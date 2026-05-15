Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Raportul care arată cum poate România să dea lovitura prin investiții în apărare. Fiecare euro investit aduce 3 euro înapoi în economie

Reînarmarea accelerată a Europei deschide una dintre cele mai mari oportunități economice și industriale din ultimele decenii, însă România riscă să rămână în urma altor state de pe flancul estic al NATO dacă nu accelerează investițiile și modernizarea industriei de apărare.

România trebuie să accelereze investițiile și modernizarea industriei de apărare. Foto arhivă

Creșterea tensiunilor de securitate din Europa și deciziile NATO privind majorarea cheltuielilor militare schimbă radical prioritățile economice ale statelor europene. În acest nou context, apărarea nu mai este doar o componentă strategică, ci devine și un puternic motor economic, capabil să genereze investiții, locuri de muncă și dezvoltare industrială.

Aceste concluzii apar în raportul „România la intersecția dintre securitate și economie”, realizat de EY România, care analizează impactul noii curse europene pentru reînarmare asupra economiei și industriei locale.

Statele NATO investesc masiv. România avansează mai lent

Potrivit raportului, după izbucnirea războiului din Ucraina, statele de pe flancul estic al NATO și-au accelerat puternic cheltuielile pentru apărare, toate depășind pragul de 2% din PIB.

Diferențele dintre state sunt însă majore. Polonia, de exemplu, s-a detașat prin investiții rapide și programe ambițioase de modernizare militară, în timp ce România a ales o abordare mai prudentă, bazată pe sustenabilitate bugetară și stabilitate macroeconomică.

Deși bugetele pentru echipamente militare au crescut în ultimii ani, ponderea României în totalul investițiilor regionale s-a redus pe măsură ce alte state au accelerat mult mai agresiv programele de înzestrare.

„România a făcut pași importanți prin creșterea bugetului și a cheltuielilor pentru echipamente militare, însă rămâne sub nivelul de ambiție pe care dimensiunea și poziția sa geografică, potențialul industrial și importanța geostrategică l-ar justifica”, afirmă Cătălina Dodu, Partener și Cybersecurity Leader for EMEIA Defence Sector & Technology Consulting România Leader în cadrul EY România.

Cererea explodează, iar Europa nu mai poate produce suficient

Raportul arată că industria europeană de apărare se confruntă cu o presiune fără precedent. Cererea pentru muniții, echipamente și sisteme avansate a crescut atât de rapid încât depășește capacitățile actuale de producție.

În perioada 2017–2024, comenzile restante din industria europeană de apărare au crescut cu 183%, ceea ce indică un dezechilibru major între cerere și capacitatea de producție.

În acest context, țările care pot oferi noi capacități industriale sau pot atrage investiții strategice devin tot mai importante în arhitectura europeană de securitate.

România pornește însă cu dezavantaje acumulate în ultimele decenii: subfinanțarea industriei de apărare, lipsa investițiilor și integrarea limitată în lanțurile europene de producție.

Investițiile din industria de apărare pot accelera: Guvernul a aprobat cadrul legislativ

Cu toate acestea, raportul EY susține că actualul context reprezintă și o oportunitate reală pentru România, dacă statul reușește să atragă capital, tehnologie și parteneriate industriale solide.

Apărarea poate deveni un motor economic major

Specialiștii EY atrag atenția că investițiile în apărare generează efecte economice mult dincolo de industria militară propriu-zisă.

„Decizia țărilor NATO de a majora cheltuielile de apărare până la 5% din PIB până în 2035 creează una dintre cele mai mari oportunități economice și industriale ale Europei din ultimele decenii. Creșterea accelerată a cererii pentru echipamente militare, muniții și sisteme avansate generează un efect de multiplicare care poate aduce beneficii semnificative atât sectorului public, cât și celui privat”, spune Sofia Stoican, Partener și Business Consulting Government & Public Sector Leader, EY România.

Raportul arată că fiecare euro generat direct în industria de apărare produce, în medie, încă 2,7 euro în economie prin efectele din lanțurile de aprovizionare și industriile conexe.

De asemenea, fiecare loc de muncă creat direct în sector generează încă 2,4 locuri de muncă suplimentare în alte domenii.

„O investiție bine structurată și riguros implementată în industria de apărare generează beneficii economice și strategice semnificative: locuri de muncă înalt calificate, transfer de know-how, creșterea capacității tehnologice și o reprofesionalizare autentică a sectorului”, explică Sebastian Popescu, Partener și Head of Grants and Incentives Advisory, EY-Parthenon România.

România are de ales între reformă și stagnare

Raportul EY concluzionează că România se află într-un moment decisiv. Statul trebuie fie să accelereze modernizarea companiilor de stat din industria de apărare prin investiții și tehnologizare, fie să creeze condițiile necesare pentru atragerea investitorilor internaționali capabili să integreze producția locală în lanțurile europene și globale.

În lipsa unor decizii rapide și coerente, România riscă să piardă o oportunitate economică majoră într-un moment în care Europa investește masiv în securitate și reindustrializare.

În schimb, dacă actualul context geopolitic va fi valorificat inteligent, industria de apărare ar putea deveni unul dintre principalele motoare de dezvoltare economică și tehnologică ale României în următorul deceniu.

