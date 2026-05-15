Directorul CIA s-a întâlnit cu oficiali cubanezi la Havana, „într-un context marcat de relaţii bilaterale complexe”

O delegaţie americană condusă de directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat joi, 14 mai, o vizită la Havana, unde s-a întâlnit cu înalţi oficiali cubanezi.

„În urma solicitării înaintate de guvernul Statelor Unite de a primi la Havana o delegaţie condusă de directorul CIA, John Ratcliffe, Conducerea Revoluţiei a aprobat organizarea acestei vizite şi întâlnirea cu omologii săi din Ministerul de Interne”, a făcut cunoscut guvernul comunist cubanez, potrivit Agerpres.

Solicitată de AFP pentru a confirma această reuniune cu caracter excepţional, CIA nu a răspuns imediat.

Autorităţile cubaneze au precizat că această întâlnire, care s-a desfăşurat „într-un context marcat de relaţii bilaterale complexe”, trebuie să „contribuie la dialogul politic dintre cele două naţiuni”.

Cuba a transmis că discuțiile cu SUA au demonstrat că insula nu reprezintă o amenințare la adresa securității americane și că nu există motive legitime pentru menținerea sa pe lista statelor care susțin terorismul.

Trump consideră Cuba „o amenințare extraordinară”

La începutul lunii mai, Cuba a criticat noile sancțiuni impuse de președintele SUA, Donald Trump asupra insulei, în aceeași zi în care au avut proteste la ambasada SUA la Havana.

Măsurile vizează extinderea sancțiunilor asupra unor sectoare-cheie ale economiei cubaneze, inclusiv energie, minerit, apărare, servicii financiare și securitate.

De asemenea, sunt vizate persoane ce operează în aceste domenii, cât și oficiali acuzați de „încălcări grave ale drepturilor omului” sau corupție. Sunt vizate în special băncile străine care colaborează cu guvernul cubanez şi sunt impuse restricţii în materie de imigraţie.

Trump a justificat decizia afirmând că insula comunistă, aflată la aproximativ 150 km de Florida, continuă să reprezinte „o amenințare extraordinară” pentru securitatea națională a SUA.

Acesta a sugerat din nou posibilitatea unei intervenții militare, evocând inclusiv scenariul unei demonstrații de forță navală în apropierea Cubei, eventual pe drumul de întoarcere din Orientul Mijlociu, după încheierea războiului cu Iranul.