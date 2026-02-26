FCSB i-a băgat pe toți în priză ca să prindă play-off-ul. Dorită de șeful LPF, campioana este persiflată de fotbaliștii rivali

FCSB are meci duminică (ora 21:00), la Arad, cu UTA, în vreme ce adversara în lupta pentru locul 6, FCS Argeș, joacă trei ore mai devreme, pe „Arena Națională”, cu Dinamo. Este etapa a 29-a din Superliga de fotbal, penultima din sezonul regular.

Gino Iorgulescu, 69 de ani, o cere pe FCSB în play-off. Liderul giurgiuvean de la LPF a lăsat orice urmă de imparțialitate și s-a pronunțat la televizor.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele. FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a afirmat Iorgulescu la Digi.

„Să cumpere totă Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”

Farul are meci sâmbătă cu CFR Cluj, la Constanța, de la ora 20:00. Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, nu i-a rămas dator fostului patron, Gigi Becali (67), care sugerase zilele trecute că l-a trimis înapoi la formația dobrogeană doar pentru a încurca rivalele campioanei în drumul spre play-off. Așadar, să o ajute pe FCSB să ajungă în top 6.

În conferința de presă premergătoare partidei Farul - CFR Cluj, Alibec l-a luat peste picior pe latifundiar.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!", a răspuns atacantul dobrogenilor. Farul nu mai are șanse matematice la play-off.

Denis Alibec a jucat 14 meciuri în acest sezon pentru FCSB, perioadă în care a marcat un gol și a oferit două pase decisive. Este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 500.000 de euro.