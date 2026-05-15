„Să petreacă vacanțele în țară”. Soluția ministrului Economiei pentru români, după avertismentele privind zborurile și combustibilul

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, le recomandă românilor să își petreacă vacanțele în România și să aleagă destinațiile turistice interne pentru concediile din acest an, subliniind importanța susținerii turismului local și a economiei naționale prin consumul de servicii din țară. Declarațiile au fost făcute joi seară, în cadrul galei „Destinația Anului”.

„Legat de combustibil și zboruri, întotdeauna pot fi anumite motive de îngrijorare, dar nici nu putem să prevedem exact cum va decurge criza. Cred că îndemnul meu pentru români este clar, și a fost și când am fost aici la deschiderea litoralului și când am vorbit în calitate și de ministru al Turismului, să petreacă vacanțe și în țară”, a declarat Irineu Darău.

Oficialul consideră că anul 2026 ar putea reprezenta un moment important pentru turismul românesc, ma ales că tot mai mulți români caută variante mai sigure și mai accesibile pentru concedii.

„Chiar cred că și din punct de vedere al siguranței și al prețurilor și al încurajării economiei, 2026 poate să fie anul în care aproape toți românii să aleagă România drept destinație pentru a ne crește economia și turismul”, a mai spus oficialul.

Ulterior, ministrul Irineu Darău a venit cu un mesaj similar și pe Facebook, unde a subliniat importanța susținerii turismului românesc și a comunităților locale.

„Mă bucur să văd că această competiție crește de la an la an și că reușește să pună în lumină tot mai multe locuri valoroase din România. Cele aproximativ 450.000 de voturi din partea publicului arată că există un interes real pentru turismul românesc și pentru destinațiile construite și promovate cu seriozitate și viziune. Într-o perioadă complicată pentru multe afaceri locale, atunci când alegem să călătorim prin România alegem, de fapt, să susținem antreprenori români, comunități locale și oameni care investesc în dezvoltarea acestor locuri. Felicitări tuturor finaliștilor și organizatorilor pentru ceea ce au construit în jurul acestui proiect! România are enorm de multe locuri care merită descoperite mai bine - inclusiv de către noi, românii”, a transmis acesta pe Facebook.

În ultimele luni, creșterea prețurilor la combustibil și tensiunile internaționale au ridicat semne de întrebare privind costurile transportului și accesibilitatea vacanțelor în străinătate.