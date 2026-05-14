search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Băsescu contestă teoria implicării Rusiei în anularea alegerilor: „Nimic legat de ruși... O afacere dâmbovițeană”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anularea alegerilor prezidențiale continuă să stârnească dezbateri și controverse în spațiul public. Fostul președinte Traian Băsescu acuză că decizia a fost „o afacere dâmbovițeană” și se declară sceptic în privința implicării Rusiei.

Traian Băsescu reaprinde controversa anulării alegerilor. FOTO: arhivă
Traian Băsescu reaprinde controversa anulării alegerilor. FOTO: arhivă

Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale continuă să fie una dintre cele mai controversate teme de pe agenda publică, alimentând dezbateri despre motivele reale care au dus la invalidarea scrutinului, despre eventuale influențe externe și despre rolul instituțiilor statului în gestionarea crizei.

În acest context, fostul președinte al României, Traian Băsescu, invitat miercuri seară la TVR Info, a descris anularea alegerilor drept „o afacere dâmbovițeană” și și-a exprimat îndoiala că autoritățile vor putea demonstra o implicare a Rusiei în procesul electoral.

 „Nimic legat de ruşi” în explicațiile Curții Constituționale

Băsescu a susținut că motivele invocate public de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor au vizat chestiuni precum finanțarea și influențele asupra procesului electoral, fără a face referire la o implicare rusă.

„A ieșit doamna președintă a Curţii Constituţionale şi a spus motivele pentru care a anulat alegerea preşedintelui. Erau legate de finanţare, de influenţe şi aşa mai departe. Nimic legat de ruşi. Nimic. Deci, şi nu întâmplător a ieşit preşedinta Curţii Constituţionale, a ieşit ca să ia de pe fruntea Curţii Constituţionale anatema că în baza unui raport al serviciilor au fost anulate alegerile. Nu. Se pare că noi nu l-am primit. Pur şi simplu ne-a anunțat că din motive constituționale a anulat”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia fostului președinte, intervenția publică a președintei Curții Constituționale a avut rolul de a clarifica faptul că decizia de anulare nu s-a bazat pe rapoarte ale serviciilor secrete privind influențe externe, ci pe argumente de natură constituțională.

 „Nu e treaba președintelui”

Întrebat dacă raportul promis de Nicuşor Dan ar trebui prezentat chiar de șeful statului, Traian Băsescu a apreciat că o astfel de implicare ar reprezenta „o mare greșeală”, explicând că, în locul actualului lider de la Cotroceni, ar fi sesizat direct Parchetul General și ar fi pus la dispoziția procurorilor toate documentele relevante rezultate în urma ședințelor CSAT în care s-a discutat problema.

„Mare greșeală! Eu am spus tot timpul că nu e treaba lui. Dacă eram în locul dânsului - şi nu prea îmi place să mă substitui, dar am mai spus-o, aşa că o mai spun o dată - chemam procurorul general. Erau toate actele CSAT-ului din ședința în care s-a dezbătut problema cu raportul serviciilor, cu stenogramele fiecărei intervenții a membrilor CSAT. Şi le dădeam cu opis şi sub semnătură procurorului general, domnul procuror general, ia vezi tu dacă e ceva aici. Ce vă spun eu însă cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere dâmbovițeană”, a afirmat Traian Băsescu.

Potrivit acestuia, șeful statului nu ar trebui să joace rolul unei autorități de investigație, ci să permită instituțiilor competente să stabilească dacă există elemente care justifică o anchetă penală.

„Trebuie să închidă subiectul. Să închidă spunând «Nu avem probe, sau avem probe, sau am constatat că sunt elemente care necesită ancheta Parchetului General». Nu-i treaba președintelui”, a punctat Traian Băsescu, insistând asupra limitelor constituționale ale funcției prezidențiale şi subliniind că legalitatea alegerilor nu intră în atribuțiile directe ale președintelui.

„Președintele României nu are atribuții în a constata legalitatea alegerilor”, a punctat el.

„Nu ni l-au furat rușii, ni l-am furat noi”

Totodată, el și-a exprimat scepticismul că vor apărea dovezi solide privind o implicare a Rusiei în anularea scrutinului și a susținut că tema a fost exploatată propagandistic după apariția suspiciunilor.

„Va trebui să găsească o soluție, pentru că mă îndoiesc că se vor găsi probe că sunt implicați rușii. Rușii, în ticăloșia lor, când au văzut că apar suspiciuni, au jucat-o propagandistic cu doamna Zaharova, cu toată lumea, făceau declarații, plus oamenii de influență pe care îi au în presă, societatea civilă, toți o țineau cu ruşii cum ne-au furat președintele. Nu, ni l-am furat noi. Și nu e prima dată”, a declarat Băsescu.

În același context, fostul șef al statului a făcut referire la PSD, partid pe care l-a acuzat că are antecedente în ceea ce privește influențarea proceselor electorale.

„Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage peste alegeri”, a afirmat acesta.

Pentru a-și argumenta punctul de vedere, Traian Băsescu a invocat experiența alegerilor prezidențiale din 2009, scrutin pe care spune că l-a câștigat în pofida tentativelor de contestare și renumărare a voturilor.

„Le-am trăit, le-am simțit pe pielea mea. Mi-aduc aminte alegerile din 2009 când nu știau cum să falsifice rezultatul să nu câștig eu alegerile, dă-i că-s furate voturi, că se renumărăm, s-au renumărat. Până la urmă le-am câștigat”, a încheiat Traian Băsescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
gandul.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu noul SUV DACIA! Striker a fost fotografiat în România
mediafax.ro
image
S-a aflat secretul Soranei Cîrstea. Ce face la 36 de ani
fanatik.ro
image
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
libertatea.ro
image
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
digisport.ro
image
Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes! A sfidat regulile
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
A vrut să își salveze prietena și acum se luptă pentru propria sa viață. Filmul tragediei din Chitila
observatornews.ro
image
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești întreținerea la timp. Mulți proprietari află prea târziu
playtech.ro
image
Eugen Trică sare la gâtul fanilor olteni după atacurile la Atanas: „Să te duci să le dai 7 goluri, dacă poți, pe Oblemenco! De ce ți-ai cerut scuze, pentru ce?!”
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Românul care a cucerit Metallica! Povestea incredibilă a lui Dino Muradian, omul care face chitare de zeci de mii de dolari
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare privind Ordonanța SAFE! Ajunge la CCR
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a te proteja de Alzheimer?