbat pe malul lacului împreună cu liderul chinez Jiang Zemin. În 2014, Barack Obama a făcut o plimbare pe insula Yingtai alături de Xi Jinping, moment descris de agenția chineză Xinhua drept unul dintre „momentele definitorii ale relațiilor bilaterale”.

Liderii chinezi au primit la Zhongnanhai și directori ai unor mari companii americane. Tim Cook și Elon Musk au vizitat complexul de mai multe ori.

Statele Unite și China au convenit să își consolideze relațiile de cooperare în cadrul summitului desfășurat joi la Beijing, într-o întâlnire cu miză ridicată între două puteri care s-au confruntat în ultimii ani pe teme precum comerțul, tehnologia, drepturile omului și securitatea.

SUA doresc ajutorul Chinei pentru a readuce Iranul la masa negocierilor, în timp ce China a jucat în tăcere rolul de pacificator în culise, fără a se implica în conflict.

Donald Trump este însoțit la Beijing de o importantă delegație de afaceri, din care fac parte lideri ai unor mari companii americane, inclusiv Elon Musk și Jensen Huang, directorul general al Nvidia.