Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Ucraina ripostează după atacul masiv al Rusiei, cu lovituri în infrastructura militară și energetică din Rusia: explozii la rafinăria din Riazan

Armata Ucrainei a lansat în noaptea de vineri, 15 mai, un atac de amploare cu drone, vizând infrastructură militară și energetică din mai multe regiuni ale Rusiei.

FOTO: X @NotWoofers

Locuitorii din Riazan au transmis că au văzut mai multe drone zburând deasupra orașului înainte de a auzi explozii puternice în zona rafinăriei, scrie Kyiv Independent.

Considerată una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, rafinăria din Riazan produce peste 17,1 milioane de tone de petrol anual și a fost în mod repetat ținta atacurilor din cauza rolului său în alimentarea mașinii de război ruse.

Guvernatorul regiunii Riazan, Pavlo Malkov, a declarat că fragmente de drone au lovit o întreprindere nespecificată din regiune, precum și mai multe clădiri rezidențiale.

Oficialul rus a susținut că trei persoane au murit și alte 12 au fost rănite în urma atacului ucrainean.

Amploarea completă a pagubelor nu era clară imediat după incident.

Canale Telegram rusești au relatat despre fum observat la un aerodrom militar din regiunea Krasnodar și explozii în Crimeea, în urma unor presupuse atacuri cu drone ucrainene.

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a anunțat că cinci drone au fost interceptate, iar două aeroporturi și-au suspendat temporar activitatea.

Publicația Kyiv Independent a precizat că informațiile nu au putut fi verificate independent, iar armata ucraineană nu a comentat atacurile.

La rândul său, Rusia a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, folosind peste 700 de drone și rachete.

Principala țintă a fost Kievul, unde bombardamentele au provocat moartea unei persoane și rănirea altor zeci, potrivit autorităților ucrainene.

Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în sectorul Darnîțki, din estul Kievului, unde o clădire rezidențială cu mai multe etaje s-a prăbușit parțial în urma unei explozii puternice. Echipele de intervenție au reușit să scoată zece persoane de sub dărâmături, iar operațiunile de căutare continuă cu ajutorul utilajelor grele și al câinilor specializați.

