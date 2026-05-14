Băsescu contestă teoria implicării Rusiei în anularea alegerilor: „Nimic legat de ruși... O afacere dâmbovițeană”

Anularea alegerilor prezidențiale continuă să stârnească dezbateri și controverse în spațiul public. Fostul președinte Traian Băsescu acuză că decizia a fost „o afacere dâmbovițeană” și se declară sceptic în privința implicării Rusiei.

Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale continuă să fie una dintre cele mai controversate teme de pe agenda publică, alimentând dezbateri despre motivele reale care au dus la invalidarea scrutinului, despre eventuale influențe externe și despre rolul instituțiilor statului în gestionarea crizei.

În acest context, fostul președinte al României, Traian Băsescu, invitat miercuri seară la TVR Info, a descris anularea alegerilor drept „o afacere dâmbovițeană” și și-a exprimat îndoiala că autoritățile vor putea demonstra o implicare a Rusiei în procesul electoral.

„Nimic legat de ruşi” în explicațiile Curții Constituționale

Băsescu a susținut că motivele invocate public de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor au vizat chestiuni precum finanțarea și influențele asupra procesului electoral, fără a face referire la o implicare rusă.

„A ieșit doamna președintă a Curţii Constituţionale şi a spus motivele pentru care a anulat alegerea preşedintelui. Erau legate de finanţare, de influenţe şi aşa mai departe. Nimic legat de ruşi. Nimic. Deci, şi nu întâmplător a ieşit preşedinta Curţii Constituţionale, a ieşit ca să ia de pe fruntea Curţii Constituţionale anatema că în baza unui raport al serviciilor au fost anulate alegerile. Nu. Se pare că noi nu l-am primit. Pur şi simplu ne-a anunțat că din motive constituționale a anulat”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia fostului președinte, intervenția publică a președintei Curții Constituționale a avut rolul de a clarifica faptul că decizia de anulare nu s-a bazat pe rapoarte ale serviciilor secrete privind influențe externe, ci pe argumente de natură constituțională.

„Nu e treaba președintelui”

Întrebat dacă raportul promis de Nicuşor Dan ar trebui prezentat chiar de șeful statului, Traian Băsescu a apreciat că o astfel de implicare ar reprezenta „o mare greșeală”, explicând că, în locul actualului lider de la Cotroceni, ar fi sesizat direct Parchetul General și ar fi pus la dispoziția procurorilor toate documentele relevante rezultate în urma ședințelor CSAT în care s-a discutat problema.

„Mare greșeală! Eu am spus tot timpul că nu e treaba lui. Dacă eram în locul dânsului - şi nu prea îmi place să mă substitui, dar am mai spus-o, aşa că o mai spun o dată - chemam procurorul general. Erau toate actele CSAT-ului din ședința în care s-a dezbătut problema cu raportul serviciilor, cu stenogramele fiecărei intervenții a membrilor CSAT. Şi le dădeam cu opis şi sub semnătură procurorului general, domnul procuror general, ia vezi tu dacă e ceva aici. Ce vă spun eu însă cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere dâmbovițeană”, a afirmat Traian Băsescu.

Potrivit acestuia, șeful statului nu ar trebui să joace rolul unei autorități de investigație, ci să permită instituțiilor competente să stabilească dacă există elemente care justifică o anchetă penală.

„Trebuie să închidă subiectul. Să închidă spunând «Nu avem probe, sau avem probe, sau am constatat că sunt elemente care necesită ancheta Parchetului General». Nu-i treaba președintelui”, a punctat Traian Băsescu, insistând asupra limitelor constituționale ale funcției prezidențiale şi subliniind că legalitatea alegerilor nu intră în atribuțiile directe ale președintelui.

„Președintele României nu are atribuții în a constata legalitatea alegerilor”, a punctat el.

„Nu ni l-au furat rușii, ni l-am furat noi”

Totodată, el și-a exprimat scepticismul că vor apărea dovezi solide privind o implicare a Rusiei în anularea scrutinului și a susținut că tema a fost exploatată propagandistic după apariția suspiciunilor.

„Va trebui să găsească o soluție, pentru că mă îndoiesc că se vor găsi probe că sunt implicați rușii. Rușii, în ticăloșia lor, când au văzut că apar suspiciuni, au jucat-o propagandistic cu doamna Zaharova, cu toată lumea, făceau declarații, plus oamenii de influență pe care îi au în presă, societatea civilă, toți o țineau cu ruşii cum ne-au furat președintele. Nu, ni l-am furat noi. Și nu e prima dată”, a declarat Băsescu.

În același context, fostul șef al statului a făcut referire la PSD, partid pe care l-a acuzat că are antecedente în ceea ce privește influențarea proceselor electorale.

„Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage peste alegeri”, a afirmat acesta.

Pentru a-și argumenta punctul de vedere, Traian Băsescu a invocat experiența alegerilor prezidențiale din 2009, scrutin pe care spune că l-a câștigat în pofida tentativelor de contestare și renumărare a voturilor.

„Le-am trăit, le-am simțit pe pielea mea. Mi-aduc aminte alegerile din 2009 când nu știau cum să falsifice rezultatul să nu câștig eu alegerile, dă-i că-s furate voturi, că se renumărăm, s-au renumărat. Până la urmă le-am câștigat”, a încheiat Traian Băsescu.