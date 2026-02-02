Dr. David Perlmutter: Care sunt cele 5 bacterii care susțin sănătatea creierului și imunitatea

Neurologul dr. David Perlmutter atrage atenția că, din miile de bacterii care alcătuiesc microbiomul uman, doar câteva au fost studiate riguros privind impactul pe care îl au asupra sănătății.

Într-o postare publicată pe blogul său, el identifică cinci specii-cheie care susțin sănătatea creierului și imunitatea: de la Lactobacillus plantarum, prezent în alimente fermentate precum kimchi, până la Bifidobacterium longum, implicată în echilibrul florei intestinale.

Lactobacillus plantarum

Prezentă în kimchi, varză murată și alte legume fermentate, Lactobacillus plantarum este una dintre cele mai studiate bacterii când vine vorba de sănătatea intestinală. Rezistă bine în mediul acid al stomacului și este asociată cu reglarea răspunsului imun și reducerea inflamației la nivel digestiv.

Unul dintre rolurile importante ale acestei bacterii este protejarea peretelui intestinal. Practic, ajută intestinul să rămână „etanș”, astfel încât bacteriile dăunătoare și substanțele inflamatorii să nu ajungă în sânge - lucru asociat cu un risc mai mic de probleme inflamatorii în tot corpul.

Unele studii arată că L. plantarum poate reduce inflamația și poate regla reacțiile sistemului imunitar, inclusiv în afecțiuni autoimune. Există indicii și că ajută la descompunerea proteinelor, lucru relevant pentru persoanele cu sensibilități alimentare.

În plus, L. plantarum ajută organismul să folosească mai eficient nutrienți precum acizii grași omega-3, vitaminele și compușii antioxidanți din alimente, prin modul în care sprijină digestia și absorbția acestora la nivel intestinal.

Lactobacillus acidophilus

Întâlnită frecvent în iaurt și alte produse lactate fermentate, Lactobacillus acidophilus este una dintre cele mai cunoscute bacterii probiotice. La nivel intestinal, ajută la menținerea echilibrului dintre bacteriile benefice și cele dăunătoare, având efecte directe asupra sistemului imunitar.

La femei, este asociată cu reducerea Candida albicans, responsabilă de apariția candidozei vaginale.

Mai multe studii clinice arată că L. acidophilus poate contribui la scăderea colesterolului. De asemenea, în intestinul subțire, produce substanțe cu efect antibacterian, care limitează dezvoltarea microorganismelor dăunătoare.

Lactobacillus brevis

Prezentă în alimente fermentate precum varza murată și castraveții murați, Lactobacillus brevis este asociată cu activarea unor mecanisme de apărare ale organismului, inclusiv a unor celule implicate direct în lupta cu infecțiile.

Există date care arată eficiența sa în gestionarea vaginozei bacteriene, motiv pentru care această bacterie este inclusă în unele produse pentru sănătatea intimă. De asemenea, limitează dezvoltarea unor bacterii dăunătoare din intestin.

Cercetările arată că L. brevis poate crește nivelul BDNF (factor neurotrofic derivat din creier), o substanță implicată în formarea de noi neuroni și în întărirea conexiunilor existente. Acest mecanism este asociat cu menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

Bifidobacterium lactis

Cunoscută și ca B. animalis, această bacterie se găsește frecvent în produsele lactate fermentate. Studiile arată că B. lactis poate reduce frecvența tulburărilor digestive și susține funcția imunitară.

Există dovezi conform cărora ajută la combaterea unor bacterii transmise prin alimente, inclusiv Salmonella, și poate scădea riscul episoadelor de diaree acută. Cercetările clinice indică și o reducere a infecțiilor gastrointestinale atunci când este administrată regulat, precum și o refacere mai rapidă după expunerea la bacterii dăunătoare.

Pentru persoanele cu digestie sensibilă, B. lactis este una dintre bacteriile cel mai frecvent folosite pentru menținerea echilibrului intestinal.

Bifidobacterium longum

Una dintre primele bacterii care colonizează organismul uman după naștere, Bifidobacterium longum joacă un rol important în formarea microbiomului și în modul în care sistemul imunitar se dezvoltă și se reglează.

Studiile arată că B. longum ajută persoanele care au probleme cu lactoza, reduce episoadele de diaree și poate tempera unele reacții alimentare. În intestin, limitează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare și contribuie la protejarea celulelor prin efectul său antioxidant.

Experimentele pe animale indică și un efect asupra stării emoționale: prezența B. longum a fost legată de niveluri mai scăzute de anxietate, susținând ideea că flora intestinală influențează direct creierul. La fel ca L. acidophilus, este implicată și în menținerea colesterolului în limite normale.

Introducerea acestor cinci bacterii în alimentația zilnică se poate face simplu, prin consum regulat de alimente fermentate precum iaurtul simplu, kefirul, varza murată sau kimchi. Pentru cei care aleg suplimentele, există formule care le combină într-o singură capsulă.

Microbiomul intestinal joacă un rol-cheie în digestie, imunitate și funcția cerebrală. Alimentația bogată în fibre, alimente fermentate și probiotice ajută la menținerea echilibrului bacteriilor benefice, cu efecte vizibile asupra concentrării, stării de spirit și inflamației din corp. Când acest echilibru se pierde, pot apărea probleme metabolice, dar și tulburări legate de sănătatea mintală, precum anxietatea sau depresia.