Joi, 26 Februarie 2026
Andreea Paul, nume vehiculat la șefia Ministerului Educației: Care este „prioritatea de grad 0 a României, ratată de trei decenii și jumătate”

Publicat:

Andreea Paul, nume vehiculat pentru portofoliul Educației în guvernul Bolojan, a explicat pentru Mediafax că sistemul educațional românesc are nevoie de o reformă profundă, bazată pe un „tablou de bord” al performanței, digitalizare prin inteligență artificială și dialog constant cu actorii din sistem. Declarațiile au fost făcute pe fondul protestelor din educație generate de măsurile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar.

Andreea Paul, nume vehiculat pentru portofoliul Educației în guvernul Bolojan. FOTO: Facebook
Andreea Paul, nume vehiculat pentru portofoliul Educației în guvernul Bolojan. FOTO: Facebook

Potrivit Andreei Paul, trei direcții principale trebuie urmărite pentru a îmbunătăți învățământul românesc: combaterea abandonului școlar, creșterea calității educației și integrarea AI pentru personalizarea parcursului elevilor.

„Un tip de performanță este să aduci copiii la școală, care este prioritatea de grad 0 a României, ratată de trei decenii și jumătate. Și aici o coaliție puternică între societatea civilă, care poate lucra punctual, personalizat la firul ierbii, cu instituțiile deconcentrate, cu autoritățile publice, locale”, a declarat Andreea Paul.

Creșterea performanței educaționale

Paul a explicat că al doilea obiectiv este îmbunătățirea calității procesului educațional: „Un alt tip de prioritate este să aduci copiii la școală de la nota 5 la nota 8. Și asta înseamnă creșterea calității educației. (...)  Și pe asta nu o putem face fără să investim semnificativ în profesori”.

Inteligența artificială, sprijin pentru elevi și profesori

În plus, Paul susține că AI-ul poate transforma modul în care se personalizează educația. 

„Un alt tip de performanță este să reușești să duci educația spre nivelul de personalizare, raportat la talentele, interesele, abilitățile, pasiunile fiecărui elev. Și asta se poate face cu tutorat bazat pe inteligență artificială, care să sprijine profesorul la catedră. Ce vreau să spun este că viitorul educației este bazat pe AI și nu trebuie să ne fie frică de această realitate. Se vorbește foarte mult de frică în calea AI, de multe riscuri în folosirea AI-ului, dar o educație așezată nu mai poate face abstracție de dinamica aceasta tehnologică”, a declarat aceasta.

Andreea Paul este un cunoscut economist, conferențiar universitar la ASE București și fondatoare a organizației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, un ONG dedicat creşterii competitivităţii României prin educaţie, digitalizare şi implicare civică. A fost un politician activ, ocupând funcții de consilier la Administrația Prezidențială, Parlamentul European și Guvern (consilier economic al premierului), precum și mandat de deputat (2012-2016).  

Declarațiile vin în contextul protestelor sindicatelor din Educație, printre care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Federația Națională Sindicală Alma Mater și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Sindicaliștii cer, printre altele: reluarea angajărilor, sprijin pentru tinerii cercetători, majorarea bugetelor pentru educație și cercetare, păstrarea indemnizației pentru titlul de doctor și deblocarea fondurilor universităților pentru proiecte europene.

